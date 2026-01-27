一般社団法人チャレンジドLIFE(所在地：滋賀県草津市 代表：畠中 直美)と特定非営利活動法人しがいち防災研究所(所在地：滋賀県草津市 理事長：岩佐 卓実)は、2026年2月14日(土)、滋賀県草津市にて「子育て家庭の防災トーク ～発達障害の子どもを守るために～」を開催します。

防災の専門家による知見と、発達障害児を育てる当事者・子育て家庭のリアルな声を同時に届けることで、理念ではなく「現実に行動につながる防災」を目指します。





イベント画像









■開催概要

日時 ：2026年2月14日(土)14:00～16:00

会場 ：キラリエ草津(滋賀県草津市／JR草津駅徒歩5分)

参加予定人数：60人(事前申し込みにて満席)

参加費 ：無料(事前申し込み制)

主催 ：一般社団法人チャレンジドLIFE

特定非営利活動法人しがいち防災研究所

後援 ：草津市、草津市教育委員会

内容 ：トークセッション

・「子育て家庭の大震災への備えに関する全国調査」の結果と、そこから見えた課題

・調査への声をもとに制作した防災冊子『わが家の防災 はじめのいっぽ ～発達障害のある子どもを守るために～』の内容解説

※参加者には冊子を進呈

・無理なく続けられる暮らしの中の防災のヒント





イベント詳細：

https://www.challenged-life.com/events-upcoming/#cc-m-header-9948824765









■登壇者

● 矢守 克也 氏(京都大学 防災研究所 副所長・教授)

防災を「自分ごと」として伝える第一線の研究者。NHK総合「明日をまもるナビ」に“ヤモリン博士”として出演。





矢守克也先生





● くわばたりえ 氏(タレント)

3児の母としての実体験をもとに、子育て世代の不安や本音に寄り添う発信を続けている。





くわばたりえさん









※イベント内では、草津市危機管理課より行政と市民活動の協業についてのコメントも予定しています。

※本イベントは、報道関係者の皆様の取材を歓迎しております。取材方法(当日・事前オンライン等)についてはご相談ください。









■開催の背景

近年、地震・水害などの自然災害が頻発する中で、子どもがいる家庭、特に発達障害など支援・配慮が必要な子どもを育てる家庭が、災害時に孤立しやすいという課題が顕在化しています。

こうした状況は、特定の家庭だけの問題ではなく、地域社会全体で向き合うべき防災課題であると考えられます。

このような課題の解決に取り組むため、発達障害児を育てる母2名が運営する一般社団法人チャレンジドLIFEと、消防職経験者や防災の専門資格を持つ人たちが中心となって活動する市民防災団体・特定非営利活動法人しがいち防災研究所は、連携して活動を進めてきました。





両団体は2025年度の草津市コミュニティ事業団「ひとまちキラリ助成」事業に採択され、「共生社会への一歩!!～外見だけでは分からない障害×防災から学ぶ」をテーマに、「発達障害×防災」の活動に取り組んでいます。

その活動の一環として、2025年春に「子育て家庭の大震災への備えに関する全国調査(※)」を実施し、632家庭(子ども923人分)から回答を得ました。

発達障害など外見では分からない障害のある子どもを持つ家庭からは、避難所での集団生活への不安や、感覚過敏・行動特性の影響、子どもが一人の時に被災した場合の対応などについて、切実な声が数多く寄せられました。





※「子育て家庭の大震災への備えに関する全国調査」の結果はこちらからご覧いただけます。

https://x.gd/RRMtC





調査で見えた具体的な状況や当事者の声をもとに、『わが家の防災 はじめのいっぽ ～発達障害のある子どもを守るために～』という冊子を制作し、チャレンジドLIFEのウェブサイトで無料公開します。





本トークイベントは、調査結果や冊子制作を「伝えて終わり」にするのではなく、専門家の知見と発達障害のある子どもを育てる当事者の声を交差させながら、参加者一人ひとりが防災を自分ごととして考え、行動につなげるきっかけとなる場として企画しました。

日常の暮らしの延長線上にある防災を見つめ直し、家庭・地域・行政・支援者をつなぐ「はじめのいっぽ」となることを目指しています。









■社会的意義

NHK防災番組などでも知られる防災研究の第一人者・矢守 克也 氏と、子育て当事者として発信を続けるタレントのくわばたりえ 氏が登壇し、調査結果から見えた課題や、子育て家庭でできる現実的な備えを共有します。

・災害時に顕在化しやすい「発達障害のある子どもを取り巻く防災格差」への問題提起

・行政・専門家任せにしない、家庭・地域・周囲の人ができる具体的行動の提示

・発達障害のある子どもに限らない、すべての子育て家庭に共通する防災課題としての再定義









■一般社団法人チャレンジドLIFEについて

【会社概要】

商号 ： 一般社団法人チャレンジドLIFE(2017年9月設立、滋賀県草津市)

代表者 ： 畠中 直美

事業内容 ： (1)発達障害に関するワークショップ、セミナー、情報発信

(2)ダイバーシティコミュニケーターとして多様性の目線から、

多くの人の生きやすさにつながる企画・サービス開発

URL ： https://www.challenged-life.com

Instagram： https://www.instagram.com/challengedlife_official/









【これまでの取り組み(一部)】

各セミナーのレポートはこちらに掲載しています。

https://www.challenged-life.com/events-past/

◆滋賀県警察本部「発達障害特性を持つ方との接し方」セミナー(2024年10月16日)

◆滋賀県社会福祉協議会「発達障害の子どもとの生活～様々な人たちと共存しながら社会で生きるために～」セミナー(2025年2月6日)

◆滋賀県湖南広域消防局員「外見だけでは分からない障害×防災」セミナー(2025年5月14～16日)

◆米原市社会福祉協議会様「発達障害の子どもとの生活～様々な人たちと共存しながら社会で生きるために～」(2025年7月11日)

◆滋賀医科大学 『びわふぇす ～「もしも」の時に備えよう！1泊2日避難所体験プログラム』災害医療講義「障害×防災」～発達障害児との生活を知り、共に社会で生きるために～(2025年8月21日)

◆神奈川県消防長会「外見だけでは分からない障害×防災」セミナー(2025年10月3日)

◆立命館大学BKCウェルカムデー2025「発達障がい児の母に学ぶ 子育て家庭の防災」(2025年10月11日)

◆甲賀町民生委員協議会「発達障害の子どもとの生活～様々な人たちと共存しながら社会で生きるために～」(2025年10月28日)

◆箕面市青少年指導員全体研修会「発達障害の子どもとの生活～様々な人たちと共存しながら社会で生きるために～」(2025年10月31日)

◆滋賀県立草津養護学校教職員向け研修「指定福祉避難所になるということ」(2025年11月21日)

◆草津市総合政策部危機管理課「要支援者対策および福祉避難所運営に関わる研修」(2026年2月5日)