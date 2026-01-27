観光物産土産卸を行う有限会社明星企画(所在地：福島県会津若松市、代表取締役：星 光男)は、世界中で愛されるキャラクター「モンチッチ」を使用した福島限定の新商品「モンチッチフェイスマスコット〈白虎隊〉」および「モンチッチ フェイスマスコット〈大内宿〉」を、2026年2月上旬より福島県内の観光施設・サービスエリア・道の駅・売店・宿泊施設等にて順次販売いたします。





モンチッチ大内宿 モンチッチ白虎隊





本商品は、すでに大ヒット商品となっている「モンチッチ フェイスマスコット〈赤べこ〉」、「モンチッチ フェイスマスコット〈桃〉」に続く、福島限定ご当地シリーズ第3弾として登場します。









■開発背景

福島限定として発売した「モンチッチ フェイスマスコット〈赤べこ〉」は発売直後から品薄が続くヒット商品となり、続く第2弾「〈桃〉」も観光客・地元の方々の双方から高い評価を受け、福島土産の定番アイテムとして定着しています。





今回の第3弾では、会津を代表する歴史・文化・景観をテーマに、〈白虎隊〉〈大内宿〉の2種類を同時展開。





〈白虎隊〉は会津の誇る歴史的存在を、〈大内宿〉は茅葺き屋根の町並みで知られる福島屈指の観光名所をモチーフに、モンチッチの可愛らしい世界観で表現した“福島ならでは”の限定アイテムとして企画しました。









■商品の特徴

・会津の歴史と景観を象徴する「白虎隊」「大内宿」をモチーフにした福島限定デザイン

・手触りの良いぬいぐるみ素材を使用

・バッグやリュックに付けられるストラップ仕様

・〈赤べこ〉〈桃〉と並べて楽しめるシリーズ展開

・観光土産としてもコレクションとしても楽しめる商品









■商品概要

商品名：

・モンチッチ フェイスマスコット〈白虎隊〉(福島限定)

・モンチッチ フェイスマスコット〈大内宿〉(福島限定)





価格 ： 各1,200円(税別)

発売日 ： 2026年2月上旬より順次販売

著作元 ： 株式会社セキグチ

製造元 ： ssakai合同会社

発売元 ： 有限会社明星企画

販売先 ： 福島県内の観光施設・サービスエリア・

道の駅・売店・宿泊施設 等

ライセンス表記： (C)SEKIGUCHI









■日本発！世界で愛されるキャラクター「モンチッチ」

「モンチッチ」は1974年にセキグチより発売。

発売当初から爆発的ブームを巻き起こし、その可愛らしい姿は世界中で愛され続けています。

1985年に一時販売を休止したものの、多くのファンの声に応える形で1996年に再販を開始。

現在までに世界30か国以上・約7,000万体を販売する人気キャラクターとなりました。

時代とともに新たなデザインやコラボレーションを展開しながら、2024年には誕生50周年を迎え、さらに注目が高まっています。









■会社概要

商号 ： 有限会社明星企画

代表者 ： 代表取締役 星 光男

所在地 ： 〒965-0053

福島県会津若松市町北町上荒久田字鈴木84番6号

設立 ： 2000年12月

事業内容： 観光物産土産卸

資本金 ： 300万円

URL ： https://www.meisei-kikaku.com/