±é½Ð²È¡¦¾åÅÄ°ì¹ëÎ¨¤¤¤ë·àÃÄTipTap 20¼þÇ¯µÇ°¸ø±é Âè°ìÃÆ¡ØÀ±¤Î¿ô¤Û¤ÉÌë¤ò¿ô¤¨¤Æ¡ÙºÆ±é¡¡¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈÎÇä³«»Ï
Cue Company¼çºÅ¡¢TipTap20¼þÇ¯µÇ°¸ø±é Âè°ìÃÆ¡ØÀ±¤Î¿ô¤Û¤ÉÌë¤ò¿ô¤¨¤Æ¡Ù¤¬2026Ç¯3·î5Æü (ÌÚ) ～ 2026Ç¯3·î15Æü (Æü)¤Ë¤¹¤ß¤À¥Ñー¥¯¥·¥¢¥¿ーÁÒ¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²£Àî1-1-10¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤Æ1·î26Æü(·î)19:00¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤Ç¤¹¡£
¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä :
http://confetti-web.com/@/hoshikazu_2026
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://tiptap.jp/next-2/
¸ø¼°X
https://x.com/gekidan_TipTap
ÅìÊõºîÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¾åÅÄ°ì¹ë¤Î·àÃÄTipTap¤¬¡¢³èÆ°20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡¢µÇ°¸ø±éÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡ØÀ±¤Î¿ô¤Û¤ÉÌë¤ò¿ô¤¨¤Æ¡Ù¤òºÆ±é¤·¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤Ë½é±é¤µ¤ì¤¿Ç§ÃÎ¾É¤ÈÉ×ÉØ¤Î°¦¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡£
ËÜºî¤Ë¤ÆÆÉÇä±é·àÂç¾Þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾®ß·»þ»Ë¤Î²»³Ú¤ä¡¢¿´¿Ì¤¨¤ëÀÚ¤Ê¤¤Êª¸ì¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò³è¤«¤·À¸¡¹¤·¤¯¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤ò¥¼¥í¤«¤éÁÏ¤ê¾å¤²¤¿º£°æÀ¶Î´¡¢ÇòÌÚÈþµ®»Ò¡¢ÆâÆ£Âç´õ¡¢²»¤¯¤ê¼÷¤é¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ÂÎÏ¤ÈÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ëµÜÀî¹À¡¢ÅÚµïÍµ»Ò¡¢ÉßÂ¼¼îÍ¼¡¢ÃÝÆâÕò¿Í¤é¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤ò·Þ¤¨W¥¥ã¥¹¥È¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãºîÉÊ³µÍ×/¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Âç³Ø¤ÎÅ·Ê¸¥µー¥¯¥ë¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿É×ÉØ¡£
Ì¼¤â¼«Î©¤·¡¢»Å»ö¤ò¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤ÆÍª¡¹¼«Å¬¤ÎÏ·¸å¤òÁ÷¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡£
ºÊ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤À¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£
Çö¤ì¤Æ¤¤¤¯µ²±¤ÎÃæ¡¢ºÊ¤ÏÉ×¤Ë¤¢¤ë¤ª´ê¤¤¤ò¤¹¤ë¡£
É×¤Ï¤½¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
°¦¤¹¤ëºÊ¤È¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤»Ï¤á¤¿É×¡£
Æó¿Í¤¬Áª¤Ó¼è¤ë¹¬¤»¤È¤Ï¡©
¸ø±é³µÍ×
TipTap20¼þÇ¯µÇ°¸ø±é Âè°ìÃÆ
¡ØÀ±¤Î¿ô¤Û¤ÉÌë¤ò¿ô¤¨¤Æ¡Ù
¸ø±é´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î5Æü (ÌÚ) ～ 2026Ç¯3·î15Æü (Æü)
²ñ¾ì¡§¤¹¤ß¤À¥Ñー¥¯¥·¥¢¥¿ーÁÒ¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²£Àî1-1-10¡Ë
¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2026Ç¯3·î5Æü(ÌÚ)～3·î15Æü(Æü)
3·î5Æü(ÌÚ)19:00¸ø±é¡¡¡ú
3·î6Æü(¶â)14:00¸ø±é¡¡¡ù
3·î7Æü(ÅÚ)13:00¸ø±é¡¡¡ú¡¿18:00¸ø±é¡¡¡ù
3·î8Æü(Æü)13:00¸ø±é¡¡¡ù¡¿18:00¸ø±é¡¡¡ú
3·î9Æü(·î)19:00¸ø±é¡¡¡ù
3·î10Æü(²Ð)µÙ±éÆü
3·î11Æü(¿å)14:00¸ø±é¡¡¡ú
3·î12Æü(ÌÚ)14:00¸ø±é¡¡¡ù
3·î13Æü(¶â)19:00¸ø±é¡¡¡ú
3·î14Æü(ÅÚ)13:00¸ø±é¡¡¡ù¡¿18:00¸ø±é¡¡¡ú
3·î15Æü(Æü)13:00¸ø±é¡¡¡ú¡¿18:00¸ø±é¡¡¡ù
¡ã½Ð±é¼Ô¡ä
¡ú º£°æÀ¶Î´¡¡ÇòÌÚÈþµ®»Ò¡¡²»¤¯¤ê¼÷¡¡ÆâÆ£Âç´õ¡¡ÀÐÅÄ²ÂÌ¾»Ò
¡ù µÜÀî ¹À¡¡ÅÚµïÍµ»Ò¡¡ÉßÂ¼¼îÍ¼¡¡ÃÝÆâÕò¿Í¡¡ÅÄµÜ²ÚÉÄ
¢¨½Ð±é¼Ô¡¢±éÁÕ¼Ô¤ËÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
ºî¡¦±é½Ð ¾åÅÄ°ì¹ë
ºî¶Ê ¾®ß·»þ»Ë
Èþ½Ñ ¼ÆÅÄËã°á»Ò
¾ÈÌÀ ´Ø¸ýÂçÏÂ(ASG)
²»¶Á ¹â¶¶½¨Íº(Entr'acte Inc.)
ÉñÂæ´ÆÆÄ °ÂÃ£ÆÁ¿Î
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー ¼ÆÅÄËã°á»Ò
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á´ÀÊ»ØÄê¡§9,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¸ÂÄê¡ä
1,000±ß³ä°ú¡ªÁ´ÀÊ»ØÄê¡§9,500±ß ¢ª ¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£ÀÊ8,500±ß¡ª
¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡×
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÎÎ®¤ì¡¦¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£²ñ°÷ÆÃÅµ
https://service.confetti-web.com