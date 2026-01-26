旅をもっと、軽やかに。 Direct Carsの新型コンパクトキャブコン「PLAT」ジャパンキャンピングカーショー2026で世界初公開

株式会社ダイレクトカーズ新型モデル『PLAT』

株式会社ダイレクトカーズ(本社：三重県鈴鹿市、代表：百田雅人)は2026年1月30日（金）より幕張メッセで開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」において、ハイゼットトラックベースのキャンピングカー 「PLAT（プラット）」 を世界初公開し、販売を開始いたします。

「PLAT」は、“ふらっと”出かけたくなる気軽さと、旅先での快適性を両立した新しいキャブコンモデル。軽ベースながら普通車登録（8ナンバー）のモデルで、取り回しの良さとゆとりある室内空間を兼ね備えています。

外装：幾何学ラインが映える、都会的デザイン

PLAT 外観

PLATの外装には、幾何学模様のラインアートを大胆にあしらい、ミニマルで洗練された印象を演出。

ブラックボディとホワイトシェルのコントラストが際立ち、街でも自然でも映えるデザインです。

サイドには車名「PLAT」のロゴを配置し、ブランドの存在感をさりげなく主張します。

内装：コンパクトでも妥協なしの快適空間

電動サイドオーニングシンク周辺引き出し式テーブルベンチ下収納

PLATの室内は、木目調の床材とグレーの家具で統一された落ち着きある空間となっており、限られたスペースを有効活用するための充実した装備の数々がございます。

・電動サイドオーニングで車外でも快適に

・マグネット式キッチンウォールで、調理器具や棚を自由にレイアウト可能

・引き出し式テーブルで、限られたスペースでも食事や作業が快適

・ベンチ下収納やオーバーヘッドキャビネットなど、収納力も抜群

リアハッチ開放時装備品のこだわりポイント

PLATの後方には大きく開くリアハッチを採用。

大きな荷物の出し入れがしやすいだけでなく、キャンプ地では開け放って外とつながる“アウトドアリビング”としても活躍します。

ベッドスペースやキッチンからのアクセスもスムーズで、使い勝手と開放感を両立した設計です。

コンロ部分が取り外し可能に

キッチンには取り外し可能なコンロユニットを搭載。

車内での調理はもちろん、外に持ち出して景色を楽しみながらのアウトドアクッキングも可能です。

使い終わったら簡単に収納できるため、スペースを有効活用できます。

バンクベッド展開時

引き出しタイプのバンクベッドを搭載。コンパクトなサイズの車内でも、しっかりと就寝スペースを確保。

基本スペック

乗車定員：4名

ベース車両：ハイゼットトラック

登録区分：普通車（8ナンバー）

オプション：テレビ、クーラー など

※装備品・仕様は変更の可能性がございます

イベント概要

『ジャパンキャンピングカーショー2026』

開催日時：2026/01/30（金）～2026/02/02（月）

開催時刻

1/30(金) 11:00～17:00

1/31(土) 10:00～17:00

2/01(日) 10:00～17:00

2/02(月) 10:00～16:00

会 場

幕張メッセ 展示ホール４

ブース番号 ：S-40 『LACホールディングス』

〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1

株式会社ダイレクトカーズについて

ショールームSUZUKA BASE 航空写真

【会社概要】

社名：株式会社ダイレクトカーズ

本社所在地：三重県鈴鹿市磯山３丁目4-1592

代表取締役：百田雅人

事業内容： キャンピングカー製造・販売・メンテナンス

HP：https://www.cars-drt.com/