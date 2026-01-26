【この夏、足元からドライブが変わる】ドライビングサンダル誕生

野口彦株式会社この夏、足元からドライブが変わる。プロも認めるレザードライビングサンダル誕生https://www.makuake.com/project/three_generations3/

野口彦株式会社（本社：大阪市浪速区、代表取締役会長：野口和彦）が展開するオリジナルレザースニーカーブランド「three generations」は、大人のためのレザードライビングシューズを長年手がけてきた経験と、ユーザーから寄せられた要望をもとに、この夏に向けた新作「レザードライビングサンダル」を新たに開発しました。本製品は、応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて、2026年1月29日（木）～2月15日（日）の期間、先行予約販売を実施します。

商品概要

近年の酷暑により、夏場はサンダルで過ごす時間が増える一方、「サンダルでは運転がしにくい」「ドライブのたびに履き替えるのが煩わしい」といった声が、three generationsのユーザーから多く寄せられていました。そうした実際の使用シーンでの課題に向き合い、“サンダルでも運転できる”のではなく、「運転することを前提に設計したサンダル」という発想から開発されたのがドライビングサンダルです。



このドライビングサンダルには、three generationsの定番レザードライビングシューズで培ってきたノウハウを凝縮。

・ペダル操作を妨げない独自のペダリングソール

・長時間のドライブでも疲れにくいクッション性の高いインソール

・踵をしっかりホールドし、安定した操作を可能にする構造

を採用し、ドライビング時の操作性と、サンダルならではの開放感を高い次元で両立しています。

デザインは、大人の男性に支持されるグルカサンダルをベースに、上質な天然皮革を使用。ドライブシーンはもちろん、街履きや旅行先など、オン・オフを問わず活躍する、品のある佇まいに仕上げました。

three generations 2423

先行受注プロジェクトでは、three generationsの**定番レザードライビングスニーカー2423番とのセットリターンも用意。季節やシーンに応じて履き分けができ、ブランドのものづくりをより深く体感できる内容となっています。

プロジェクト概要

・プロジェクト名：three generations レザードライビングサンダル

・先行予約販売期間：2026年1月29日（木）18:00 ～ 2月15日（日）22:00

・実施プラットフォーム：応援購入サービス Makuake

・展開サイズ：EU39～44（24.5cm～27.5cm）

・カラー：ダークブラウン、グレー、ブラウン

・お届け予定：2026年初夏予定

カラーは３色 ブラウン、ダークブラウン、グレー





■ プロジェクトページ

応援購入サービス「Makuake」

この夏、足元からドライブが変わる。プロも認めるレザードライビングサンダル誕生

https://www.makuake.com/project/three_generations3/

three generationsについて

three generationsは、1939年創業の靴専門商社・野口彦株式会社が展開するオリジナルレザースニーカーブランドです。長年にわたり国内外の靴づくりに携わってきた知見とネットワークを背景に、「大人が本当に履きたい靴とは何か」を追求し、素材選定から設計、履き心地に至るまで妥協のないものづくりを行っています。主軸となるレザードライビングシューズは、天然皮革ならではの風合いと足に自然となじむ履き心地、そして運転時の操作性や長時間着用時の快適性を両立した設計が特徴。日常からドライブシーンまでシームレスに対応する、足元を輝やかす1足を提案しています。

公式サイト：https://threegenerations-online.com/

野口彦株式会社

野口彦株式会社は1939年創業の老舗靴専門商社です。創業以来、伝統と革新を融合させつつ、靴の輸入・卸売、小売・Web通販、自社企画ブランドの開発販売、OEM企画まで幅広く展開しています。欧州を中心とした世界各国の良質な製品を提供し、「皆様の足元を輝かせる」を理念に、高品質で独自性のある商品を国内外の市場に届けています。