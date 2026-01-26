プロeスポーツチーム「FENNEL」、League of Legends部門を再設立し、QT DIG∞との協業のもと「LJL 2026」へ出場

株式会社Fennel

株式会社Fennel（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高島 稜、以下「FENNEL」）が運営するプロeスポーツチーム「FENNEL」は、League of Legends（以下、LoL）部門を再設立し、QT DIG∞との協業のもと、国内公式リーグ「League of Legends Japan League 2026 Winter Series Main Stage（以下、LJL 2026）」へ出場することをお知らせいたします。

部門設立発表PV

“長期で向き合う”--FENNELのLoLプロジェクトについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mb9e42dkDfQ ]

LoLは、世界大会「World Championship（Worlds）」がeスポーツ大会として過去最大級の視聴規模を記録するなど、競技シーンとして世界的に確立されたタイトルです。一方で、日本の競技シーンは長年にわたり、競技力・育成・継続性といった面で課題を抱えてきました。

FENNELは過去に、Rascal JesterのLoL部門を引き継ぐ形でLJLに参入しましたが、翌年に部門活動を終了し、結果として短期間で競技シーンを離れる判断を行いました。この判断については、LoLコミュニティから賛否両方の声があったことを真摯に受け止めています。

その経験を踏まえ、FENNELは「再びLoLに取り組むのであれば、短期的な判断ではなく、長期で向き合う体制と覚悟が不可欠である」という結論に至りました。

今回のLoL部門再設立は、勝敗や短期的な結果のみを目的とするものではなく、選手育成、コーチング体制、競技環境、組織運営、そしてコミュニティとの関係性を年単位で積み上げていく長期プロジェクトとして位置づけています。

プロジェクトビジョン（長期目標）

- 2030年：Worlds出場- 2035年：Worlds優勝

FENNELは、League of Legendsという世界的タイトルに対し、一過性の挑戦ではなく、長期的なプロジェクトとして位置付けています。

短期的な勝敗や話題性にとらわれず、選手育成や競技環境づくりを軸に、時間をかけてチームを積み上げ、その過程での判断や課題についても、可能な範囲で発信しながら、競技シーンやコミュニティの発展に貢献していきます。

FENNELは、その覚悟と本気の姿勢を持ってLoLシーンに再び臨み、

日本の競技シーンが次のステージへ進むための一翼を担う存在となることを目指します。

QT DIG∞との協業について

本プロジェクトは、QT DIG∞（運営：株式会社戦国）との協業のもとで推進されます。

QT DIG∞は、日本のLoL競技シーンにおいて長年にわたりチーム運営・競技活動に携わってきました。FENNELは、QT DIG∞がこれまでに培ってきた知見やアセットを活かしながら、競技環境の整備および中長期的なチーム強化に取り組んでまいります。

また、QT DIG∞が運営する練習施設を、LoL部門の活動に限り提供いただく予定です。

停滞する国内LoL競技シーンへの向き合い方

FENNELは、国内LoL競技シーンの停滞を単独で解決できるものとは考えていません。一方で、世界を目指すことが現実的な選択肢として語られにくい現状に対して、競技チームとして責任ある立場で向き合う必要があると考えています。

本プロジェクトでは、QT DIG∞のLoL部門立ち上げ以降、長年にわたり競技運営に携わってきたマネジメントスタッフとも連携し、日本LoLシーンで培われてきた知見を活かしながら、競技の継続と発展に取り組んでいきます。

ロスター紹介

本ロスターは、短期的な勝利だけでなく、世界を目指す過程において必要な経験と成長を重視して編成されています。

Top：kkkkkkkkk / ケーナイン（19）

VARREL YOUTH出身。

NASEF主催の高校生eスポーツ選手権優勝、U-19 eスポーツ選手権オフライン進出などの実績を持つ、国内若手Topレーナー屈指の有望株。

元LJL選手であるApamen氏から継続的なコーチングを受けて成長してきた選手であり、本プロジェクトにおける将来世代の中核として期待しています。

Jungle：Ellim / エリム（25）

韓国の名門T1アカデミー出身。T1黎明期にはLCK1部でスターティングメンバーとしてプレーした経験を持つジャングラー。

その後も複数のLCK1部チームでキャリアを重ね、2024年にはQT DIG∞に所属。国際経験と高いゲーム理解をチームにもたらします。

Mid：DICE / ダイス（21）

2025年よりQT DIG∞と共に活動してきた韓国出身ミッドレーナー。

KRサーバーのChallenger常連で、ミクロスキルとチャンピオンプールの広さは国内トップクラス。日本語でのコミュニケーション能力も着実に向上しています。

ADC：raki / ラキ（22）

VARREL YOUTH出身。

日本市場において希少な競技水準の日本人ADCとして評価しており、レーナーコーチのMotiveとともに数年スパンでの成長を見据えた起用となります。

Support：Bruce / ブルース（21）

これまでBCTではジャングラーとしてプレーしていましたが、今シーズンよりサポートにロールスワップ。

ペルーと日本のクォーターで、関西弁を話すコミュニケーション能力の高い選手です。ミクロスキルを評価し、日本市場で不足しているサポートポジションの育成を担います。

Head Coach：SON / ソン（35）

V3 Esports、Sengoku Gaming、AXIZ CRESTなど、複数のLJLチームで長年指導してきた実績を持つヘッドコーチ。

LJL2020では、当時LJL史上最高成績を誇っていたDFMのロスターを破り、V3 Esportsを初優勝へ導き、世界大会へ進出させた経験のあるコーチです。

マイナーリージョンのメタの理解度が高く、LJL2025のQTD優勝には、SONコーチのBan/Pickも大きく影響しています。

日本在住経験もあり、日本語はネイティブレベル。

Sub Coach：Motive / モチーブ（25）

サブコーチ就任前はKTアカデミーで活動。2025年7月にQTDへジョインしました。

それまでチームの課題だったSupportロールを短期間で改善し、LJL優勝に大きく貢献した一人です。

日本語学習歴は約半年ながら、すでに日常会話から実践的なフィードバックまで日本語で対応可能。

コーチングに限らず日常生活も非常にストイックな人物で、ロールスワップさせたBruceを成長させるキーパーソンとなります。

QT DIG∞ 代表取締役 西田 圭 コメント

国内LoLシーンの未来を見据え、熱い志を持つFENNEL様と協業できることを大変光栄に思います。

QT DIG∞が長年培ってきた運営の知見や施設アセットを、FENNEL様の長期的なビジョンと融合させることで、競技シーンに新たな風を吹き込みます。

両社の強みを結集し、選手たちが世界を目指せる盤石な体制を構築するとともにLJLの持続的な発展に全力で寄与してまいります。共に世界を目指しましょう。

FENNEL 代表取締役社長 高島 稜 コメント

LoLは、世界の競技シーンの中でも特に長い歴史と高い競技水準を持つタイトルであり、簡単に結果が出る世界ではありません。

だからこそFENNELは、短期的な成果を追うためではなく、長期的に競技と向き合う覚悟をもって再びこのシーンに戻ってきました。

QT DIG∞との協業のもと、選手とスタッフが成長できる環境を整え、日本のLoL競技シーンに継続的な価値を残せるチームを目指していきます。

FENNELについて

2019年に設立。2025年現在、7つのeスポーツタイトルで部門を保有。VALORANT部門は日本国内で4度の優勝、Pokemon UNITE部門は2024年夏に世界一に輝くなど全部門で国内最高水準の競技成績を誇るプロeスポーツチームです。

eスポーツ業界内でも先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開しています。主催するeスポーツ大会ブランド「FFL」は黎明期のeスポーツシーンに対し、毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催。最大同時接続者数は12万人を記録するなど、シーンの盛り上がりを支えました。アパレル事業ではDIESEL、WIND AND SEAなどとのコラボレーションを実施。チーム合計のSNS総フォロワー数は480万人、YouTube総再生回数は7億回を超え、eスポーツシーンにおける強固なファンベースとeスポーツファンを始めとする若者シーンの知見を活かしたマーケティング、エンターテイメント事業も行うなど、日本eスポーツシーンを牽引していく企業です。

