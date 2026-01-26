九州探検隊プロデュース佐賀・神埼の老舗菓子店と郷土人形から生まれた新しいお土産菓子「OSAKI DOLLS」シリーズ― 大丸福岡天神店「開運 good luck market」でお披露目 ―

株式会社 大丸松坂屋百貨店

(株)博多大丸「九州探検隊」は、佐賀県神埼市で大正8年から菓子づくりを続ける大串製菓と協働し、同市の郷土玩具「尾崎人形」をモチーフとした新しい地域土産菓子シリーズ「OSAKI DOLLS（オサキドールズ）」をプロデュースしました。本シリーズは、2026年1月28日（水）より、大丸福岡天神店 本館B2 七隈玄関前イベントスペースで開催される「開運 good luck market」にてお披露目・販売を開始します。

本企画は、大串製菓から九州探検隊に寄せられた「誰かに渡したくなる、神埼の新しいお土産菓子をつくりたい」という相談をきっかけにスタートしました。九州探検隊では、神埼市に根付く文化や工芸、地域の背景をあらためてリサーチし、その中から700年以上にわたり受け継がれてきた郷土玩具「尾崎人形」に着目しました。

尾崎人形は、神埼の地で長く親しまれてきた土人形で、素朴な表情と縁起物としての性格をあわせ持つ存在です。その意匠や背景を菓子の世界観に取り入れ、神埼の新しいお土産菓子として「OSAKI DOLLS」シリーズを企画しました。思わず笑みがこぼれるような、ユニークでめでたい菓子は、贈りものやお土産としても楽しめるシリーズです。

企画およびクリエイティブ全体のプロデュースは、地域と都市をつなぐクリエイティブカンパニー「アンドローカルズ」と九州探検隊の協業で実施しました。商品名やパッケージ、ビジュアル、売場での見せ方までを一体で設計し、地域の文脈が伝わる商品づくりを行っています。

■ OSAKI DOLLS 商品ラインナップ■

○神埼サブレ：どの子を連れて帰る？

尾崎人形の「長太郎」「鳩笛テテップウ」などをモチーフにした、脱力系の縁起サブレです。

佐賀県産小麦、きび砂糖、バターなど素材にもこだわった、やさしい味わいに仕上げています。

「勝ち」を呼ぶ鳥として、佐賀ではとても強い縁起をもつモチーフ「カチガラス」のカオサブレは、必勝祈願の贈りものにもおすすめです。

○神埼マルレーヌ：和洋菓子の中間ポジション

ユニークな表情に癒される、尾崎人形の代表作「長太郎」をモチーフにしています。

シュガーロードの銘菓・丸ボーロと、みんなに親しまれるマドレーヌの“いいとこどり”の味わいで、佐賀県産小麦やきび砂糖など地域素材の素朴さに、バターの芳醇なコクを加えた、懐かしくてリッチな焼き菓子に仕上げています。

○神埼ビスコッティ：ザクザク×ヤミツキ

尾崎人形の鳥たちをモチーフにした、新食感の素材リッチなおやつです。

作りすぎた丸ボーロにバターを塗って二度焼きしたところ、とても美味しかった、というエピソードから生まれた人気のビスコッティです。定番の「プレーン」「岩塩バター」「シナモン」に加え、カカオ味の「カチガラス」もラインナップしています。

■「開運 good luck market」について■

プロジェクトの進行と同時に、「OSAKI DOLLS」シリーズのお披露目の場として「開運 good luck market」を企画しました。1月から2月にかけては、バレンタインに加え、立春初午、春節といった伝統行事や、受験や昇進、新生活の準備など、誰かに思いを込めてお菓子を贈る機会が多い時期でもあります。そうした季節に合わせて、チョコレートだけでなく、地域から生まれた“縁起のよいお菓子”を選べる場として本イベントを開催します。

会場には、神埼の大串製菓のほか、福岡・長崎（東彼杵）のローカルショップが集います。

長崎県東彼杵町の地元有志で結成された「くじらの髭」からは、名物「くじら最中」や「そのぎ茶」が登場。同じく東彼杵エリアからは、大村市の老舗「林製菓」が参加し、「麻花兒（よりより）」や「金銭餅」など、中国由来の縁起菓子を現代の贈答向けに仕立てた商品を紹介します。

また、アンドローカルズからは、姉妹店「tabi cacao」のビーントゥーバーチョコレートをはじめ、どこか懐かしい「たぬきケーキ」、初午の日にあわせた「旅するおいなり」、「燻製カシューナッツ」や自家製菓子・お茶など、福を招く縁起と季節感をテーマにしたラインナップがそろいます。

「OSAKI DOLLS」は、そうした縁起菓子と並びながら、神埼の新しいお土産菓子として紹介します。

■ 開催概要■

立春・旧正月・バレンタイン企画「開運 good luck market」

会期：2026年1月28日（水）～2月14日（土）

会場：大丸福岡天神店 本館B2 七隈玄関前イベントスペース

URLはこちら(https://www.daimaru-fukuoka.jp/shopblog/detail/?cd=019451&scd=000676)

■ 参考情報■

○尾崎人形

尾崎人形は、佐賀県神埼市に700年以上にわたり受け継がれてきた郷土玩具です。土で作られた素朴な人形は、暮らしの中で生まれ、縁起物として人々の願いや祈りを託されてきました。どこか脱力した表情とあたたかみのある造形は、今も神埼の文化を象徴する存在として親しまれています。

○大串製菓

佐賀県神埼市は、江戸時代から長崎街道（シュガーロード）の要衝として砂糖文化が根づいた土地です。大串製菓は、そうした土地に大正8年（1919年）に創業し、丸ボーロをはじめとする焼き菓子を100年以上にわたり作り続けてきました。戦後の甘味不足の時代を乗り越え、現在は3代目がその味と技術を受け継ぎながら、神埼の菓子文化を次の世代へつなぐ取り組みを行っています。

※大丸福岡天神店は株式会社大丸松坂屋百貨店のグループ会社です。

アクセス：

西鉄電車「福岡（天神）駅」

西鉄バス「天神大丸前」

西鉄バス「西鉄バスターミナル前」

地下鉄七隈線「天神南駅」

住所：810-8717 福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店

TEL：092-712-8181（代表）

【大丸福岡天神店】

HP：https://www.daimaru.co.jp/fukuoka/

LINE：https://lin.ee/aBzxP4w

Instagram：＠daimaru_fukuoka（https://www.instagram.com/daimaru_fukuoka/）

X（旧Twitter）：@daimaruFUKUOKA（https://x.com/daimaruFUKUOKA）