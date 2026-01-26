今から春まで、ずっと着たい。antiquaの万能アイテム特集を公開
今すぐ着られて、春先まで活躍。
一枚でも、重ねても使える“ちょうどいい服”を集めた特集ページを、antiqua公式オンラインストアにて公開しました。
日常に自然と馴染み、着回しやすさにこだわったアイテムをラインナップしています。
特集ページはこちら :
https://www.antiqua.co.jp/view/category/ct1217?sort=recommend
■ 今から春まで頼れる、antiquaの「万能アイテム」
季節の変わり目は、何を着るか迷いがち。寒さと暖かさが行き交う今の時期だからこそ、「今も着られて、少し先まで使える服」がワードローブの軸になります。
今回の特集では、
・一枚で様になるトップス
・レイヤードしやすいシルエット
・シーズンレスに活躍する素材感
といった視点から、日常使いしやすいアイテムを厳選しました。
● オーバーサイズシャツ
季節の変わり目に重宝する一枚。ほどよいゆるシルエットでこなれ感を演出し、羽織りとしてもトップスとしても使える万能シャツです。
・商品番号：EP-00191
・カラー：ホワイト/イエロー/ピンク
・サイズ：Onesize
https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000025490
● バスクロンT
春のスタートにまず取り入れたい、定番のバスクロンT。無地デザインで合わせやすく、1枚でもレイヤードでも活躍するトップスです。
・商品番号：ZA-00249
・カラー：カーキ/ホワイト/ブラック/杢グレー/ライトグリーン/ブルー
・サイズ：Regular/Plus
https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000025728
● テーパードパンツ
季節を問わず取り入れたいベーシックパンツがこちら。足首に向かって細くなるテーパードシルエットで、すっきり見えするデザインです。
・商品番号：AY-00068
・カラー：全10色
・サイズ：M/MTL/LST/L
https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000025583
■ 現在お得なイベント開催中
割引対象：下記特集ページに掲載中の対象商品
キャンペーン内容：対象商品2点で20％OFF、3点で30％OFF
対象期間：1月23日(金)20:00～1月29日(木)9:59
▶ 特集ページはこちら
https://www.antiqua.co.jp/view/category/ct1217?sort=recommend
スタイリングを思い浮かべながら、組み合わせて選ぶ楽しさも、ぜひ特集ページでご体感ください。
株式会社 antiqua
antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。