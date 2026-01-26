グローバル産業株式会社

2025年も異次元の活躍をした、ドジャース 大谷翔平選手が3年連続で4度目のMVPを受賞いたしました。これがMLB史上単独2位の偉業になります。

大谷翔平選手は、MLB史上ただ1人の二刀流MVPで、投打の両方で3度目のMVPはまさに前人未踏の記録です。

打者としては自己最多となる55本塁打を記録し、102打点を挙げています。

また、2期ぶりに投手に復帰すると14試合に先発出場し、1勝1敗、防御率2.87の成績を残しました。

米大リーグ公式サイトは特集記事を掲載し、「1931年の投票開始から1世紀近くが経過したMVPで"歴史的領域に突入した"」と紹介しました。

記

名 称 2025MVP 大谷翔平記念メダル

承認許諾 MLB・MLB選手会

発 行 アメリカ ハイランドミント社

発売日 2026年1月28日(水)

規 格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42389/table/41_1_5c6da7ccbb58027f350b763eeb56975b.jpg?v=202601270921 ]

〔メダル表面〕

大谷翔平選手の投・打の表現をカラーで表現

〔メダル裏面〕

二刀流での大谷翔平選手の記録を記しております。

