【TAC警察官・消防官】「オンライン担任無料相談」を2026年2月に開催します！

TAC株式会社始める前の不安は担任が解決します！（要予約）

2026年2月から警察官・消防官（消防士）を目指したい方へ朗報！

TAC警察官・消防官講座の担任講師が、警察官や消防官を目指すあなたの相談に乗ります！

例えば、「コース選びで悩んでいる」「どんな人が受かりやすいか」「面接ではどんなことを聞かれるの」などなど、どんな質問でもお受けいたします。

まずは担任講師と話してみませんか？

＜オンライン受講相談実施日＞

- 2/3（火） 18:00～19:00- 2/5（木） 19:00～20:00- 2/14（土） 18:00～19:00- 2/16（月） 18:00～19:00- 2/20（金） 19:00～20:00- 2/26（木） 18:30～19:30

※入会の強制等は一切いたしませんのでご安心ください。

※定員になり次第、受付終了します。

※オンライン受講相談の際には予めご予約ください。

※1回のご相談は、お一人様30分程度とさせていただきます。

- 担 当 講 師～理系（数的処理・自然）科目の学習相談受けつけます！～『コスパ良く対策する方法を伝授します！』

TAC警察官・消防官講座 担任 安達 圭亮 講師

TACではとことん面接対策を行うことができます！ 講義も10 回あり、なんと言っても実際の面接練習を講師・受講生同士でいくらでも実施することができます！ TACでとことん面接対策を行って、最終合格を目指しましょう！

～学習計画一緒に立てます！～『今，数処はどれぐらい進んでないとダメでしょうかという相談承ります！』

TAC警察官・消防官講座 担任 高橋 勇樹 講師

警察・消防をはじめとした公安職の試験は勉強ができるだけでは受かりません。勉強はもちろん人物試験対策がとても大切です。TACでは警察消防試験専用の担任が在籍し、皆様の筆記試験対策や人物試験対策のお手伝いをします。TACのシステムをうまく活用して一緒に合格を目指しましょう！

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_sodan.html

※定員になり次第、受付終了します。

※テレビ会議システム「Zoom」を利用して受講相談を承ります。

ご利用にあたって、お客様によるアカウント登録は必要ございません。

直前期の力試しに！

警察官(大卒レベル)・消防官(大卒レベル)の採用試験に対応！

教養試験、論作文試験など、本試験と同様の形式で実施される公開模試です。受験志望先に合わせた試験種を選択して受験することができますので、本試験直前の総合的な実力判定に最適です。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_crs_moshi_idx.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html