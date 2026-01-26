「贈りたい」その気持ちを、すぐ形に。ピカールの美味しさを贈る

イオン株式会社

フランス発の冷凍食品専門店ピカールを展開するイオンサヴール株式会社（本社：東京都中央区）は、ピカール公式オンラインショップにて、住所を知らなくてもURLを送るだけでギフトを贈ることができる 「Social GIFT（ソーシャルギフト）」 の提供を開始しました。なお、本サービスは2026年1月20日（火）より一部機能を先行公開しており、1月27日（火）より本格的に提供を開始いたします。

Social GIFTは、受け取る方が、自身の都合に合わせて配送先や受け取りタイミングを指定できる、デジタル化によって生まれた新しいギフトのかたちです。在宅状況や受け取りの都合を気にせず贈れるため、忙しい日常の中でも、気持ちを迷わず届けることができます。「ありがとう」「おめでとう」「元気にしている？」そんな想いを、形式やタイミングに縛られることなく、相手のペースに委ねて届けられる。ピカールのSocial GIFTは、今の暮らしに寄り添う新しい贈り方です。

■ 「今、贈りたい」という気持ちを、迷わず届けられる

買う

商品を選んで購入すると、URLが発行される

贈る

URLをコピーし、メッセージで送信

選ぶ

ギフトコードを利用して買い物をする

届く

購入した商品を受け取る

ギフトを贈る際、在宅状況や受け取りのタイミングを気にしてしまうことはないでしょうか。ピカールのSocial GIFTは、受け取る方の在宅状況や受け取りタイミングを気にせず贈れるため、思い立ったその瞬間に、気持ちだけを先に届けることができます。贈る側は、商品を選び、メッセージを添えてURLを送るだけ。受け取る側は、自身の都合に合わせて商品を選び、配送先や受け取り日時を指定できます。贈る人の「今すぐ伝えたい気持ち」と、受け取る人の「自分の都合で受け取りたい」という双方の想いを、無理なく両立する仕組みです。

■ 冷凍食品専門店・ピカールだからできるギフト体験

ピカールは、素材や味わいへのこだわりを大切にしながら、前菜からメイン料理、パン、デザートまで、日常の食卓にも少し特別な日の一品にも寄り添う商品をそろえています。

ピカールの商品は冷凍食品のため、受け取ったその日に食べる必要はなく、保管や調理のタイミングを自分で選ぶことができます。受け取る方は、生活のペースに合わせて楽しむことができ、贈る方は、相手の在宅状況や消費タイミングを気にする必要がありません。

この「時間の自由度」が、Social GIFTという仕組みと高い親和性を持ち、商品そのものだけでなく、食卓を囲む時間や味わうひとときまでを思い浮かべながら贈ることを可能にしています。

■ 想いを添えられるデジタルメッセージカード

Social GIFTには、シーンに合わせたデジタルメッセージカードを添えることができます。短い言葉でも、自分の言葉を添えることで、オンラインでありながら、気持ちがしっかりと伝わるギフト体験を提供します。誕生日や記念日、季節のご挨拶やちょっとしたお礼まで。ピカールのSocial GIFTは、形式やタイミングに縛られず、贈る人の気持ちを自然に届ける、新しいギフトの選択肢です。

Social GIFT :https://picard-frozen.jp/pages/picard-socialgift「冷凍庫、入るかな？」その心配、ゼロにします。

■ ピカール公式オンラインショップ

https://picard-frozen.jp/

詳細を見る :https://picard-frozen.jp/

※本サービスは、eギフトプラットフォーム「AnyGift」のシステムを利用しています。

※ギフトコードには有効期限がございます。

※ギフトコードの額面は商品代金のみに充当されます。送料および商品合計金額が額面を超える場合は、差額をお支払いいただきます。

【本件に関するお問い合わせ先】

イオンサヴール株式会社 03-5651-7720

https://picard-frozen.jp/pages/contact(https://picard-frozen.jp/pages/contact)

■ ピカールについて

ピカールは、フランスで50年以上の歴史を持つ冷凍食品専門店です。フランス国内に約1,200店舗、世界14カ国以上に展開しています。日本では、オンラインショップ、直営店のほか、スーパーマーケット内に「プティピカール」としてコーナー展開を行い、より多くのお客さまにフランスの食文化をお届けしています。素材本来の味わいを大切に、日常の食卓から特別な日まで、多様なシーンに寄り添う商品をそろえています。