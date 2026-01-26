『ダンまち』シリーズ10周年を記念したアート作品が登場！
グッズとしてのアート専門店「ART MERCH JAPAN（アートマーチジャパン）」より、TVアニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』シリーズ10周年記念アート作品が発売されます。
販売は2026年1月26日（月）20:00より、ART MERCH JAPANの公式オンラインストアにてスタートいたします。
今すぐ見る :
https://artmerch.jp/products/danmachi
■オンラインストア「ART MERCH JAPAN」
メインビジュアルを使用した、特別なアート作品が登場
金属板へ直接印刷を施すメタルキャンバスコレクションに、『ダンまち』が登場。
シリーズの10周年記念グッズとして
メインビジュアル等の素材を使用した特別なアート作品をお届けします。
モダンで飾りやすい、インテリアとしてのアート
メタルキャンバスは、ラグジュアリーで洗練されたインテリアとしても映えるデザイン。
アルミ製のフレームによりシャープで飾りやすい仕上がりとなっています。
お部屋のテイストを選ばず、気軽に取り入れていただけるアートです。
スタンド付きで、飾り方も自由自在
A4サイズの裏面にはスタンド機能を備えており、壁掛けだけでなく棚やデスクに立て掛けて飾ることも可能です。
数量限定。再販なしの特別なアート
『ダンまち』シリーズ10周年を記念したアート作品は、各デザイン数量限定。
A4：100枚限定
A3：30枚限定
A1：5枚限定
ファンの皆さまにとって、特別な1枚との出会いとなれば幸いです。
※完売後の再販は予定しておりません。あらかじめご了承ください。
『ダンまち』10周年記念メタルキャンバス
■初回受注期間
2026年1月26日（月） - 2026年2月9日（月） 23:59まで
■サイズ（フレーム込）
A4：231mm × 318mm / 約480g
A3：318mm × 441mm / 約710g
A1：615mm × 862mm / 約2,450g
■販売価格
A4：税込9,900円
A3：税込19,800円
A1：税込55,000円
■販売ページ
https://artmerch.jp/products/danmachi
(C)大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち5製作委員会