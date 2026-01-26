『ダンまち』シリーズ10周年を記念したアート作品が登場！

株式会社WINRY


グッズとしてのアート専門店「ART MERCH JAPAN（アートマーチジャパン）」より、TVアニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』シリーズ10周年記念アート作品が発売されます。



販売は2026年1月26日（月）20:00より、ART MERCH JAPANの公式オンラインストアにてスタートいたします。


https://artmerch.jp/products/danmachi
■オンラインストア「ART MERCH JAPAN」


メインビジュアルを使用した、特別なアート作品が登場

金属板へ直接印刷を施すメタルキャンバスコレクションに、『ダンまち』が登場。



シリーズの10周年記念グッズとして


メインビジュアル等の素材を使用した特別なアート作品をお届けします。






モダンで飾りやすい、インテリアとしてのアート

メタルキャンバスは、ラグジュアリーで洗練されたインテリアとしても映えるデザイン。



アルミ製のフレームによりシャープで飾りやすい仕上がりとなっています。



お部屋のテイストを選ばず、気軽に取り入れていただけるアートです。




スタンド付きで、飾り方も自由自在

A4サイズの裏面にはスタンド機能を備えており、壁掛けだけでなく棚やデスクに立て掛けて飾ることも可能です。




数量限定。再販なしの特別なアート

『ダンまち』シリーズ10周年を記念したアート作品は、各デザイン数量限定。



A4：100枚限定


A3：30枚限定


A1：5枚限定



ファンの皆さまにとって、特別な1枚との出会いとなれば幸いです。



※完売後の再販は予定しておりません。あらかじめご了承ください。


『ダンまち』10周年記念メタルキャンバス


■初回受注期間


2026年1月26日（月） - 2026年2月9日（月） 23:59まで



■サイズ（フレーム込）


A4：231mm × 318mm / 約480g
A3：318mm × 441mm / 約710g


A1：615mm × 862mm / 約2,450g



■販売価格


A4：税込9,900円
A3：税込19,800円


A1：税込55,000円



■販売ページ


https://artmerch.jp/products/danmachi



(C)大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち5製作委員会