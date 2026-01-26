『ダンまち』シリーズ10周年を記念したアート作品が登場！

株式会社WINRY

グッズとしてのアート専門店「ART MERCH JAPAN（アートマーチジャパン）」より、TVアニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』シリーズ10周年記念アート作品が発売されます。

販売は2026年1月26日（月）20:00より、ART MERCH JAPANの公式オンラインストアにてスタートいたします。

今すぐ見る :https://artmerch.jp/products/danmachihttps://artmerch.jp/products/danmachi

■オンラインストア「ART MERCH JAPAN」

https://artmerch.jp/products/danmachi

メインビジュアルを使用した、特別なアート作品が登場

金属板へ直接印刷を施すメタルキャンバスコレクションに、『ダンまち』が登場。



シリーズの10周年記念グッズとして

メインビジュアル等の素材を使用した特別なアート作品をお届けします。

モダンで飾りやすい、インテリアとしてのアート

メタルキャンバスは、ラグジュアリーで洗練されたインテリアとしても映えるデザイン。

アルミ製のフレームによりシャープで飾りやすい仕上がりとなっています。

お部屋のテイストを選ばず、気軽に取り入れていただけるアートです。

スタンド付きで、飾り方も自由自在

A4サイズの裏面にはスタンド機能を備えており、壁掛けだけでなく棚やデスクに立て掛けて飾ることも可能です。

数量限定。再販なしの特別なアート

『ダンまち』シリーズ10周年を記念したアート作品は、各デザイン数量限定。

A4：100枚限定

A3：30枚限定

A1：5枚限定

ファンの皆さまにとって、特別な1枚との出会いとなれば幸いです。

※完売後の再販は予定しておりません。あらかじめご了承ください。

『ダンまち』10周年記念メタルキャンバス

■初回受注期間

2026年1月26日（月） - 2026年2月9日（月） 23:59まで

■サイズ（フレーム込）

A4：231mm × 318mm / 約480g

A3：318mm × 441mm / 約710g

A1：615mm × 862mm / 約2,450g

■販売価格

A4：税込9,900円

A3：税込19,800円

A1：税込55,000円

■販売ページ

https://artmerch.jp/products/danmachi

(C)大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち5製作委員会