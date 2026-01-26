リアル×バーチャル ガールズユニット「Restria」始動！2月2日 バーチャル初配信／2月18日 1st Digital Single「META VERSE LOVE.」リリース決定

株式会社ホリプロインターナショナル





リアル×バーチャル ガールズユニット Restria が本格始動！



Restria（レストリア）-


それは、仮想空間を起点に誕生した3人の“音の戦士”によるユニット。



音楽の力を武器に、人々の心に生まれる“ノイズ”と呼ばれる感情の歪みに向き合い、


それを浄化する存在として活動する「音の戦士 × ノイズパトロール隊」である。



Restriaの大きな特徴は、バーチャル空間と現実世界を自在に行き来する存在であること。



3人が集い、特定の「共鳴コード」を奏でることで、


仮想世界で生まれた想いや意志は現実世界へと転送され、音と感情の共鳴が生み出される。



Restriaは現実世界のステージに立ち、


人々の心に取り憑く「ノイズ」（傷ついた心、悲しみ、怒り、孤独などの感情）と向き合い、


音楽とパフォーマンスによって、それを浄化していく。



Restriaが届ける音楽とパフォーマンスは、


世界に溢れるノイズを削ぎ落とし、心に本来の輪郭を取り戻すためのもの。


仮想と現実をつなぐ存在として、新たな表現のかたちを描き出していく。



音楽プロデューサーには、エレクトロ・HipHop・City Popなどをルーツに持ち、RADIO FISH「PERFECT HUMAN」の作編曲をはじめ、手がけた楽曲のYouTube総再生数は一億回を越えるMUSIC PRODUCER / ARTIST / DJ / TALKBOX PLAYERのJUVENILE(ジュブナイル)を迎え、Restriaの世界観をサウンド面から構築する。



2026年2月2日（月）19:00、


バーチャル秘密基地からの初配信を皮切りに本格始動。



2026年2月18日（水）、


1st Digital Single 「META VERSE LOVE.」 をリリース。




＜バーチャル配信情報＞


■バーチャル秘密基地より初配信


日時：2026年2月2日（月）


配信：19:00 YouTube／20:30 bilibili



＜リリース情報＞




■Restria 1st Digital Single「META VERSE LOVE.」（メタバースラブ）


2026年2月18日（水）配信リリース



作詞：RYUICHI


作曲・編曲・プロデュース：JUVENILE



発売元：HPI Records


販売形態：ダウンロード、各種ストリーミング






＜リリースイベント情報＞


2026年2月20日（金）


リミスタにて、1st Digital Single「META VERSE LOVE.」リリース記念


オンラインサイン会開催決定！


（詳細は後日オフィシャルサイトにてご案内予定）



＜オフィシャル・SNS情報＞


Official Site：https://restria.tokyo



X - https://x.com/RestriaOfficial


Instagram - https://www.instagram.com/restria_official/


tiktok - https://www.tiktok.com/@restria_official


LINE： https://page.line.me/restria


Youtube - https://youtube.com/@restriaofficial


微博：https://weibo.com/u/9063873133


bilibili：https://space.bilibili.com/3691002923583571


抖音：https://v.douyin.com/3EXAEkUkQPA/