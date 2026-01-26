リアル×バーチャル ガールズユニット「Restria」始動！2月2日 バーチャル初配信／2月18日 1st Digital Single「META VERSE LOVE.」リリース決定
リアル×バーチャル ガールズユニット Restria が本格始動！
Restria（レストリア）-
それは、仮想空間を起点に誕生した3人の“音の戦士”によるユニット。
音楽の力を武器に、人々の心に生まれる“ノイズ”と呼ばれる感情の歪みに向き合い、
それを浄化する存在として活動する「音の戦士 × ノイズパトロール隊」である。
Restriaの大きな特徴は、バーチャル空間と現実世界を自在に行き来する存在であること。
3人が集い、特定の「共鳴コード」を奏でることで、
仮想世界で生まれた想いや意志は現実世界へと転送され、音と感情の共鳴が生み出される。
Restriaは現実世界のステージに立ち、
人々の心に取り憑く「ノイズ」（傷ついた心、悲しみ、怒り、孤独などの感情）と向き合い、
音楽とパフォーマンスによって、それを浄化していく。
Restriaが届ける音楽とパフォーマンスは、
世界に溢れるノイズを削ぎ落とし、心に本来の輪郭を取り戻すためのもの。
仮想と現実をつなぐ存在として、新たな表現のかたちを描き出していく。
音楽プロデューサーには、エレクトロ・HipHop・City Popなどをルーツに持ち、RADIO FISH「PERFECT HUMAN」の作編曲をはじめ、手がけた楽曲のYouTube総再生数は一億回を越えるMUSIC PRODUCER / ARTIST / DJ / TALKBOX PLAYERのJUVENILE(ジュブナイル)を迎え、Restriaの世界観をサウンド面から構築する。
2026年2月2日（月）19:00、
バーチャル秘密基地からの初配信を皮切りに本格始動。
2026年2月18日（水）、
1st Digital Single 「META VERSE LOVE.」 をリリース。
＜バーチャル配信情報＞
■バーチャル秘密基地より初配信
日時：2026年2月2日（月）
配信：19:00 YouTube／20:30 bilibili
＜リリース情報＞
■Restria 1st Digital Single「META VERSE LOVE.」（メタバースラブ）
2026年2月18日（水）配信リリース
作詞：RYUICHI
作曲・編曲・プロデュース：JUVENILE
発売元：HPI Records
販売形態：ダウンロード、各種ストリーミング
＜リリースイベント情報＞
2026年2月20日（金）
リミスタにて、1st Digital Single「META VERSE LOVE.」リリース記念
オンラインサイン会開催決定！
（詳細は後日オフィシャルサイトにてご案内予定）
＜オフィシャル・SNS情報＞
Official Site：https://restria.tokyo
X - https://x.com/RestriaOfficial
Instagram - https://www.instagram.com/restria_official/
tiktok - https://www.tiktok.com/@restria_official
LINE： https://page.line.me/restria
Youtube - https://youtube.com/@restriaofficial
微博：https://weibo.com/u/9063873133
bilibili：https://space.bilibili.com/3691002923583571
抖音：https://v.douyin.com/3EXAEkUkQPA/