【武田舞彩】3ヶ月連続シングルリリース決定！！

株式会社サンミュージックプロダクション

2026年1月28日リリース楽曲「しるかいな」ジャケット

シンガーソングライターとして活動を続けている武田舞彩の3ヶ月連続シングルリリースが決定した！

第一弾となる「しるかいな」（1月28日リリース）は、東京で生活をする地方出身者の奮闘を描き、何もかもがうまくいかないどん底の状況でも、逆境を笑い飛ばす強さを歌った楽曲。

無骨なアコースティックギターのサウンドを軸に、感情に絡み合うようなエレキギター、脈々と波打つグルーブ感のあるベースライン、全てを支える力強いドラムプレイが、本作品「しるかいな」の世界観を最大限に引き出している。

サウンドプロデュース、アレンジャーに石川鉄男を迎え、レコーディングにはギター佐橋佳幸、ベース亀田誠治、ドラム山木秀夫の超豪華ミュージシャンが参加！

過去最高に仕上がった武田舞彩の世界を是非堪能いただきたい！

2月25日に3ヶ月連続リリース第２弾「ねこ」のリリースが決定、

3月25日には連続リリースの集大成「ミツバチ」の配信リリースとともに、自身初となるEPの発売も決定している！

【武田舞彩コメント】

「しるかいな」は、東京で暮らす地方出身者としての自分自身を重ねて書いた曲です。

上京して時間が経つにつれ、生活費のことや、年齢のこと、地元にいる家族や友人との距離といった現実をより強く意識するようになりました。そんな中で、どうにかして現状を前に進めたい、何がなんでもここでまだまだ踏ん張りたいという気持ちを、日々の生活で感じたリアルな感情として込めました。

通勤前や仕事終わりなど、乗り越えたい、踏ん張りたいと思うとき、少しでも力を与えられる曲になっていたら嬉しいです。

【リリース作品情報】

Artist：武田舞彩

Title：しるかいな

ジャンル：J-pop

リリース日：2026年1月28日（水）

各種配信サービス：https://pcim.lnk.to/Shirukaina

【武田舞彩プロフィール】

福井県出身

シンガーソングライター

都内を中心にライブ活動を行い、

2022年 1st single「なす」

2nd single「DESIRE」

2023年 3rd single「MOON」をリリース

自身の経験を飾ることなく表現した楽曲は、

多くの人々に共感と希望を与えている

▼武田舞彩 オフィシャル▼

Instagram：https://www.instagram.com/maaya__takeda/

X：https://x.com/MAAYA__TAKEDA

YouTube：https://www.youtube.com/c/MAAYATAKEDA

TikTok：https://www.tiktok.com/@maaya_takeda