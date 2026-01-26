【開催レポート】”英語×音楽×テクノロジー”で問いを立てる力を育成。小学生が正解のない課題に英語漬けで挑む4日間。”音を科学”し、試行錯誤を繰り返す STEAM プログラムをレポート！

株式会社アライブ

やり遂げた自信が次世代のグローバルリーダーを育てる！

株式会社アライブ（本社：名古屋市、代表取締役：三井博美）が運営するアライブイングリッシュスクールは、2025年12月24日（水）～27日（土）、小学生を対象とした探究型英語STEAMプログラムを、アライブ本山校 第2校舎にて開催しました。

本プログラムのテーマは、「音を科学する ～The STEAM of MUSIC～」。

アライブが季節ごとに実施する人気企画で、90%以上のリピーターが集う「STEM CAMP」の一環として開催され、英語学習・音楽・テクノロジーを融合した課題解決型の学びを提供しました。

子どもたちは、音の仕組みを科学的に探究しながら、創造力・挑戦力・協働力・自己表現力といった“非認知能力”を育成。さらに、変化の激しい不確実な時代を生き抜くために不可欠なレジリエンス（回復力）と、未来のグローバルリーダーに求められる思考力・コミュニケーション力を実践的に身につける機会となりました。

※アライブでは、通年プログラム(STEM SCHOOL) (https://alive-co.com/stem/#classes_fees)の中で様々なSTEM プログラムを取り入れています。

本プログラムの3つの特徴

1. 理工系専門家によるオールイングリッシュの探究学習

アライブでは、理工系出身の外国人講師を積極的に採用。カリキュラム開発から指導までを外国人講師の専門家(https://alive-co.com/stemteacher/)が担うことで、文部科学省が推進するSTEAM教育を民間スクールの枠を超えた高水準な内容で実践しています。今回は「音の振動（物理学）」「楽器制作（工学）」「プログラミング」をテーマにしました。

2. 「教えない教育」とグロース・マインドセットの育成

外国人講師は正解を教えるのではなく、子どもたちが自ら「なぜ音が鳴るのか？」という問いを立て、仮説・検証を英語で議論しながら繰り返すプロセスを重視しました。楽器制作で直面した「作った楽器の音が鳴らない」という壁を乗り越えて、子どもたちは素材をミリ単位で粘り強く調整して改善策を導き出すことで、困難に立ち向かう主体性やレジリエンス（折れない心）が培われました。

3. 非認知能力の可視化：思考プロセスを英語で言語化

最終日には、制作した成果物だけでなく、「どこでつまずき、どう工夫したか」という思考の軌跡を英語でプレゼンテーションしました。自分のアイデアを論理的に伝え、他者のアプローチを知る経験を通じ、学力テストでは測れないクリエイティビティやソーシャルスキルなども養いました。

【代表取締役 三井博美のコメント】

「私自身、教育の本場シリコンバレー・スタンフォード大学で開催される STEMキャンプを幾度か視察し、子どもたちが自ら問いを立て、失敗を楽しみながら解決策を導き出す姿に感銘を受けました。この『世界基準の探究心』を日本の子どもたちにも届けたいと考え、外国人講師と議論を重ね、本カリキュラムを発展させています。 グローバルリーダーとは、流暢に英語を話す人だけではなく、未知の課題に対し、仲間と対話しながら解決策や価値を創造できる人だと私は考えています。今回のキャンプで、失敗しても諦めず繰り返し改善に挑む姿や、嬉しそうに自作の楽器を演奏する姿に、次世代のリーダーとしての強い資質を感じました。アライブは今後も、名古屋から世界へ羽ばたく翼を育てる教育を提供し続けます。」

保護者の声

「息子は好奇心が高く、口癖のように『どうしてこうなっているんだろう！』と家でよく話しています。」

「ずっとこのプログラムに参加しています。色々なものを作って持って帰れるのが嬉しいようです。中学生になっても、高校生になっても参加できるSTEM プログラムがほしいです。」

「特に楽器制作が楽しかったようで、父親とパソコンでの音の出し方について話している姿を見て驚きました。」

開催概要

積極的に意見を述べる姿試行錯誤・皆で考える身近なものを使って音を生み出すことにチャレンジ

イベント名： 音を科学する～The STEAM of MUSIC～ ALIVE STEM CAMP 2025 winter

開催日程： 2025年12月24日（水）～27日（土）10:00-15:00

開催場所： アライブ本山校 第二校舎（名古屋市千種区）

対象： 小学生３年生以上

参加者：20名 （定員20名）

内容：

１日目：楽器の振動や音の高さの仕組みを科学的に分析しました。

２日目・３日目：身の回りの素材で楽器を自作し、改善しました。

４日目：完成後、楽器を演奏し、個々の思考プロセスや工夫したことなどを英語でプレゼンテーションしました。

株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美

▼校長ブログ(https://alive-co.com/ceo_blog/)

▼著書「超エリート英語教育 日常会話を目標にしない英会話」(https://www.amazon.co.jp/%E8%B6%85%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E6%95%99%E8%82%B2-%E6%97%A5%E5%B8%B8%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E8%8B%B1%E4%BC%9A%E8%A9%B1-%E4%B8%89%E4%BA%95%E5%8D%9A%E7%BE%8E/dp/4434287796)

▼絵本「クリスマスには何がほしい」(https://www.amazon.co.jp/dp/482440228X) 絵本「ピーヨン、とべるよ」(https://www.amazon.co.jp/dp/4824402255)

主なサービス内容

インターナショナルスクール（英語の保育園）、イングリッシュスクール（英語・英会話スクール）、STEM スクール、ドリームスクール（学童プログラム）、キャリア教育（名古屋市や愛知県のNPOと連携）、幼稚園・保育園への外国人講師派遣、小学校のアフタースクール事業請負、外国人講師とのマッチングアプリの提供など。 子どもたちを対象に、英語教育を基軸にSDGs、STEM、リーダーシップ、起業家育成など多岐にわたるプログラムを展開中。

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ、"世界のリーダー"の育成」をビジョンに掲げ、子ども向け英会話をはじめ、英語を活用した多彩なレッスンを提供しています。英語教育を通じて、知識や技能といった「認知能力」の向上はもちろんのこと、意欲、協調性、粘り強さといった「非認知能力」を育てることを重視しています。

ハーバード大学のリーダーシップチームやシリコンバレーの教育者・起業家と連携して、リーダーシップや起業家育成、SDGs などのプログラムなど多岐にわたる革新的なプログラムを提供し続け、子どもたちが将来、グローバル社会で活躍するための力を育成しています。



