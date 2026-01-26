つくばの街で『みんなでつくる』体験型音楽フェスティバル！子どもから大人まで楽しめる THFes.2026 開催決定！
■ TSUKUBA HEARTBEAT FESTIVAL（THFes.）とは
「みんなでつくるエンターテインメントイベント」 をコンセプトにした、子どもから大人まで楽しめる体験型フェスティバルです。
子どもたちに夢を、大人たちに感動を。
異なる個性や価値観を尊重し合い、誰もが自由で楽しい時間を過ごせる空間の創出を目指しています。
■ “本物の体験”を通して、子どもたちの可能性を引き出す
THFes.2026では音楽ライブに加え、アーティストによる参加型ダンスワークショップショーをはじめ、スポーツ体験、動物ふれあい体験、ヘアメイクアップ体験、ものづくりワークショップなど、多彩な体験型コンテンツを展開します。
多様な感性や価値観を持つ子どもたちが、自分にとっての「好き」や心の「ときめき」を見つけ、
五感で“本物の体験”を感じることで、秘めた可能性を引き出すきっかけを創出します。
■ THFes.2026に込めた想い
THFes.2026を通じて、参加者全員が心から笑顔になり、
「こどもが笑えば親が笑い、親が笑えばこどもが笑う。」
そんな笑顔の循環が生まれる空間づくりの実現に、情熱をもって挑みます。
公式HP： https://www.thfes.jp(https://www.thfes.jp)
-出演者ラインナップ-
▼ 3月28日（土）MC：EXILE NESMITH
（※50音字順）
・あしざるFC
・MayJ.
・リアルピース
・鷲尾伶菜
▼ 3月29日（日）MC：EXILE NESMITH
（※50音字順）
・安達勇人
・EXILE TETSUYA with EXPG
中務裕太（GENERATIONS）
・水曜日のカンパネラ
・リアルピース
■体験イベント
・キックターゲット（鹿島アントラーズ）
・ふれあい動物園
・ヘアアレンジ体験
・ものづくりワークショップ(HIMITSUKICHI)
・縁日(ちびっこスナイパー)
・ふわふわ遊具 ほか
■ 開催概要
イベント名：TSUKUBA HEARTBEAT FESTIVAL 2026（THFes.2026）
開催日程：2026年3月27日（金）～29日（日）
※3月27日（金）はライブ公演は行わず、キッチンカーおよび体験ブースのみの開催となります。
開催時間：10:00 開場 ／ 19:00 閉場
会場：研究学園駅前公園
（茨城県つくば市学園南2丁目1）
入場料：無料
※一部ライブ観覧エリアは有料
公式HP：https://www.thfes.jp
■ 主催・後援
主催：TSUKUBA HEARTBEAT Fes. 実行委員会
後援：つくば市
協力：つくば市スポーツ振興課
株式会社鹿島アントラーズFC
■ アクセス
電車
TX（つくばエクスプレス）研究学園駅 下車 徒歩2分
車
「茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1」
または「つくば市役所」で検索
圏央道「つくば中央IC」より約10分
常磐道「谷田部IC」より約20分（東京方面）
常磐道「桜土浦IC」より約20分（水戸方面）
自転車・バイク
会場入口付近に駐輪場あり
50cc以下のバイクは駐輪場をご利用ください
※会場周辺にコインパーキング多数あり
-観覧エリアチケット情報-
販売開始 1月29日(木) 20：00～ 先着順
一般おとなチケット：5,300円 税込（特典会参加権＋整理券付き）
小学生以下（0～12歳）：無料
【 Live pocket 】https://livepocket.jp/e/thfes-
予定枚数に達し次第受付終了となります。
※特典会は観覧エリア内で行います。
ご参加される方は観覧エリアのチケットが必要になります。
特典会の実施有無や詳細については、各アーティストの公式サイトまたはSNSにてご確認ください。
お問い合わせ：THFes.2025事務局
info@thfes.jp