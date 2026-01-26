つくばの街で『みんなでつくる』体験型音楽フェスティバル！子どもから大人まで楽しめる THFes.2026 開催決定！

TSUKUBA HEARTBEAT FES.実行委員会

■ TSUKUBA HEARTBEAT FESTIVAL（THFes.）とは

「みんなでつくるエンターテインメントイベント」 をコンセプトにした、子どもから大人まで楽しめる体験型フェスティバルです。

子どもたちに夢を、大人たちに感動を。

異なる個性や価値観を尊重し合い、誰もが自由で楽しい時間を過ごせる空間の創出を目指しています。

■ “本物の体験”を通して、子どもたちの可能性を引き出す

THFes.2026では音楽ライブに加え、アーティストによる参加型ダンスワークショップショーをはじめ、スポーツ体験、動物ふれあい体験、ヘアメイクアップ体験、ものづくりワークショップなど、多彩な体験型コンテンツを展開します。

多様な感性や価値観を持つ子どもたちが、自分にとっての「好き」や心の「ときめき」を見つけ、

五感で“本物の体験”を感じることで、秘めた可能性を引き出すきっかけを創出します。

■ THFes.2026に込めた想い

THFes.2026を通じて、参加者全員が心から笑顔になり、

「こどもが笑えば親が笑い、親が笑えばこどもが笑う。」

そんな笑顔の循環が生まれる空間づくりの実現に、情熱をもって挑みます。

公式HP： https://www.thfes.jp(https://www.thfes.jp)

-出演者ラインナップ-

▼ 3月28日（土）MC：EXILE NESMITH

（※50音字順）

・あしざるFC

・MayJ.

・リアルピース

・鷲尾伶菜

▼ 3月29日（日）MC：EXILE NESMITH

（※50音字順）

・安達勇人

・EXILE TETSUYA with EXPG

中務裕太（GENERATIONS）

・水曜日のカンパネラ

・リアルピース

■体験イベント

・キックターゲット（鹿島アントラーズ）

・ふれあい動物園

・ヘアアレンジ体験

・ものづくりワークショップ(HIMITSUKICHI)

・縁日(ちびっこスナイパー)

・ふわふわ遊具 ほか

■ 開催概要

イベント名：TSUKUBA HEARTBEAT FESTIVAL 2026（THFes.2026）

開催日程：2026年3月27日（金）～29日（日）

※3月27日（金）はライブ公演は行わず、キッチンカーおよび体験ブースのみの開催となります。

開催時間：10:00 開場 ／ 19:00 閉場

会場：研究学園駅前公園

（茨城県つくば市学園南2丁目1）

入場料：無料

※一部ライブ観覧エリアは有料

■ 主催・後援

主催：TSUKUBA HEARTBEAT Fes. 実行委員会

後援：つくば市

協力：つくば市スポーツ振興課

株式会社鹿島アントラーズFC

■ アクセス

電車

TX（つくばエクスプレス）研究学園駅 下車 徒歩2分

車

「茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1」

または「つくば市役所」で検索

圏央道「つくば中央IC」より約10分

常磐道「谷田部IC」より約20分（東京方面）

常磐道「桜土浦IC」より約20分（水戸方面）

自転車・バイク

会場入口付近に駐輪場あり

50cc以下のバイクは駐輪場をご利用ください

※会場周辺にコインパーキング多数あり

-観覧エリアチケット情報-

販売開始 1月29日(木) 20：00～ 先着順

一般おとなチケット：5,300円 税込（特典会参加権＋整理券付き）

小学生以下（0～12歳）：無料

【 Live pocket 】https://livepocket.jp/e/thfes-

予定枚数に達し次第受付終了となります。

※特典会は観覧エリア内で行います。

ご参加される方は観覧エリアのチケットが必要になります。

特典会の実施有無や詳細については、各アーティストの公式サイトまたはSNSにてご確認ください。

お問い合わせ：THFes.2025事務局

info@thfes.jp