つくばの街で『みんなでつくる』体験型音楽フェスティバル！子どもから大人まで楽しめる THFes.2026 開催決定！

TSUKUBA HEARTBEAT FES.実行委員会




■ TSUKUBA HEARTBEAT FESTIVAL（THFes.）とは
「みんなでつくるエンターテインメントイベント」 をコンセプトにした、子どもから大人まで楽しめる体験型フェスティバルです。


子どもたちに夢を、大人たちに感動を。
異なる個性や価値観を尊重し合い、誰もが自由で楽しい時間を過ごせる空間の創出を目指しています。



■ “本物の体験”を通して、子どもたちの可能性を引き出す


THFes.2026では音楽ライブに加え、アーティストによる参加型ダンスワークショップショーをはじめ、スポーツ体験、動物ふれあい体験、ヘアメイクアップ体験、ものづくりワークショップなど、多彩な体験型コンテンツを展開します。



多様な感性や価値観を持つ子どもたちが、自分にとっての「好き」や心の「ときめき」を見つけ、
五感で“本物の体験”を感じることで、秘めた可能性を引き出すきっかけを創出します。



■ THFes.2026に込めた想い


THFes.2026を通じて、参加者全員が心から笑顔になり、
「こどもが笑えば親が笑い、親が笑えばこどもが笑う。」
そんな笑顔の循環が生まれる空間づくりの実現に、情熱をもって挑みます。



公式HP： https://www.thfes.jp(https://www.thfes.jp)


-出演者ラインナップ-



▼ 3月28日（土）MC：EXILE NESMITH


（※50音字順）


・あしざるFC


・MayJ.


・リアルピース


・鷲尾伶菜



▼ 3月29日（日）MC：EXILE NESMITH


（※50音字順）


・安達勇人


・EXILE TETSUYA with EXPG


　中務裕太（GENERATIONS）


・水曜日のカンパネラ


・リアルピース




■体験イベント


・キックターゲット（鹿島アントラーズ）


・ふれあい動物園


・ヘアアレンジ体験


・ものづくりワークショップ(HIMITSUKICHI)


・縁日(ちびっこスナイパー)


・ふわふわ遊具 ほか




■ 開催概要


イベント名：TSUKUBA HEARTBEAT FESTIVAL 2026（THFes.2026）



開催日程：2026年3月27日（金）～29日（日）


※3月27日（金）はライブ公演は行わず、キッチンカーおよび体験ブースのみの開催となります。



開催時間：10:00 開場 ／ 19:00 閉場



会場：研究学園駅前公園
（茨城県つくば市学園南2丁目1）



入場料：無料
　※一部ライブ観覧エリアは有料



公式HP：https://www.thfes.jp




■ 主催・後援


主催：TSUKUBA HEARTBEAT Fes. 実行委員会



後援：つくば市



協力：つくば市スポーツ振興課
　　　株式会社鹿島アントラーズFC




■ アクセス


電車


TX（つくばエクスプレス）研究学園駅 下車 徒歩2分




「茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1」
または「つくば市役所」で検索


圏央道「つくば中央IC」より約10分


常磐道「谷田部IC」より約20分（東京方面）


常磐道「桜土浦IC」より約20分（水戸方面）



自転車・バイク


会場入口付近に駐輪場あり


50cc以下のバイクは駐輪場をご利用ください



※会場周辺にコインパーキング多数あり



-観覧エリアチケット情報-


販売開始　1月29日(木)　20：00～　先着順



一般おとなチケット：5,300円　税込（特典会参加権＋整理券付き）


小学生以下（0～12歳）：無料



【 Live pocket 】https://livepocket.jp/e/thfes-



予定枚数に達し次第受付終了となります。



※特典会は観覧エリア内で行います。


ご参加される方は観覧エリアのチケットが必要になります。


特典会の実施有無や詳細については、各アーティストの公式サイトまたはSNSにてご確認ください。



お問い合わせ：THFes.2025事務局　


　　　　　　　info@thfes.jp