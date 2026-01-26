今春開催のトライアンフ海外試乗会へ「限定1名」募集開始

トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社

https://www.triumphmotorcycles.jp/for-the-ride/news/brand/ride-in-spain-2026-01-26(https://www.triumphmotorcycles.jp/for-the-ride/news/brand/ride-in-spain-2026-01-26)

トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社（本社：東京都港区海岸 代表取締役社長:大貫陽介）は、本日から2月28日（土）までの期間中、新型「THRUXTON 400 / TRACKER 400」の発売に伴い、この春にスペインで開催される、新型「THRUXTON 400 / TRACKER 400」の海外試乗会に参加する「限定１名様」を募集します。

「THRUXTON 400」はアイコニックなカフェレーサーを現代的に再解釈し、刺激的でスポーティーなライディング体験を提供するモデル。「TRACKER 400」はフラットトラックのスピリットに、トライアンフのDNAを融合しアグレッシブで自信に満ちたライディング体験を提供するモデルです。

そんな「THRUXTON 400」「TRACKER 400」に、日本で誰よりもいち早く乗っていただく方を現在絶賛募集中です。

限定１名、参加条件を満たしていれば誰でも応募可能で、費用は無料です。

我こそはという方は、奮ってご応募ください。

新型モデル、最速体験。「スペイン海外試乗会に限定1名様募集」

申込期間：2026年1月26日（月）から2月28日（土）まで

海外試乗会開催日時：2026年3月24日（火）から3月26日（木）※移動日は含まず

開催場所：スペイン国内某所（詳細は当選時にお伝えします）

費用：無料

当選人数：1名様



https://www.triumphmotorcycles.jp/for-the-ride/news/brand/ride-in-spain-2026-01-26

※本施策の当落は、当選者のみにご連絡をさせていただきます。応募者様にこちらから個別にご連絡する事や、当落に関するお問合せに対する個別のご対応はいたしかねますので、予めご了承ください（2026年3月初旬頃を予定）

※無料招待の対象は、日本国内から現地への往復航空券、現地会場への移動費、宿泊費、食事代となります。国内空港との交通費、パスポートなど取得費用、バイク試乗に必要なもの（ヘルメット、プロテクター、グローブ、服装など）や旅行に必要なモノ、そのほか個人的に必要な費用はご自身の負担となります。

【参加条件】

１.試乗会を通し、トライアンフの世界観および新型車をとことん楽しんでいただくこと。

２.普通自動二輪免許を所有していること。

３.直近1年間で、無事故・無違反であること。

４.安全運転を心がけ、ご自身の責任で、無理のない範囲で試乗をすること。

５.試乗した新型車について、ご自身のSNSアカウントなどから情報発信していただけること。

６.同行スタッフおよび現地試乗会スタッフの指示・誘導に従い、すべての旅程に参加いただくこと。

７.有効期限が6か月以上のパスポートを所有していること。

さらに2つのチャンス！

▼ダブルチャンス▼

アンバサダーと行く、国内試乗会

トライアンフ ライフスタイルアンバサダーである yu_______ki86(https://www.instagram.com/yu_______ki86/) さんと行く、国内試乗会に抽選で4名様をご招待

・THRUXTON 400：2名様

・TRACKER 400：2名様

開催日時 2026年4月12日（日）

開催場所 日本国内某所（関東近郊予定）

yu_______ki86さん(https://www.instagram.com/yu_______ki86/) プロフィール

バイクはもちろんのこと、ファッション、キャンプ、ピストバイクなど、自由なライフスタイルと共に愛車のトライアンフScrambler 900が登場する事も多い、ライフスタイル系インフルエンサー。

▼トリプルチャンス▼

TRIUMPHオリジナルステッカーを【抽選で30名様】にプレゼント

Thruxton 400

Thruxton 400について詳しくはこちら↓

https://www.triumphmotorcycles.jp/bikes/classic/thruxton/thruxton-400

Tracker 400

Tracker 400について詳しくはこちら↓

https://www.triumphmotorcycles.jp/bikes/classic/tracker/tracker-400

お客様お問合せ先

トライアンフコール：TEL 03-6809-5233

トライアンフ WEBSITE：http://www.triumphmotorcycles.jp/

トライアンフについて

