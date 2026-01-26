【開催レポート】AI時代に、なぜ“自分の声”なのか？”音”をテーマに、英語×サイエンス×アートで感性を磨く教育イベント- 子どもたち200人が熱狂

株式会社アライブ

株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：三井博美）は、2025年12月24日（水）～27日（土）の4日間、運営するアライブイングリッシュスクールの各校舎にて、冬のウィンタースクールを開催いたしました。

今回のテーマは「SOUND SAFARI（サウンド・サファリ）～どうぶつとひびきあうミライ～」でした。SNSや動画などの「視覚」に偏りがちな現代の子どもたちが、自らの「声」や「音」を通じて世界を広げていく最先端のアカデミックなプログラムを実施しました。

動物の声や自然の音を体感的に学び、いきものとAIのコミュニケーションの可能性を探る試みなど、アナログとデジタルを融合した”アライブならではの独自メソッド”を取り入れました。「聞く・感じる・表現する」という人間本来の感覚に立ち返りながら、声や音、表現やコミュニケーション力を探究することの意義を深く考える機会を創出しました。プログラムはすべて英語で開催されました。

本事業の企画者が語る、制作の意義及び開催背景

テキストやスタンプ一つでコミュニケーションが完結する今、「声による表現」や「身体を通じた実感」などが希薄化しています。本イベントでは、「自分の声（振動）が物理的に世界と繋がる」という体験を通じ、自己表現の根幹にある「自信」や「自己肯定感」、「自己効力感」を育むことを目的としました。

難解になりがちな「音の科学」や「共鳴」といったテーマを、子どもたちの好奇心を刺激する3つのアプローチで展開しました。下記はプログラムの一例です。

【サイエンス】声の振動でビーズが踊る！「声の可視化」実験

紙コップに張った膜の上のビーズが、自分の声の高さや大きさで跳ねる様子を観察。「Look! It’s dancing!」と歓声が上がり、目に見えない「音」を物理的なエネルギーとして実感しました。

【アップサイクルなアートクラフト】ゴミを宝物に変える「アップサイクル楽器作り」

トイレットペーパーの芯や空き缶などの廃材を使い、自分だけのオリジナル楽器を制作。環境への意識を育みながら、素材によって変わる音色の違いを英語で学びました。

【コミュニケーション】動物との共鳴を模した「表現ワークショップ」

様々ないきものの鳴き声について学んだ後、鳥の鳴き声の模倣や、音を使ったコミュニケーションを体験。AIやロボット技術との繋がりも視野に入れたディスカッションを行い、未来のコミュニケーションの形を模索しました。

企画・事業担当 宮崎文

「現代の子どもたちは、常に視覚情報に囲まれています。だからこそ、自分の『声』という最も原始的で強力なコミュニケーションツールを見つめ直す必要があると考えました。自分の声が楽器となり、誰かに届く。この直感的な成功体験こそが、英語という言語で自己表現をする際の揺るぎない『自信』に繋がります。廃材が楽器に変わる創造性や、振動を目の当たりにする驚きを通じて、子どもたちは未来を生き抜く力を肌で感じてくれたと確信しています。」

開催概要

イベント名： アライブウィンタースクール2025 「SOUND SAFARI どうぶつとひびきあうミライ」

開催日時： 2025年12月24日（水）～27日（土）

9:30～14:00 （未就園児・園児）10:00～14:45 （小学生）

開催場所： アライブインターナショナルスクール・アライブイングリッシュスクールの校舎

（インターナショナル校、アライブイングリッシュスクール熱田本校、東校、千種校、本山校）

参加人数： 総勢200名以上（未就園児・園児・小学生）【定員約200名】

内容： 少人数グループに分かれ、英語によるサイエンスの実験、楽器製作、表現ワークショップ、プレゼンテーションなど（各クラス外国人講師及びアシスタントの２名が付きます。）

※全プログラムは英語で開催

株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美

▼校長ブログ(https://alive-co.com/ceo_blog/)

▼著書「超エリート英語教育 日常会話を目標にしない英会話」(https://www.amazon.co.jp/%E8%B6%85%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E6%95%99%E8%82%B2-%E6%97%A5%E5%B8%B8%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E8%8B%B1%E4%BC%9A%E8%A9%B1-%E4%B8%89%E4%BA%95%E5%8D%9A%E7%BE%8E/dp/4434287796)

▼絵本「クリスマスには何がほしい」(https://www.amazon.co.jp/dp/482440228X) 絵本「ピーヨン、とべるよ」(https://www.amazon.co.jp/dp/4824402255)

主なサービス内容

インターナショナルスクール（英語の保育園）、イングリッシュスクール（英語・英会話スクール）、STEM スクール、ドリームスクール（学童プログラム）、キャリア教育（名古屋市や愛知県のNPOと連携）、幼稚園・保育園への外国人講師派遣、小学校のアフタースクール事業請負、外国人講師とのマッチングアプリの提供など。 英語教育を基軸にSDGs、STEM、リーダーシップ、起業家育成など多岐にわたるプログラムを展開中。

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ、"世界のリーダー"の育成」をビジョンに掲げ、子ども向け英会話をはじめ、英語を活用した多彩なレッスンを提供しています。英語教育を通じて、知識や技能といった「認知能力」の向上はもちろんのこと、意欲、協調性、粘り強さといった「非認知能力」を育てることを重視しています。

ハーバード大学のリーダーシップチームやシリコンバレーの教育者・起業家と連携して、リーダーシップや起業家育成、SDGs などのプログラムなど多岐にわたる革新的なプログラムを提供し続け、子どもたちが将来、グローバル社会で活躍するための力を育成しています。



