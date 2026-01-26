「麻布坂カレー」公式SNSフォロー＆リポストキャンペーン開始

麻布地区総合支所 協働推進課

港区麻布地区総合支所 協働推進課では、地域の魅力を「食」と「まち歩き」を通じて発信する

「麻布坂カレー」プロジェクトの一環として、公式SNSフォロー＆リポストキャンペーンを2026年1月26日（月）から開始します。

本キャンペーンは、麻布エリアに点在する坂道の歴史やストーリーをオリジナルカレーとして表現した「麻布坂カレー」を、SNSを通じてより多くの方に知っていただき、来街・来店のきっかけを創出することを目的としています。

■ キャンペーン概要

麻布地区地域事業活性化プロジェクトの公式InstagramおよびX（旧Twitter）をフォローし、

指定投稿をリポストした来店者に対し、麻布坂カレー提供店舗にて、店舗ごとに設定された特典を提供します。

【実施期間】

第一弾：2026年1月26日（月）～2月24日（火）

【参加方法】

１. 公式Instagram または 公式X（旧Twitter）をフォロー

２. 指定投稿をリポスト

３. 店舗で画面を提示し、対象の麻布坂カレーを注文



【特典内容】

各店舗にて、以下の特典を予定

・ソフトドリンク等無料

※特典内容は店舗ごとに異なる場合がございます

※参加店舗などの詳細は公式HP(https://azabu-base.jp/news/post-35.html)をご確認ください

■ 公式SNS情報

※最新情報、キャンペーンの詳細は公式SNSで随時発信予定

「麻布坂カレー」とは？

麻布には、60以上の坂道が存在しています。

その一つひとつに名前と歴史、そしてユニークな物語があり、それを“カレー”という形で表現したのが「麻布坂カレー」です。

このプロジェクトは、2023年秋に地域住民と飲食店が集まって開いた「アイデア会議」から生まれました。

「坂道 × ストーリー × スパイス」というテーマのもと、それぞれの坂にまつわる背景を盛り込んだオリジナルカレーを各店舗が考案。食を通して地域の魅力を再発見できる、ユニークでちょっとアカデミックな街歩き型グルメ企画として注目を集めています。

「麻布坂カレー」3つのルール

１. 店舗近隣の坂道にちなんだメニューであること

２. ご飯に傾斜をつけて、坂を表現していること

３. 各麻布坂にちなんだオリジナル標柱を設置すること（港区から支給）

これらを満たすことで、“その街でしか出会えない特別な一皿”が誕生します。

【麻布坂カレー 店舗一覧】

１.サクラ咲くさくら坂カレー

サクラ咲くさくら坂カレー

元祖麻布ヨーロピアンカレー専門店「ピリピリ（PILIPILI）」

（東麻布1-18-1）／1,550円（税込）

２.なだれ坂カレー

なだれ坂カレー

キーマカレー専門店「飛飛飛（びびび）」

（西麻布1-5-23／ランチ限定メニュー ）／1,500円（税込）

３.南部坂カレー

南部坂カレー

有栖川食堂

（都立中央図書館5F／南麻布5-7-13）／1,000円（税込）

４.鉄砲坂カレー

鉄砲坂カレー

麻布笄軒 広尾本店

（西麻布4-6-5）／2,200円（税込）

５.永坂カレー

永坂カレー

洋食屋 大越

（東麻布3-4-17）／1,450円（税込）

６.芋洗坂カレー

芋洗坂カレー

shojin 宗胡（そうご）

（六本木6-1-8 六本木グリーンビル 3F）／1,980円（税込）

７.笄坂カレー

笄坂カレー

インディアンレストラン西麻布 by KENBOKKE

（西麻布4-11-28 麻布エンパイアマンション2F） ランチ限定メニュー ／1,600円（税込）

８.狸坂カレー

狸坂カレー

NOM the ART

（東麻布2-3-6 麻布伊賀与ビル 1F）／1,300円（税込）

９.鳥居坂カレー

鳥居坂カレー

インディアンダイニング マザーインディア 麻布十番店

(麻布十番２-５-1）／1,700円（税込）

１０.霞坂カレー

霞坂カレー

HACHIYA curry西麻布店

（西麻布3-21-24)／2,200円（税込）

■今後の展開について

麻布坂カレーは、地域の飲食店、住民、行政が連携しながら育ててきた

麻布ならではの地域プロジェクトです。

現在10種類まで広がった麻布坂カレーは、今後も参画飲食店を広げながら、麻布地区全体の魅力発信につなげていきます。

▶ 詳しくはこちら(https://azabu-base.jp/news/post-21.html)

▶「麻布地区地域事業活性化プロジェクト」公式HP(https://azabu-base.jp/news/post-35.html)

【本件に関するお問い合わせ先】

港区 麻布地区総合支所 協働推進課 地区政策担当

TEL：03-5114-8812