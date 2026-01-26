障害者の手仕事展示会を合同開催！【アニメ原画×手仕事】

合同会社ふくろう

就労継続支援B型事業所「Shake Hands」（合同会社ふくろう運営）は、同施設で制作したオリジナルアニメの原画（原画・動画）を展示する原画展を開催します。併催として、就労継続支援A型・B型「ブラウンハウス」（一般社団法人景仙会）で制作した着物生地を用いた商品（帯・小物・テキスタイル製品）も展示・販売し、“クリエイティブで働く場”の価値を地域へ発信します。

◆展示する事業所

【Shake Hands】

障がいのある方々が商業アニメを制作するという国内初の就労支援B型事業所です。本展は、制作の「手仕事（原画）」に焦点を当て、アニメーション制作の工程と人材育成の両面を伝える場とします。

https://www.shake-hands.info

【ブラウンハウス】

京都の着物生地を使って、障害のある方々が縫製を通じて洋服や小物をはじめとした様々な商品を開発・製造しています。すべて手作業によるもので、高品質で使いやすい商品を取り揃えています。地域資源を活かした商品化と利用者の就労機会拡大に取り組んでいます。

https://www.keisenkai-bh.com

◆【展示内容】

（１）Shake Hands制作のオリジナルアニメ原画（原画・動画・制作スケッチ・制作ノートなど）の展示。制作工程の解説パネルを併設し、来場者が制作プロセスを理解できる構成にします。

（２）ブラウンハウス制作の着物生地を用いた商品（帯、小物、クッションカバー等）の展示・販売コーナー。商品の一部は会場限定販売とし、売上の一部は制作に携わった利用者へ還元します。

（３）開催期間中にトークセッション（制作者による制作解説）やワークショップ（簡単なアニメ原画体験等）を計画しています（開催スケジュールは下記参照）。

◆開催概要

会期： 2026年２月１８日（水）１０：００～１６：００

会場： Shake Hands 展示スペース

滋賀県大津市浜大津３丁目１０‐３ハイツ浜大津２０１号

京都府南区東九条上殿田町１ エンブレム京紋３０２号

主催： ふくろうグループ／就労継続支援B型「Shake Hands」

https://www.fukurou-care.com

共催： 就労支援A型B型事業所「ブラウンハウス」

京都市東山区本町２丁目６９

お問合せ：077-511-9619

入場料： 無料（物販は別途料金）

イベント： オープニングレセプション、制作者トーク、原画体験ワークショップ、ピアサポ懇談会販売： 会場限定商品あり。売上の一部は制作者へ分配。