「日本中の眠っている着物、ゼロに」。KIMONO CLOSET運営の（株）クラフトマンシップ、地方創生ファンド「ほうわ創業・事業承継支援ファンド」より資金調達を実施。

「日本中の眠っている着物ゼロに」を掲げ着物文化を次世代に継承する事業を展開する株式会社クラフトマンシップ（本社：大分県別府市、代表取締役：清水夏子）は、ミライドア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：澤田大輔）と株式会社豊和銀行（本店：大分県大分市、取締役頭取：権藤淳）が共同で設立した「ほうわ創業・事業承継支援投資事業有限組合（以下、ほうわ創業・事業承継支援ファンド）」から投資を受けたことをお知らせします。

資金調達の目的：3,000万点の「眠れる資産」を動かす

現在、日本国内には約3,000万点もの着物が未活用のまま遊休資産として眠っていると言われています（「きものと宝飾社」調べ）。当社の主力事業であるKIMONO CLOSET（キモノクローゼット）では、多くの方が抱える「家の着物どうしよう？」という悩みに対し、プロによる適切な着物の「保管」と第三者への「シェアリング」を組み合わせた、循環による新しい解決策を提供してきました。

今回の資金調達は、本社を構える大分から新しい着物文化の循環を全国に向けて加速させるために、以下の取り組みに充当いたします。

1. KIMONO CLOSET「お世話」体制のアップデートと、地域に根ざした拠点展開

オンラインを通じて全国のお客様の「捨てられない想い」を救ってきた私たちは、次なるステージへと進みます。これまでのオンラインによる高い利便性は維持しつつ、初の拠点開設によって、大分の中心地からより密接な地域貢献を目指します。預かり・管理という機能に、コンシェルジュによる温かな「対面でのお世話」を融合。単なる預かりの場を、想いを未来へ繋ぐための文化拠点へとアップデートし、お客様お一人おひとりに寄り添う究極のパーソナルサービスを提供いたします。

特に50代女性の多くが母や祖母の着物の管理に対して悩みを抱える着物を最適な状態で保管しながら第三者のハレの日にシェア

2. ラグジュアリーライフスタイルブランド「DAIDAI」の展開強化と、グローバル市場への挑戦

「保管・シェアリング」に加え、私たちは着物の持つポテンシャルを最大限に引き出す「アップサイクル」事業を加速させます。 自社ブランド「DAIDAI（ダイダイ）」では、タンスに眠る着物と、失われつつある日本の職人技術、そして古典文学の物語を掛け合わせ、唯一無二のバッグやジャケットを制作しています。今回の資金調達を機に、東京都内での販路開拓および海外展開に向けたブランディングを強化。3,000万点の遊休資産を単なる古着として扱うのではなく、世界中の知的好奇心を満たす「高付加価値なアートピース」へと昇華させ、職人への技術継承と経済循環を生み出す新たなビジネスモデルを確立します。

投資家からのコメント

レザーと着物や帯を使用したバッグ別府市の特産である竹と帯を使用した名刺入れミライドア株式会社 投資本部 ほうわ創業・事業承継支援ファンド担当 本田勇人氏ミライドア株式会社 投資本部 ほうわ創業・事業承継支援ファンド担当本田勇人氏

「今回、豊和銀行様と共同で運営する「ほうわ創業・事業承継支援ファンド」より投資させて頂きました。クラフトマンシップ社は、「使われずに眠っている着物が多い」という構造的課題に着目し、着物のシェアリングを通じて日本の美しい着物文化を次世代へ承継することを目指す、大変意義深い事業を展開しています。「絶対に着物文化を途絶えさせたくない」という強い信念を持つ清水代表だからこそ実現できる事業であり、きっと着物文化をより良い形で未来へ繋いでくれると確信しています。 今回の投資にあたり、清水代表とは1年以上にわたり何度もディスカッションを重ねてきましたが、事業の着実な成長と当初から一貫した熱い想いを感じ、今回投資させて頂くに至りました。現在大分県内で新しい取組も準備されており、今後の成長を大変楽しみにしております。 ファンド関係者一同、全力でご支援して参ります。」

株式会社クラフトマンシップ 代表取締役からのコメント

株式会社クラフトマンシップ 代表取締役 リヴィア清水夏子株式会社クラフトマンシップ 代表取締役 リヴィア清水夏子

「現在、日本には多くの着物が眠っていると言われています。これらは単なる『衣類』ではなく、職人たちが生涯をかけて磨いた技術の結晶であり、家族の想いが込められた『資産』です。しかし、ライフスタイルの変化とともに、その多くが行き場を失い、消失の危機に瀕しています。

私たちは、KIMONO CLOSETを通じて『着物を守り、繋ぐ』ことに注力し、同時にブランドDAIDAIを通じて『着物に新たな命を吹き込み、世界へ放つ』という挑戦を加速させてまいります。

『守る』だけでも、『変える』だけでも足りません。この二つの事業を両輪として回すことで初めて、着物という文化を次世代へサステナブルな形で継承できると確信しています。 本拠地である大分から、世界中の人々を魅了する新しい着物文化の循環モデルを創り上げる。その使命に向け、全社一丸となって邁進してまいります。」

ほうわ創業・事業承継支援ファンドについて

ほうわ創業・事業承継支援ファンドは、株式会社豊和銀行と共同で設立したミライドアとして初の九州地域での地方創生ファンドであり、創業支援、事業承継支援、地域活性化に寄与することを目的としています。豊和銀行の営業エリア（主に大分県）に本社や拠点を置く中小企業を、投資対象としています。豊和銀行の支援専門部署であるソリューション支援部が中心となり、地域に根差した深いネットワークを活用し、企業課題に応じて、地域内で活動する企業の伴走支援を行っています。

株式会社クラフトマンシップ 会社概要

会社名: 株式会社クラフトマンシップ

所在地: 大分県別府市弓ヶ浜町5-20 大分合同新聞社別府総局２階

代表者: 代表取締役 清水夏子

設立: 2021年1月18日

事業内容: 着物預り、メンテナンス、着物レンタル、着物レッスン、製造販売

URL: https://c-ship.co.jp

本件に関するお問い合わせ

株式会社クラフトマンシップ

E-mail: info@c-ship.co.jp