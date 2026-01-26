【ルイ・ヴィトン】「LOUIS VUITTON for UNICEF」パートナーシップ10周年を記念したエクスクルーシブなタイム・オブジェと特注トランクが2026秋冬メンズ・ファッションショーにて発表

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトン2026秋冬メンズ・ファッションショーにおいて、メゾンは、ユニセフへの10年にわたるコミットメントを象徴する重要な要素として、「LOUIS VUITTON for UNICEF」パートナーシップへのサポートを示すルイ・ヴィトンならではのタイム・オブジェを発表。この卓越したクリエーションは、ショーの舞台において唯一無二の存在感を放ち、子どもたちへ捧げる真摯で揺るぎないルイ・ヴィトンのコミットメントを、記念すべき年の幕開けと共に示しました。

スポーツにおける団結の伝説的なシンボルである、アイコニックなモノグラム・キャンバスの「LVサッカーボール」にインスパイアされたこのユニークなタイム・オブジェは、ウォッチメイキングの規範を超え、絆や結束といった普遍的な価値観を体現。並外れた精度で製作され、L’Epee 1839とのコラボレーションにより開発された手巻き機械式ムーブメントを搭載。ゴールドカラーの2つの回転シリンダーとダイヤモンドを散りばめたファセットが一体となり、時を照らします。各パーツを手作業で精緻に組み立てた革新的なスケルトン構造に、卓越したサヴォアフェール(匠の技)が余すところなく発揮されています。

このタイム・オブジェの魅力をさらに高めるのが、特別にデザインされた専用トランク。アイコニックな「トロフィー・トランク」のスタイルから着想を得て、この機会のために特別に製作されたこのトランクによって、プレシャスで唯一無二のタイム・オブジェの個性が一層際立ちます。この傑作タイムピースはオークションに出品され、その収益は全額ユニセフに寄付されます。これにより、世界で最も脆弱な立場にある子どもたちを支援するこのパートナーシップへの貢献をより強固なものとします。

この取組みは、創造性、革新性、社会的責任を融合させ、ウォッチメイキングという芸術を通じて、絆を育む力強い推進力とすることへの、ルイ・ヴィトンのコミットメントを改めて示すものです。

*ユニセフはいかなる企業、ブランド、商品やサービスを推奨するものではありません。

