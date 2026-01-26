Yosemite Strapが阪急メンズ東京1Fにて一点物をテーマにした「Film is art」を開催！

Yosemite Strap 一点物をテーマにしたPOP-UPイベント 「FILM IS ART」を開催!

株式会社SMOKEY SUNDAY阪急MENS TOKYO1F MAINBASEにて初のカスタムLeica実機の販売とオーダー会を実施。

Yosemite Strap（ヨセミテストラップ）は、“一点物＝アート”をテーマにしたポップアップイベント

「FILM IS ART」 を、2026年1月22日（木）より阪急メンズ東京 1F MAIN BASEにて開催いたします。 本イベントは、フィルムカメラが持つ曖昧さの中に宿る美しさ、

大量生産では生まれない一点物の価値 にフォーカスし、「記録」ではなく「表現＝アート」としてのカメラ文化を再定義する試みです。

限定 Leica カスタムカメラの販売

1940年代～60年代のLeicaヴィンテージカメラを職人の手によって蘇らせた逸品が並びます。

Yosemite Strapの美意識を反映した、国内職人の手によってオーバーホールを施したLeicaに、ハンマートーン塗装／ピアノブラック塗装を一点一点手作業で仕上げた、工芸品ともいえる一点物のカスタムLeicaを数量限定で販売いたします。本イベントでしか手に入らない、唯一無二のカメラを販売します。

工芸品ような-PIANO BLACK塗装-限定モデルを彷彿させるグレーのHammertone塗装

■ 3,000通り以上から選べるカメラ・モバイルストラップのカスタムオーダー

カメラストラップおよびモバイルストラップを、素材・カラー・パーツの組み合わせにより

3,000通り以上の中から自由にカスタマイズ可能。その場でオーダーし、世界にひとつだけのストラップをお作りいただけます。

また WEB限定商品を含む、Yosemite Strapのフルラインナップを一堂に展開。実際に手に取り、素材感やカラー、ディテールを確かめながら自分に合った一本を選べる貴重な機会となります。

■ 新作バッグの先行・限定販売

M size LIMONTA社ナイロンを贅沢に使用し、口を縛ると巾着のような形になります。L size スタイリストバックサイズの大容量、底板は取り外し可能

2026年2月ローンチ予定、ファッションディレクター 金子氏ディレクションによる新作バッグを、

極少数量限定で先行販売。イタリアのLIMONTA製ナイロンを贅沢に使用。カメラガジェットの巾着の機構とスタイリストバックから着想を得た、機能的かつシンプルな引き算が美しい、Yosemite Strapのあらたな世界観をバッグへと落とし込んだ、本イベントならではのリミテッドアイテムです。

＜開催概要＞

イベント名：FILM IS ART

期間：2026年1月22日（木）～2月10日（火）

会場：阪急メンズ東京 1F MAIN BASE

（東京都千代田区有楽町2-5-1）

＜YOSEMITE STRAP＞

Yosemite Strap（ヨセミテストラップ）は、日本人写真家がカリフォルニア州ヨセミテ国立公園での撮影中に出会ったクライマーとの交流から誕生した、日本製のカメラ・モバイルストラップブランドです。

高耐久なクライミングロープを使用し、YKKと共同開発した「アリゲーターロックシステム」を採用。その品質の高さから、ドイツの高級カメラメーカー「ライカ」にも採用され、「ストラップの最高傑作」と称されています。

現在では、スマートフォン対応の斜めがけモバイルストラップも展開し、スイスのアウトドアブランド「マムート」や多数のファッションブランドとのコラボレーションも実施