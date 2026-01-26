【出展報告】津南醸造、台湾「台北精緻酒展」で『プレミアム・テーブルライス日本酒』を紹介

津南醸造株式会社

津南醸造株式会社（本社：新潟県中魚沼郡津南町、代表取締役：鈴木健吾、以下「津南醸造」）は、2026年1月に台湾・台北にて開催された台湾最大級の酒類展示会「台北精緻酒展（Taipei Fine Wine Exhibition）」において、現地パートナーである「福白選酒（HUKUHAKU）」と連携し、魚沼産コシヒカリを100％使用した「プレミアム・テーブルライス日本酒」の特別テイスティングを実施しました。

本展示会には、一般来場者のみならず、日本酒・ワインの専門家、飲食業界関係者、メディア関係者、さらには台湾を中心に影響力を持つインフルエンサーまで、幅広い層が来場しました。 そこで津南醸造が提案する「テーブルライス日本酒」という新しいカテゴリーについて、単なる味覚体験にとどまらず、その製造背景や思想、地域性に至るまで、様々な人から深い共感を得ることができました。

会場で得られた共感 ― 味わいだけでなく「背景」に宿る物語

展示会場では、津南醸造のフラッグシップモデルである『GO GRANDCLASS 魚沼コシヒカリ Edition』を中心に試飲を展開しました。魚沼産コシヒカリならではのふくよかな旨味と、雪国・津南の超軟水、豪雪地帯が生む天然の低温発酵環境が織りなす重層的な味わいは、多くの来場者に強い印象を残しました。



特に共感が得られたのが、「なぜ酒米ではなく、あえて世界最高峰の食用米を使うのか」という問いに対する津南醸造の姿勢についてです。世界のガストロノミーの現場で評価される食材＝魚沼産コシヒカリを、科学と技術で酒へと昇華させる。その挑戦は、日本酒の常識を超え、ワイン文化に親しんだ台湾の消費者や専門家からも「テロワールを感じるSAKE」「料理と対等に並ぶ酒」として高く評価されました。

台湾という“アジアの玄関口”から、世界市場へ

台湾は、日本酒に対する理解度が高く、アジア全体へとトレンドを発信するハブ市場でもあります。会場での対話を通じて、台湾の来場者が単なるブランドや価格ではなく、「どの土地で、誰が、どんな思想で造っているのか」というストーリーに強く価値を見出していることが、改めて明確になりました。

今回の展示会を通じて得られた反響から、台湾がまさに“アジアの玄関口”として、ここから日本酒がグローバルに広がっていく可能性を強い示唆を得ることができました。

多様な参加者同士の交流の中で生まれた、新しい日本酒の未来像

会期中、台北世貿の会場には、一般消費者、有識者、シェフ、ソムリエ、インフルエンサーが自然に交わり、同じテーブルで酒を酌み交わす光景が広がりました。

そこでは「日本酒は和食だけのものではない」「肉やチーズ、バターを使った料理とも驚くほど合う」といった声が数多く聞かれ、津南醸造が掲げる“ダイニングにおけるSAKEの再定義”が、確かな実感として共有されました。

今後のこと：「Brew for Future」 共生する未来を、台湾から

津南醸造の根底にある理念は、「Brew for Future（共生する未来を醸造する）」です。食用米を最高級の酒へと昇華させる挑戦は、農業の持続可能性を高め、地域資源に新たな価値を与える取り組みでもあります。今回の台湾での反響は、その理念が国や文化を越えて共感され得ることを示しました。

津南醸造は、2026年は台湾市場を一つの起点に、アジア、欧州、北米へと「プレミアム・テーブルライス日本酒」という新たな価値基準を発信していく予定です。

津南醸造 代表コメント

津南醸造株式会社 代表取締役 鈴木健吾

「今回の台北精緻酒展では、味わいだけでなく、私たちがなぜこの酒を造っているのか、その背景にまで深く共感していただけたことを大変嬉しく思います。

台湾はアジアの玄関口であり、ここから世界へと“テーブルライス日本酒”の価値が広がっていく未来を強く感じています。」

「GO GRANDCLASS 魚沼コシヒカリEdition」について

魚沼産コシヒカリの豊かな甘みを存分に引き出した、最高級の純米大吟醸酒が完成しました。ひとくち飲むと、思わず「美味い」と口にしてしまうほどの特別な一品です。飲む人に笑顔を届けるとともに、魚沼の豊かな稲作文化を支える、魚沼の恵みを体現した純米大吟醸酒です。さらに、限定数量のため、すべての商品にはシリアルナンバー入りの木製タグが付属しています。贈り物や特別な祝いの場にふさわしい、魚沼産のコシヒカリを使った逸品です。

https://koshihikari.tsunan-sake.com/

津南醸造について

津南醸造株式会社は、新潟県中魚沼郡津南町に本社を構える日本酒を生産する酒蔵で日本有数の豪雪地帯に位置し、標高2,000m級の山々から湧き出る天然水を仕込み水として活用しています。「Brew for Future～共生する未来を醸造する～」をブランドコンセプトに、地元産の酒米「五百万石」や「魚沼産コシヒカリ」を用いた酒造りを行っています。2025年には、醸造技術を競う「越後流酒造技術選手権大会」で、新潟県知事賞（第1位）を受賞しました。

津南醸造のWebページ： https://tsunan-sake.com/