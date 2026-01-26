ブリオーニ 2026年春夏広告キャンペーンを発表

株式会社ブリオーニジャパン

ブリオーニは、2026年春夏広告キャンペーンを発表いたします。

ローマの夕暮れに包まれ、時代を超えて漂う空気感を捉えた視覚的な物語が描かれています。静けさを湛えた建築を背景に差し込む光と色褪せた温もりを帯びたカラーパレットが、永遠の都ローマに宿る精神性を映し出します。

光と影の洗練された対話によって構成される本キャンペーンは、光が表情やプロポーションをいかに柔らかく浮かび上がらせるのかを探求しています。親密で落ち着きのある、深くシネマティックな世界観が広がります。

キャンペーンのモデルを務めるのは、Sam Webb。生まれ持ったエフォートレスなエレガンスが、軽やかさとしなやかさを軸にした現代的なテーラリングという、2026年春夏コレクションの精神を体現します。

キーアイテムは、ブリオーニの卓越したテーラリング技術と上質な質感が融合したソフトスエードジャケットです。ソラーロをはじめとするタイムレスで軽量な素材、アイコニックなモデル「ソッフィオ」をはじめとする柔らかな仕立てのジャケット、テーラリングの美意識を反映したアウターウェアが光と呼応し、質感とトーンの奥行きを際立たせます。

クラフツマンシップ、調和のとれた美しさ、そして控えめなエレガンス。服が主張するのではなく、着る人の自然な佇まいを引き立てるという哲学は、ローマの光が導き出す本質として表現されます。

ブリオーニについて

1945年にローマで創業したブリオーニは、卓越したテーラリング技術、厳選された素材、エフォートレスなモダンエレガンスを融合させたスタイルを築いてきました。本格的なビスポークサービスに加え、イタリア製の既製服、レザーグッズ、シューズ、アクセサリー、フレグランスを取り揃え、フォーマルウェアからレジャーウェアまで幅広く展開しています。

ブリオーニはケリンググループに属し、イタリアのクラフツマンシップとタイムレスなスタイルを体現し続けています。

詳しくはhttps://www.brioni.comをご覧ください。