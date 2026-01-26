ジュリークのローズに包まれる、数量限定ハンドクリーム＆ミスト化粧水のギフトセットが2月1日(日)に登場！
ローズ アイコニック デュオN
3,630円（税抜3,300円）
2026年2月1日(日) 数量限定発売
香りで整える、ローズの魔法。
手肌と心に、華やぎを。
ローズの香りを堪能できる、ハンドクリームとミスト化粧水がギフトセットに。
世界中で人気の、うるおうのにべたつかないハンドクリームは、PCやスマホにも影響せず使えるので、ギフトにも喜ばれる商品。みずみずしい肌へ導くミストタイプの化粧水は、メイクの上からでも使用可能な人気商品です。
気分を切り替えたい時、ローズの香りに包まれて、華やかで優美なひとときを。
キット内容ローズ ハンドクリームN 30mL/ハンドクリーム/限定サイズ
厳選された植物オイルや、オーガニック認証自社農園で育てられたこだわりのハーブや花々のエキスを魅力的に配合。肌なじみが良く、べたつかずにしっとりとした使い心地。
肌荒れを防ぎ、ふっくらとやわらかい手肌を保ちます。
華やかで甘く優美なローズの香り。
RO バランシングミスト 15mL/ミスト化粧水/ミニサイズ
世界で唯一、ジュリーク農園でしか育てることのできない 生命力豊かで、香り高いオリジナルのローズ品種 「ジュリーク」のエキス*を贅沢に配合。シュッと吹きかければ、 ローズの香りとうるおいに満たされ、みずみずしくフレッシュな肌に整います。
きめ細かく心地よいミストで、日中のメイク直しや 気分をリフレッシュしたいときにおすすめ。
フレッシュで華やかなローズの香り。
*ハイブリッドローズ花エキス（香料・保湿成分）
ジュリークについて
ジュリークは1985年に科学・薬草学に造詣の深い学者、クライン夫妻によってオーストラリアで生み出されたオーガニックコスメブランドです。南オーストラリアのアデレードにあるオーガニック認証自社農園で月や太陽、宇宙の歴に沿って植物を栽培・手済みで収穫をし、独自製法でパワフルな植物の力を最大限商品に取り入れてきました。
手に取りたくなるような香りとスキンケア効果、地球環境への影響を軽減する取り組みを創業当時から継続的に取り組んでいます。
ジュリーク 公式ウェブサイト： https://jurlique-japan.com/
