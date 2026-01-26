株式会社BOTANICO

野球著作家・ゴジキ氏による新刊『マネジメント術で読むプロ野球監督論』を、2026年3月18日（水）に光文社新書より発売いたします。

原辰徳、落合博満、岡田彰布、伊東勤、栗山英樹、緒方孝一、工藤公康、辻発彦、中島聡、高津臣吾、新庄剛志、小久保裕紀、阿部慎之助。彼らは頑固と柔軟、安定と挑戦、温情と冷徹といった矛盾する問いとどう向き合ってきたか。

マネジメントのスタイルは時代を経てどのように変わったのか。強いチームを作る普遍的な方法はあるのか。『データで読む 甲子園の怪物たち』がヒットした野球著作家が、各監督の特徴を徹底分析。

【書籍情報】

書名：『マネジメント術で読むプロ野球監督論』

著者：ゴジキ（@godziki_55）

価格：1,276円（税込）

発売日：2026年3月18日（水）

Amazonページ：https://amzn.asia/d/gzGitlW

楽天ページ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18507925/

判型：新書判

ページ数：352ページ（予定）

出版社：光文社（光文社新書）

ISBN-10：‎4334109233

ISBN-13：‎978-4334109233

【著者プロフィール】

ゴジキ（@godziki_55）

野球評論家・著作家。著書に『巨人軍解体新書』（光文社新書）、『戦略で読む高校野球』（集英社新書）などがある。連載実績として「ゴジキの巨人軍解体新書」「データで読む高校野球2022」「ゴジキの新・野球論」などを担当し、現在はサイゾーオンラインにて「ゴジキの野球戦術ちゃんねる」を連載中。週刊プレイボーイ、スポーツ報知、女性セブン、日刊SPA!、集英社オンライン、現代ビジネスなど各種メディアでの寄稿・取材も多数。Yahoo!ニュースの公式オーサーにも選出されている。『データで読む甲子園の怪物たち』（集英社新書）は発売前重版を記録。最新刊は『マネジメント術で読むプロ野球監督論 』（光文社新書）。

X：https://x.com/godziki_55

Instagram：https://www.instagram.com/godziki_55

TikTok：https://www.tiktok.com/@godziki_55

問い合わせ先：godziki_55@yahoo.co.jp