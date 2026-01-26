【関西初進出】レアル・マドリード財団公式サッカースクールが2026年4月、神戸に開校！

株式会社グローバルフットボールマネジメント

レアルマドリード・ファンデーション・フットボールスクール・JAPAN（運営：株式会社グローバルフットボールマネジメント 代表取締役 増田稿平）は、2026年4月6日（月）より、関西エリア初となる「関西神戸校」を、神戸朝鮮初中級学校（兵庫県神戸市）にて開校いたします。

本校は、開校から14年目を迎える日本公式スクールの中でも、初となる「オール・グローバルクラス（全クラス推薦制）」を採用。日本最大級のレアル・マドリード財団公式スクールネットワークを背景に、サッカーに留まらず、国内外を舞台に活躍できる人間形成を目指します。

実際のトレーニング会場。

■ 関西神戸校 6つの特徴

1. レアルスクール初の「関西エリア」進出 首都圏・東海地方を中心に数多くの人材を育成してきたレアル・マドリード財団公式スクールが、ついにサッカー文化の根付く関西へ初進出します。

2. 日本初！全クラスが「Global Class（推薦制）」 関西神戸校は、日本で唯一の「オール・グローバルクラス」校です。すべてのクラスにおいて、入校体験トレーニングでコーチより推薦を受けたプレーヤーのみが入校いただけます。高い意識を持つ仲間と切磋琢磨しながら成長を加速させます。

3. マドリードからトップコーチが年2回来日 スペイン・マドリードより、レアル・マドリード財団認定コーチが年2回定期的に来日。現地最新のトレーニングメソッドや評価基準を、日本にいながら直接体感することができます。

4. 世界への扉「World Challenge」＆レアルマドリード・シティでの挑戦 推薦された選手には、スペイン・マドリードで開催される「World Challenge」（全世界のレアルマドリード財団関連チームが集結する大会）への参加チャンスがあります。トップチームも使用しているレアルマドリード・シティ（通称バルデベバス）でのトレーニングや試合経験は、他のスクールでは決して得ることのできない、唯一無二の国際経験です。

World Challengeでは、オリジナルのスタジアムツアーにも参加できます

5. 日本最大級スクールだから実現できる全国大会・交流戦 全国に広がる日本最大級の公式スクールネットワークを活かし、「All Japan Real Madrid Challenge」などの全国規模の内部大会や、他地域スクール・外部強豪チームを招いた大会を開催予定。日常から高い競争レベルの中で成長できる環境を提供します。

6. 駅近＆高品質人工芝＆国際的な学びという最高のトレーニング環境 JR神戸線「灘駅」から徒歩2分、阪神本線「岩屋駅」から徒歩6分、阪急神戸線「王子公園駅」からも徒歩9分という好立地に加え、足腰への負担が少ない高品質な全面人工芝グラウンドを使用。トレーニングでは日本語・英語・スペイン語を自然に織り交ぜ、サッカー技術だけでなく国際感覚や語学への興味も育みます。

■ 中学生・高校生クラスも充実＆女子プレーヤー大歓迎 学校制度の変化などにより競技継続が難しくなった中学生・高校生にも、世界基準で成長できる環境を提供。小学3年生から高校3年生まで、一貫したレアル・マドリード財団のメソッドを学ぶことができます。また、この年代では特にトレーニング環境が少ない女子選手も大歓迎いたします。

■ 担当ヘッドコーチ紹介

Julio Caraffo（フリオ・カラッフォ） スペイン出身。UEFAプロライセンスを保有し、育成年代のスクールからラ・リーガのアカデミーまで、スペイン国内のあらゆるレベルで指導経験を持つフットボールコーチ。過去に神戸での指導経験もあり、今回レアル・マドリード財団のメソッドと価値観のもと、再び神戸に戻りスクールを率います。

【コメント】 「再び神戸でトレーニングを行えることを、とても楽しみにしています。人々の温かさ、そして選手たちの高いレベルは、レアル・マドリードとその財団が大切にしている価値観そのものです。関西エリアでの開校は今回が初めてとなります。この関西神戸校が、日本国内における一つのベンチマークとなるスクールになることを願っています。」

一番右＝Julio Caraffo（フリオ・カラッフォ） 中央後＝Roberto Carlos（ロベルト・カルロス）

■ クラス概要・スケジュール

開校日： 2026年4月6日（月） 練習曜日： 毎週月曜日 会場： 神戸朝鮮初中級学校（全面人工芝） 住所： 〒651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目6番1号

【クラス構成】 ※全クラス、入校には無料体験参加後のコーチ推薦が必要です。

１. Semi-Global Class (SGC)

対象：小学3・4年生

時間：17:30 - 18:50

内容：基礎技術の徹底と個人戦術の導入

２. Pre-Global Class (PGC)

対象：小学5・6年生

時間：18:50 - 20:10

内容：グループ戦術の理解と判断スピードの向上

３. Global Class (GC)

対象：中学生・高校生

時間：20:10 - 21:30

内容：高度なチーム戦術と実戦的スキルの習得

■ 料金

入会金：11000円 （税込12100円）

年会費：18000円 （税込19800円）

ユニフォーム三点セット：15000円（税込16500円）

スポーツ保険：1000円（1税込1100円）

月受講料：12000円（税込13200円）

※年会費は、年度途中入校の場合、【残月数×1,500円】となります。

（例:9月入校の場合、7ヶ月×1,500円＝10,500円税抜）

■ アクセス

JR神戸線「灘駅」より徒歩約2分

阪神本線「岩屋駅」より徒歩約6分

阪急神戸線「王子公園駅」より徒歩約9分

会場公式サイト（地図）：https://www.kobe-korean.com/

■ レアルマドリード・ファンデーション・フットボールスクールについて 本スクールは、レアル・マドリードの教育的プログラムを担うレアル・マドリード財団による公式ライセンスを取得した公式サッカースクールです。サッカー技術の向上だけでなく、Respect・Teamwork・Effortといった価値観を大切にし、世界共通のメソッドでピッチ内外で活躍できる人材を育成します。

■ お問い合わせ・無料体験のお申し込み レアルマドリード・ファンデーション・フットボールスクール事務局

公式HP：https://frmjapan.com/

体験申込：https://frmjapan.com/trial/

お問い合わせ：0120-059-669

Email：info@frmjapan.com

担当：Julio Caraffo（フリオ）※日本語対応可

実際のトレーニング会場