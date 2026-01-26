東京・紀尾井町【MAZ】新ヘッドシェフに中村侑矢、ホスピタリティ＆カルチャー統括にカルラ・フェレイラが就任

株式会社グラナダ

東京・紀尾井町に位置するイノベーティブレストラン【MAZ】（マス）は、2026年4月より、ヘッドシェフに中村侑矢、ホスピタリティ＆カルチャー統括にカルラ・フェレイラが就任いたします。

日本とペルー双方の文化への深い理解と多角的な視点を備えた二人は、それぞれの専門性を生かしながら、料理とホスピタリティを一体の体験として磨き上げ、MAZの新たな章を創り上げてまいります。

また、4年に渡りヘッドシェフを務めたサンティアゴ・フェルナンデスは2026年3月末日をもって退任いたします。

左）中村侑矢 中央）Carla Ferreyra 右）Virgilio Martinez

MAZはこれまで、ペルーの風景や食材の文化的・生態的知識と、日本の繊細な技術、季節感、食材を軸にその独自性を育んできました。またその中で、現シェフ サンティアゴ・フェルナンデスは4年にわたりヘッドシェフとしてチームを率い、開業初期より一貫した料理哲学のもと、MAZを象徴するスタイルを築き上げてきました。情熱と功績に深く感謝するとともに、今後のさらなる活躍を心より願っております。

今後もその精神を継承し、中村侑矢、カルラ・フェレイラの新たな視点を取り入れながら、ヴィルヒリオ・マルティネスと彼の主催するリサーチ機関であるMater Iniciativa（マテル・イニシアティバ）との結びつきを、より一層深め、次のフェーズへと進んでまいります。

中村 侑矢 なかむら ゆうや

1995年、福岡県生まれ。

福岡県出身。京都および東京で研鑽を積んだ後、スロベニア、スウェーデン、ペルーなどで国際的なキャリアを構築。

帰国後、2024年5月に奈良県宇陀市に自身のレストラン「INA」を開業。

土地の風土や生産者との関係性を重視した料理で注目を集める。

料理人コンペティション「RED U-35」では、

2022年 ブロンズエッグ

2023年 シルバーエッグ

2024年 ゴールドエッグおよび準グランプリ

を受賞。

Link to Bio(https://www.dropbox.com/scl/fi/i57im4k53w7n431orgh66/Bio-Yuya-Nakamura.pdf?rlkey=kpla00wv6xqieyzw4jcyb4lmz&st=q91lhepv&dl=0)

Carla Ferreyra ｶﾙﾗ・ﾌｪﾚｲﾗ

ペルー・リマ出身。ホスピタリティ、キッチン運営、プロジェクトマネジメントなど幅広く豊富な経験を持つ。20歳よりヴィルヒリオ・マルティネス、ピア・レオン、マレーナ・マルティネスと共に、「Central」「Kjolle」「Masi」「Mater」などのプロジェクトに携わり、ガストロノミーと研究を結びつけた体験づくりに貢献。

Link Bio(https://www.dropbox.com/scl/fi/0t67n0qaa9rn68idqq2jo/Bio-Carla-Ferreyra.pdf?rlkey=o4b66icw9gu5pij3fazpebklw&st=1qp9q5q1&dl=0)

Santiago Fernandez ｻﾝﾃｨｱｺ゛・ﾌｪﾙﾅﾝﾃ゛ｽ

ベネズエラ出身。2022年4月より4年間にわたり、MAZのヘッドシェフとしての在任期間を経て、新たなプロジェクトとさらなる挑戦に向け、退任する運びとなりました。料理長としての最終勤務日は2026年3月31日となります。

■Virgilio Martinez ヴィルヒリオ・マルティネス

2008 年ペルー・リマにCentralをオープンし、2023 年に世界のベストレストラン50で第1位に輝きました。 2018年には、ペルー・クスコの高地、インカのモライ遺跡すぐ横に海抜3500ｍのエコシステムを体験できるレストラン兼研究所MIL（ミル）をオープン。妹のマレーナと設立したNGO、Mater Iniciativa（マテル・イニシアティバ）では、さまざまな分野の研究者とともに、ペルー全土を調査し、ペルーの多様な生態系を研究しています。

【Central】

・The World's 50 Best Restaurants 2023 1位

・Latin America's 50 Best Restaurants 2021, 2022 1位

・Restaurant of the Decade, Latin America’s 50 Best Restaurants 2021

Featured on Chef’s Table, Season 3 (Netflix)

■Mater Iniciativa マテル・イニシアティバ

Mater Iniciativaは、2013年に設立された、ペルーの食材とその原産地についてより深く知るための研究・解釈・実験を行う調査機関です。“Afuera Hay Mas”（外にはもっとたくさんのものがある）をモットーに、「食と文化に関する知識を管理しながら、その発見を誰もが利用できること」を目的に、アマゾンの奥地やアンデスの高地まで様々な場所で調査を行っています。分野を超えた専門性を持つメンバーで構成され、その活動は現在、世界規模のネットワークへと広がっています。

■MAZ

2022年7月オープン。ヴィルヒリオと彼の主宰する研究機関Mater Iniciativaが手掛け、ペルーの生物多様性を新たな解釈で提供するイノベーティブレストラン。ヴィルヒリオは日本の多彩な食文化や風土に、ペルーとの親和性を見出だしました。一皿ごとに両者の類似性と相違点を表現する独自の体験で、世界中の美食家や文化人を魅了し、東京においてそのコンセプトが評価され、国内外から注目を集めています。

【店舗概要】

店名：MAZ マス

住所：〒102-0094 東京都千代田区紀尾井1番3号 東京ガーデンテラス紀尾井町3F

アクセス：東京メトロ「赤坂見附駅」D出口から徒歩1分、東京メトロ「永田町駅」9a出口直結

営業時間：17:00～23:00

定休日：不定休

席数：20席

URL：https://maztokyo.jp

instagram：@maz.tokyo(https://www.instagram.com/maz.tokyo/?hl=ja)





【会社概要】

商号：株式会社グラナダ

代表者：代表取締役 下山 雄司

所在地：東京都中央区新富1-9-6 ザ・パークレックス新富町6階

設立：平成12年6月12日

事業内容：レストラン経営、外食コンサルティング事業

URL：https://www.granada-jp.net/