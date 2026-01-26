弁護士法人N＆O Partners 代表弁護士・大木怜於奈が登壇／時事通信社主催「企業が取り組む経済安全保障対応」オンラインセミナー

弁護士法人Ｎ＆Ｏ Ｐａｒｔｎｅｒｓ

弁護士法人N＆O Partners 代表弁護士大木怜於奈は、時事通信社が主催するオンラインセミナー

「企業が取り組む経済安全保障対応

～制度理解から実務対応まで、今後の検討に向けたポイントを整理～」

に登壇し、「経済安全保障上の法的リスクと予防法務」というテーマで講演いたします。

本セミナーは、他にも経済安全保障分野に精通する国、民間、専門家といった異なる立場の登壇者の方々が、制度の全体像から具体的な事例、実務に役立つ視点までを幅広くご紹介いたします。

経済安全保障への対応について整理を進めたい方や、今後の取り組みに向けたヒントを得たいとお考えの方は、ぜひ本セミナーへのご参加をご検討ください。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

■ セミナー概要

開催日時：2026年2月18日（水） 13:00～（オンライン配信・後日アーカイブ配信予定）

開催形式：オンライン配信（参加無料・事前登録制）

主催：時事通信社

協賛：三菱UFJ信託銀行

詳細・申込ページ：https://bizeconomic-security-seminar.jiji.com/(https://bizeconomic-security-seminar.jiji.com/)

■ 登壇者（予定）

- 杉江 一浩 氏 経済産業省 貿易経済安全保障局 経済安全保障政策課長- 森山 勝行 氏 株式会社NTTドコモ 金融ガバナンス部 担当部長- 橋本 育子 氏 三菱UFJ信託銀行株式会社 市場デジタル推進部 副部長- 堀川 貴博 氏 三菱UFJ信託銀行株式会社 市場デジタル推進部 課長- 稲村 悠 氏 Fortis Intelligence Advisory株式会社 代表取締役- 大木 怜於奈 氏 弁護士法人N＆O Partners 代表弁護士

■ プログラム（予定）

13:00-13:03 オープニング

13:03-13:23 基調講演：「経済安全保障の最新動向と企業に求められる対応」

- 杉江 一浩 氏（経済産業省）

13:23-13:33 対談：「NTTドコモ社が取り組む金融ガバナンスの高度化について」

- 森山 勝行 氏／堀川 貴博 氏（NTTドコモ／三菱UFJ信託銀行）

13:33-13:43 講演：「金融機関が取り組むリスク情報検知と管理について」

- 橋本 育子 氏（三菱UFJ信託銀行）

13:43-13:58 講演：「企業における経済安保リスク検知と対応の実務」

- 稲村 悠 氏（Fortis Intelligence Advisory株式会社）

13:58-14:13 講演：「経済安全保障上の法的リスクと予防法務」

- 大木 怜於奈 氏（弁護士法人N＆O Partners）

14:13- クロージング

※プログラム・登壇者は変更となる場合があります。

■ こんな方におすすめ

・経営層・役員層

有事の初動対応や全社的な危機管理体制の整備に責任を持つ方

・経済安保・リスク管理部門のご担当者

平時のリスクマネジメントから有事の対応方針の立案までを体系的に学びたい方

・法務・コンプライアンス部門のご担当者

経済安全保障推進法をはじめとした関連法規制と実務対応の両面を理解したい方

■ 事務所概要

名称：弁護士法人N＆O Partners／名取・大木法律事務所

所在地：〒107-6030 東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビル30階

取扱分野：経済安全保障／AI・IT法務／技術流出防止／営業秘密管理／

サイバーセキュリティ／コンプライアンス／危機管理・不正調査

Webサイト：https://leona-ohki-law.jp/(https://leona-ohki-law.jp/)

■ 登壇者紹介

弁護士 大木 怜於奈弁護士 大木 怜於奈

（東京弁護士会所属）

プロフィール(https://leona-ohki-law.jp/profile/)についてはこちらをご覧ください。

代表弁護士大木怜於奈が代表取締役を務めるLUコンサルティング株式会社(https://luconsulting.jp/)についてはこちらをご覧ください。

名取・大木法律事務所(https://nandolaw.jp/)についてはこちらをご覧ください。