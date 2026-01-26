子どもたちが音楽に出会う体験を地域で支える

医療法人ＯＳＨＩＭＵＲＡ ＭＥＤＩＣＡＬ

おしむら歯科・こども矯正歯科クリニック（所在地：愛知県名古屋市、院長：押村侑希）は、

子どもたちが音楽に触れ、体験を通じて学ぶ参加型音楽イベント「Let’s Play!!ラボ～ねいろちゃんと世界一周 いろいろな国の音楽を奏でる旅」に、地域貢献活動の一環として協賛したことをお知らせします。

本イベントは、歌やダンス、楽器体験を通じて、世界各国の音楽に親しむことを目的とした体験型プログラムで、乳幼児から小学生まで、年齢に応じた関わり方ができる内容となっています。

地域の「体験の場」を支えるという選択

おしむら歯科では、日々の診療にとどまらず、子どもたちが成長する過程で出会う「体験の場」そのものを支えることも、地域医療に携わる立場として大切な役割の一つだと考えています。

音楽に触れる経験は、感性や表現力だけでなく、人との関わりや自己表現の土台を育む機会にもなります。

そうした体験が地域の中で継続して提供されることを願い、今回の協賛に至りました。

イベント概要

Let’s Play!!ラボ

～ねいろちゃんと世界一周 いろいろな国の音楽を奏でる旅～

後援

愛知県／名古屋市

愛知県教育委員会／名古屋市教育委員会

助成

独立行政法人 国立青少年教育振興機構

子どもゆめ基金助成活動

チケット

500円／1名

※0歳からチケットが必要

※小学生までのお子様は楽器制作キット付き

観覧形式

フラットな会場で床に座って観覧（一部座席あり）

※小さなお子様は寝転がっての観覧も可能

詳しくは公式サイト(https://teket.jp/4339/56972)をご確認ください。

音楽を「聴く」だけでなく、「触れて・作って・奏でる」体験へ

「Let’s Play!!ラボ」は、子どもたちが音楽を受け身で鑑賞するだけでなく、実際に楽器に触れ、自ら音を出し、表現することを大切にしたプログラムです。

当日は、大きな太鼓やグランドピアノ、小物打楽器などに自由に触れる体験、世界の音楽を歌やダンスで楽しむ参加型プログラム、手作り楽器を制作し、演奏に参加する体験などを通じて、子どもたち一人ひとりがそれぞれのペースで音楽と関わる時間が用意されています。

今後に向けて

おしむら歯科では、今後も地域の子どもたちとそのご家族が安心して参加できる文化・教育・体験活動への支援を通じて、地域とともに歩む取り組みを続けてまいります。

おしむら歯科・こども矯正歯科クリニック

おしむら歯科・こども矯正歯科クリニックは、昭和56年（1981年）開業、40年以上の歴史をもつ歯科医院として、愛知県名古屋市で小児矯正を軸とした総合歯科医療を提供しています。歯並びだけでなく、呼吸・姿勢・口腔機能など成長全体を見据えた診療を重視し、子どもから大人まで安心して通える環境づくりに取り組んでいます。医療の質と患者体験の両立を追求し、歯科医療の新しいあり方を発信しています。



