町田啓太さんと白石聖さんが“新！東急リバブルの人”に！ 大切な不動産の相談にこたえる新CMシリーズ 2026年1月27日（火）より放映開始

東急リバブル株式会社

東急リバブル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小林 俊一）は、「新！東急リバブルの人」をテーマに、俳優の町田啓太さんと白石聖さんを、実際の営業現場でのリアリティを体現するイメージキャラクターとして起用いたしました。

それに伴い、新CM「ぶっちゃけ、どこ？」親友篇、「ぶっちゃけ、どこ？」従兄妹篇、「覚えてよ」篇の放映を2026年1月27日（火）より開始いたします。

現在、ドラマや映画で幅広く活躍されている町田啓太さん、白石聖さんのお二人とともに、当社は“全国で選ばれるパートナー”として、より身近で信頼される存在を目指してまいります。

新CM「ぶっちゃけ、どこ？」シリーズでは町田啓太さん、白石聖さんが東急リバブルの営業パーソンを演じ、身近な人々の悩みに答えます。親友や従兄とのやり取りで見せる、お二人の独特な“間”が見どころです。「ぶっちゃけ……ウチ！」というコミカルなフレーズとともに、東急リバブルが様々な不動産課題に応えられるプロフェッショナルであることをお伝えします。

一方、「覚えてよ」篇では町田啓太さんと母親・祖母によるユーモラスな会話が展開されます。東急リバブルの「全国230ヵ所以上に広がるネットワーク※1」や、「年間取扱高2年連続No.1（2023年／2024年度売買仲介取扱高※2）※3」という確かな実績を紹介しながら、東急リバブルをより身近に感じてほしいというメッセージを込めた構成となっています。

■新CMストーリー

●「ぶっちゃけ、どこ？」親友篇（町田啓太さん出演）

ある夜、友人とともに居酒屋のテーブルを囲む、東急リバブルの営業パーソン・町田さん。ふいに友人から、スマホに映る一軒家の写真を見せられ「家を売りたいんだけど、同業者としてどこがおすすめ？」と相談を受けます。

「ぶっちゃけ……ウチ！」と真剣な顔で答える町田さん。その自信の背景には、物件を少しでも高く早く買い手を見つけられる、東急リバブル独自の『リバブルネットワーク』がありました。全国に広がる情報網と、目の前のお客様に寄り添う姿勢。それが、町田さんが体現する「東急リバブルの人」の仕事です。

●「ぶっちゃけ、どこ？」従兄妹篇（白石聖さん出演）

とある結婚式に参列する東急リバブルの営業パーソン・白石さん。「家を売りたいんだけど、同業者としてどこがおすすめ？」と従兄から相談を受けていました。突然の質問に対して、プロの顔に切り替わった白石さんは「ぶっちゃけ……ウチ！」と自信をもって回答します。

その理由は年間取扱高2年連続No.1（2023年／2024年度売買仲介取扱高※2）※3の実績。白石さんの真剣な表情を通して、様々な場所でお客様の期待に応える「東急リバブルの人」を描きます。

●「覚えてよ」篇（町田啓太さん出演）

夕食どきの食卓。帰宅した町田さんを迎えながら、お母さんが問いかけます。「啓太の会社はなんで日本一になったんだっけ？」。その質問に、町田さんは「不動産仲介の年間取扱高」と落ち着いた声で答えます。横にいたおばあちゃんの「“東京”リバブルやるねぇ！」という言い間違いにも、「“東京”じゃなくて、“東急”」とやんわり訂正。「覚えてよ～」という町田さんの優しいツッコミと、温かい家庭のワンシーンが印象的なCMです。

※1：2025年11月23日時点のリバブルネットワーク 231ヵ所

※2：当社が売買仲介を行った不動産価格の総計（個人/法人向け不動産売買を含む）

※3：複数業界紙が選定した主要不動産流通会社の2023年4月～2024年3月、2024年4月～2025年3月の期間における

取引調査結果などによる

■新CM概要

タイトル ： 「ぶっちゃけ、どこ？」親友篇（町田啓太さん出演）

「ぶっちゃけ、どこ？」従兄妹篇（白石聖さん出演）

「覚えてよ」篇（町田啓太さん出演）

広告主 ： 東急リバブル株式会社

放送開始日 ： 2026年1月27日（火）

放送地域 ： 関東／関西／中京／福岡／北海道／宮城

■プロフィール

町田啓太

1990年7月4日生まれ、群馬県出身。

2010年に舞台「ろくでなしBLUES」で俳優デビュー。

主な出演作に「花子とアン」（NHK）、「中学聖日記」（TBS）、「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」（テレビ東京）、「今際の国のアリス」 （Netflix）、「光る君へ」（NHK）など。

Netflixの青春音楽ドラマ「グラスハート」でカリスマギタリスト・高岡尚役を演じ、役作りへのストイックさを証明。

Netflix映画「10DANCE」でもW主演を務めるなど、映像界での存在感を一層強めている。

白石聖

1998年8月10日生まれ、神奈川県出身。

2016年にTVドラマ初出演。主な出演作に「絶対正義」（東海テレビ）、「だから私は推しました」（NHK総合）、

「フェルマーの料理」（TBS）、「幽☆遊☆白書」（Netflix）、「新空港占拠」（日本テレビ）、「しょせん他人事ですから ～とある弁護士の本音の仕事～」（テレビ東京）、「潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官」（日本テレビ）など。

Amazon Originalドラマ「私の夫と結婚して」で親友・麗奈役を演じ、その振り切れた演技が話題を集めた。

1月から放送のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演する。