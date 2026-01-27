ラサーナ新ヘアケアシリーズ「for Style（フォースタイル）」誕生。高補修×スタイリング機能を併せ持つヘアオイル3種を新発売2026年3月頭より 新発売

株式会社ヤマサキ

ヘアトリートメント カウンセリング 国内売上No.1（※1）の海藻コスメブランド「ラサーナ」を展開する株式会社ヤマサキ（本社 : 広島市、代表取締役 兼 CEO : 土肥 光）は、ラサーナ47年間のヘアケア研究で培われた高い毛髪補修力に加え、スタイリング力を強化した新シリーズ「for Style（フォースタイル）」を新設。毛髪内部のタンパク質結合に着目した『ラサーナ フォースタイル リンクリペアオイル ピュレ』（60g）・『ラサーナ フォースタイル リンクリペアオイル ジュレ』（60g）・『ラサーナ フォースタイル グロスキュア オイルスプレー』（90g）を2026年3月頭より順次、全国のロフト・ハンズにて新発売いたします。また、4月1日(水)より通信販売・インターネットにて販売開始、以降全国のドラッグストア・一部バラエティーにて順次販売いたします。

※1 2023年実績「化粧品マーケティング要覧2024」カウンセリング(通信販売を含む)、ラサーナブランドとして＜富士経済調べ＞

※2 毛髪にハリ・コシを与えること ※3 当社比

【開発背景】

近年、アウトバストリートメント市場は拡大し、朝のヘアオイルは定番となっています。しかし、カラー・ブリーチ・パーマ、毎日のアイロンで、オシャレな髪ほど深刻なダメージに悩む方が増えています。一方で、ウェットスタイルを楽しみたいけれど、オイル特有のベタつきや重さ、ニオイが苦手という声も少なくありません。そこでラサーナは、47年間のヘアケア研究で培ってきた高い毛髪補修力を最大限に活かし、これまで難しかったパーマや紫外線によるダメージ補修にも対応できるヘアオイルを開発しました。この度、ラサーナから高補修スタイリング剤という新しいシリーズ「for Style（フォースタイル）」が誕生。ラインアップは、目指すヘアスタイルに合わせて選べるジェルタイプ2種と、ラサーナ史上最高のツヤ（※4）を実現するスプレータイプ1種の計3商品。アウトバストリートメントとスタイリング剤を兼ね備えたこの新提案で、現代の高まる美容意識に応えていきます。

【シリーズ共通特長】

■ダメージ毛内部のタンパク質結合に着目。「ボンドヘア処方」採用（※5）

カラーやパーマ、紫外線でダメージを受けると毛髪内部の強さを支える結び目がほどけ、自然には戻らなくなります。「for Style」は、スタイリング機能に加え、従来は難しかったほどけた結び目をサポートすることが可能に。毛髪内部を補修し、髪本来の強さ（※2）へ導きます。

■オイルが苦手な方へも。なりたい自分に合わせて選べる3アイテム

オイル特有のベタつきや独特の香りは苦手だけれど、トレンドのスタイリングは試したい方へ。ベタつかずにウェットヘアとツヤ髪を楽しめます。まとまりが欲しいときは「リンクリペアオイル ピュレ」、束感を出したいときは「リンクリペアオイル ジュレ」、ツヤ髪に仕上げたいときは「グロスキュア オイルスプレー」と、なりたい自分に合った商品を選択できます。

■マルチに髪を守ってダメージをケア

屋外の乾燥した空気や直射日光、摩擦など、私たちの周りは多くの髪ダメージ要因であふれています。乾いた髪にも濡れた髪にも使うことができ、「熱」「湿気」「乾燥」「紫外線」「静電気」「摩擦」「汚染物質」などあらゆるダメージをケアします。

※4 ヤマサキ従来品と比較して

※5 ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム（毛髪補修成分）*リンクリペアオイルピュレ・ジュレに配合、セスキマレイン酸イソホロンジアミン（毛髪補修成分）*グロスキュアオイルスプレーに配合

【香りのこだわり】

■透明感あふれる「ホワイトフリージアの香り」

AM6:00 朝露をのせた花びらがそっときらめく。可憐でありながらも凛としたその姿に、心が惹きつけられる。そんな一輪の花をイメージしました。

「ベルガモット精油」と「ジャスミン精油」の2種の天然精油（※6）を配合。可憐なフリージアに、パウダリーなムスクとジャスミンがやさしい余韻を残す、みずみずしく透明感のある香りです。

3アイテム共通。

※6 香料として

ピュレオイルでまとまり輝く

ラサーナ フォースタイル リンクリペアオイル ピュレ

60g／1,980円(税込)

ジュレオイルで束感・輝く

ラサーナ フォースタイル リンクリペアオイル ジュレ

60g／1,980円(税込)

【商品特長】

■「ジェルオイル処方」採用。オイル特有のウェット感が苦手な方へも。

美容オイル85％と水溶性の保湿成分により構成される、高い補修力とうるおい補給力を併せ持つぷるぷる濃密なジェルオイルです。オイル以外の成分を配合することで、ベタつきを低減。オイル特有のウェット感が苦手な方にもおすすめです。また、ジェル状のため手からこぼれ落ちにくく、ユーザーに寄り添った設計です。

■使用タイミングを選ばず、なりたい自分へ。

朝の乾いた髪にスタイリング剤としても、お風呂上がりの濡れた髪に洗い流さないヘアオイルとしても使用可能です。軽い仕上がりを重視する方には「ピュレ」、ウェット感や束感を重視する方には「ジュレ」がおすすめです。

【つくれるスタイル】

オイルスプレーで史上最高のツヤ（※4）をつくる

ラサーナ フォースタイル グロスキュア オイルスプレー

90g／1,980円(税込)

【商品特長】

■「グロスキュア処方」採用（※7）。史上最高のツヤ髪へ（※4）。

毛髪内外にダメージがあると、光の乱反射が起こることによりツヤ感が失われてしまいます。グロスキュア処方は、毛髪内外を補修して強いツヤを出すラサーナ独自のツヤ理論です。毛髪内部にはコラーゲンや3種のオイルが浸透補修することで乱反射を抑制。毛髪外部には疑似キューティクルを作ることで乱反射を抑制します。これにより、キューティクルが欠損したハイダメージヘアでも史上最高のツヤ感に（※4）。

■ 使用タイミングを選ばず、なりたい自分へ。

持ち歩き可能なサイズでツヤを足したいときに気軽にスプレーできます。

ヘアアイロンの仕上げに使用するとスタイリングキープが可能です。さらに、「ピュレ」もしくは「ジュレ」と併用することで、ツヤ感がアップします。

※7 （ヒマシ油/IPDI）コポリマー（毛髪補修成分）、イソステアロイル加水分解コラーゲン（毛髪補修成分）、ペンタクレスラマクロロバ種子油（ツヤ成分）、マグノリアオフィシナリス樹皮エキス（ツヤ成分）、ショウガ根エキス（ツヤ成分）、（ジリノール酸/ブタンジオール）コポリマー（毛髪補修成分）

【つくれるスタイル】

【La Sana for Style（ラサーナフォースタイル）コンセプト】

今の髪を自分らしく楽しむことも、

未来の自分の美しさも、

どちらも大事。

ずっと自分を好きでいるために。

スタイリングと高機能ダメージケア。

【商品仕様】

1．ラサーナ フォースタイル リンクリペアオイル ピュレ

容量：60g

価格：1,980円(税込)

2．ラサーナ フォースタイル リンクリペアオイル ジュレ

容量：60g

価格：1,980円(税込)

3．ラサーナ フォースタイル グロスキュア オイルスプレー

容量：90g

価格：1,980円(税込)

発売日 ：2026年3月頭より順次

販売方法：ロフト・ハンズ販売 ※一部取り扱いのない店舗もございます

※4月1日(水)より通信販売・インターネットにて販売

その後順次、一部バラエティショップ・全国のドラッグストアにて販売開始

ラサーナ公式通販サイト：https://www.lasana.co.jp/

ラサーナ公式Instagram：https://www.instagram.com/lasana_official/

【ラサーナについて】

『ラサーナ』ブランドは全国に展開する広島県で誕生した化粧品メーカーです。「洗い流さないトリートメント」のパイオニアとして1998年に主力商品である「ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス」を発売以来、毛髪補修力とべたつかない使用感が人気を呼び累計販売本数は2,600万本(※8)を突破。幅広い世代の方にご支持をいただいております。これからもお客さまに寄り添い、ともに歩み続けられるブランドであり続けたいと思っております。

※8 ヘア エッセンス シリーズ通算売上本数(2025年11月末集計)