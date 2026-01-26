合計約8,000人をご招待！第六弾の対象12試合を募集受付開始！！
一般社団法人Ｔリーグ
Ｔリーグでは、ノジマTリーグ 2025-2026シーズンにおいて、65試合にて、合計約8,000名様を抽選で無料ご招待いたします。1月26日(月)18時より、12試合を対象とした第6回の募集を開始いたします。第6回(3月試合分)：応募期間1月26日(月)～2月15日(日)、抽選結果発表：2月18日(水) 以降
WSF：プレーオフ 東亞合成 Presents 女子セミファイナル MSF：プレーオフ 東亞合成 Presents 男子セミファイナル
キャンペーンページURL ： https://tleague.jp/ticket/2025-26_campaign/
MF：プレーオフ 男子ファイナル WF：プレーオフ 女子ファイナル
※ご招待の対象となる試合は、全試合ではございません。
※各試合により招待数は異なります。
※各試合にて締切が個別ございますのでご注意ください。
※当選者の方には、締切後、抽選の上、ご連絡させていただきます。