合計約8,000人をご招待！第六弾の対象12試合を募集受付開始！！

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、ノジマTリーグ 2025-2026シーズンにおいて、65試合にて、合計約8,000名様を抽選で無料ご招待いたします。1月26日(月)18時より、12試合を対象とした第6回の募集を開始いたします。

キャンペーンページURL ： https://tleague.jp/ticket/2025-26_campaign/





第6回(3月試合分)：応募期間1月26日(月)～2月15日(日)、抽選結果発表：2月18日(水) 以降

WSF：プレーオフ 東亞合成 Presents 女子セミファイナル MSF：プレーオフ 東亞合成 Presents 男子セミファイナル

MF：プレーオフ 男子ファイナル WF：プレーオフ 女子ファイナル



※ご招待の対象となる試合は、全試合ではございません。

※各試合により招待数は異なります。

※各試合にて締切が個別ございますのでご注意ください。

※当選者の方には、締切後、抽選の上、ご連絡させていただきます。