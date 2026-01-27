人気K-POPガールズグループ『SAY MY NAME』がラサーナ新シリーズ 「for Style」初のミューズに就任！

株式会社ヤマサキ

ヘアトリートメント カウンセリング 国内売上No.1（※1）の海藻コスメブランド「ラサーナ」を展開する株式会社ヤマサキ（本社 : 広島市、代表取締役 兼 CEO : 土肥 光）は、ラサーナの毛髪補修力に加え、スタイリング力を強化した新商品シリーズ「for Style（フォースタイル）」を2026年3月頭より順次、全国のロフト・ハンズにて新発売いたします。そして、同シリーズのミューズとして、人気K-POPガールズグループ『SAY MY NAME』を起用いたします。実物のリボンを用いて「つながる」「リンク」をテーマにしたキービジュアルも公開。8名それぞれが新商品を使用したヘアスタイリングにもぜひ注目してみてください。

※1 2023年実績「化粧品マーケティング要覧2024」カウンセリング(通信販売を含む)、ラサーナブランドとして＜富士経済調べ＞

【起用背景】

「for Style」は、「今の髪を自分らしく楽しむことも、未来の自分の美しさも、どちらも大事」という理念のもと誕生した、ラサーナの新しいスタイリング＆高機能ダメージケアシリーズです。切れたタンパク質の結合に着目。スタイリングを楽しみながら髪本来の強さ（※2）を取り戻すことで、女性が“ずっと自分を好きでいられる”ことを目指します。

この想いに共鳴するのが、Z世代からエルダー世代に支持を集めるK-POPガールズグループ「SAY MY NAME」。メンバー同士が支え合い、共に過ごす時間の中で前向きな気持ちを育んできた彼女たちは、今、自分自身をまっすぐに肯定できる感覚を大切にしています。「私の名前を呼んで」というグループ名が示す通り、SAY MY NAMEは、世界中の人々の痛みと悲しみに寄り添い、幸せを届ける存在であることを目指しています。 自分の想いを信じ、仲間とともに歩みながら、一歩ずつ未来を描いていくその姿勢は、多くの共感を集めています。

「for Style」とSAY MY NAMEは、"今の自分を大切にすることが、未来の自分への自信につながっていく ”という共通の価値観を通じて、自分らしさを楽しみながら前へ進んでいけるよう応援します。

この想いを象徴するのが、リボンモチーフのキービジュアル。リボンは「リンク＝結合」を意味し、今と未来、自分と夢、ブランドとあなたをやさしく結びつける存在。自分を信じる気持ちや、人とのつながりが次の一歩につながっていく、その連なりに寄り添う架け橋でありたいという願いを込めています。

※2 毛髪にハリ・コシを与えること

【メイキング動画について】

「for Style」のキービジュアル撮影のメイキング動画を公開いたしました。

今回の撮影では、普段よりも大人っぽい衣装に身を包んだメンバーが、リラックスした雰囲気の中で撮影に臨む様子や、仲間同士で楽しそうにぎゅっと寄り添う姿が印象的です。撮影現場の和やかな空気感や、メンバーの素顔が垣間見えるシーンをぜひお楽しみください。

また、今回のヘアスタイリングには「for Style」アイテムを使用。本動画を通じて、商品が持つ世界観やメンバーの魅力、そして「for Style」シリーズの仕上がりの美しさを感じていただければ幸いです。

BGMには、昨年末にリリースし話題となっている「UFO (ATTENT!ON)」を起用。UFOを見ると誰もが手を伸ばして目が離せなくなるように、彼女たちの魅力もUFOのように皆さんの視線を釘づけにするといった自信が込められた曲となっています。

【URL】https://www.lasana.net/products/series-forstyle/

【SAY MY NAME コメント】

Q：今回、LaSana「for Style」のミューズに決まったと聞いた時はどんな気持ちでしたか？

HITOMI（ヒトミ）今回、私たちSAY MY NAMEが「for Style」のミューズに就任させていただけてすごく嬉しく思います。私たちも日々カラーリングだったり、アイロンの熱で髪にダメージを受けているのでヘアケアには普段からも気を遣っています。

これから「for Style」を使って、みなさんと一緒にヘアケアを頑張っていきたいと思います！

Q：商品の見どころ（ポイント）を教えて

KANNY（カニー）ピンクのパッケージが可愛くて、毎日のヘアセットの時に使いたいです！

MEI（メイ）香りもとっても良くて、カラーや熱によるダメージを受けた髪もケアしながら使えるところが魅力的です。みなさんも一度「for Style」を使って欲しいです！

Q：撮影で印象に残っていることは？

SHUIE（シュイ） 8人のメンバーでぎゅっとくっついているシーンを撮りましたけど、すごく楽しい撮影でした。

DOHEE（ドヒ）今回のコンセプトが大人っぽい雰囲気なので、メイクや衣装を普段よりも大人っぽくしました。

いつもと違う大人なSAY MY NAMEの一面も見てほしいです！

Q：今日のヘアスタイルのポイントを教えて！

MEI（メイ）今回3つの商品で、それぞれの商品を使ってみんなでヘアスタイルを行いました！

JUNHWI（ジュニ）私はジュレを使ってポニーテールヘアにしました！

ジュレはまとめ髪など束感がつくれるのがポイントです。

SEUNGJOO（スンジュ）私はピュレを使ってウェーブヘアにしました！

ピュレはツヤ感もありつつ綺麗にまとまります。

SOHA（ソハ）私はスプレーを使ってヨシンモリ（女神ヘア）にしました！

スプレーはツヤがすごく、どこから見ても綺麗なヘアになります。

HITOMI（ヒトミ）「for Style」みんなも使ってね～！

各メンバーの使用アイテム、およびおすすめのヘアスタイリングについては

ラサーナ公式Instagramアカウント（https://www.instagram.com/lasana_official/）にて、1/27以降、順次公開していきます。お楽しみに！

【SAY MY NAME プロフィール】

2024年10月にデビューした８人組ガールズグループ。AKB48およびIZ*ONEとして活動経験のあるリーダーHITOMI（本田仁美）をはじめ、日本出身MEI（メイ）、タイ出身KANNY（カニー）、韓国出身SOHA（ソハ）、DOHEE（ドヒ）、JUNHWI（ジュニ）、SEUNGJOO（スンジュ）、中国出身SHUIE（シュイ）で構成されている。

グループ名である「SAY MY NAME」には、「つらい時は、私たちの名前を呼んでほしい」という願いが込められている。2025年12月29日に3rdEP『＆Our Vibe』をリリース。

【for Style（フォースタイル）コンセプト】

「for Style」は、ラサーナの毛髪補修力に加え、スタイリング力を強化した新商品シリーズ。

今の髪を自分らしく楽しむことも、未来の自分の美しさも、どちらも大事。

ずっと自分を好きでいるために。ダメージケアも、スタイリングも。

キャンペーン専用サイト：https://www.lasana.net/products/series-forstyle/

【シリーズ共通特長】

■ダメージ毛内部のタンパク質結合に着目。「ボンドヘア処方」採用（※4）

カラーやパーマ、紫外線でダメージを受けると毛髪内部の強さを支える結び目がほどけ、自然に戻らなくなります。「for Style」は、スタイリング機能に加え、従来は難しかったほどけた結び目をサポートすることが可能に。毛髪内部を補修し、髪本来の強さ（※2）へ導きます。

■オイルが苦手な方へも。なりたい自分に合わせて選べる3アイテム

オイル特有のベタつきや独特の香りは苦手だけれど、トレンドのスタイリングは試したい方へ。ベタつかずにウェットヘアとツヤ髪を楽しめます。なりたい自分に合った商品を選択できます。

■マルチに髪を守ってダメージをケア

屋外の乾燥した空気や直射日光、摩擦など、私たちの周りは多くのダメージ要因であふれています。乾いた髪にも濡れた髪にも使うことができ、「熱」「湿気」「乾燥」「紫外線」「静電気」「摩擦」「汚染物質」などあらゆるダメージをケアします。

■透明感あふれる「ホワイトフリージアの香り」

「ベルガモット精油」と「ジャスミン精油」の2種の天然精油（※5）を配合。可憐なフリージアに、パウダリーなムスクとジャスミンがやさしい余韻を残す、みずみずしく透明感のある香りです。

※4 ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム（毛髪補修成分）*リンクリペアオイルピュレ・ジュレに配合、セスキマレイン酸イソホロンジアミン（毛髪補修成分）*グロスキュアオイルスプレーに配合

※5 香料として

【商品情報】

まとまり輝く

ラサーナ フォースタイル リンクリペアオイル ピュレ

60g／1,980円(税込)

束感・輝く

ラサーナ フォースタイル リンクリペアオイル ジュレ

60g／1,980円(税込)

史上最高のツヤ（※6）

ラサーナ フォースタイル グロスキュア オイルスプレー

90g／1,980円(税込)

【ラサーナについて】

『ラサーナ』ブランドは全国に展開する広島県で誕生した化粧品メーカーです。「洗い流さないトリートメント」のパイオニアとして1998年に主力商品である「ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス」を発売以来、毛髪補修力とべたつかない使用感が人気を呼び累計販売本数は2,600万本(※7)を突破。幅広い世代の方にご支持をいただいております。これからもお客さまに寄り添い、ともに歩み続けられるブランドであり続けたいと思っております。

※7 ヘア エッセンス シリーズ通算売上本数(2025年11月末集計)