PagerDuty、インシデント管理の最前線である年次カンファレンス「PagerDuty on Tour 2026」を4月15日(水)・16日(木)に開催決定
新ブランドメッセージ「LIGHT THE UNSEEN」を掲げ、特設Webサイトを公開しました
リアルタイムなインシデント対応ソリューションを提供するPagerDuty株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山根伸行、以下：PagerDuty）は、2026年4月15日（水）・16日（木）の2日間にわたり、年次カンファレンス「PagerDuty on Tour 2026」を開催することをお知らせいたします。 また、開催に先立ち本イベントの特設Webサイトを公開いたしました。
特設Webサイト： https://www.pagerduty.co.jp/pagerdutyontourtokyo/?cpcode=press
■ 開催背景とブランドメッセージについて
今年の「PagerDuty on Tour」は、「LIGHT THE UNSEEN 〜止められない世界を、照らす光〜」をテーマに開催します。 現代社会において、デジタルサービスは24時間365日「止まらないこと」が前提となっています。しかし、その裏側には、システム障害やインシデント対応という「見えない場所」で、プレッシャーの中で判断を下し、システムを守り続けているエンジニアや運用担当者たちの存在があります。
このメッセージには、単にシステムのエラーを可視化するだけでなく、混乱の中で戦う「人」に光を当て、彼らが冷静に正しい判断を下せるよう支えたいという想いが込められています。 本イベントでは、このコンセプトを体現する最新のテクノロジーや、先進企業の成功事例を通じ、日本のIT運用に”安心の光”をもたらすヒントをお届けします。
■ 「PagerDuty on Tour 2026」とは
今年は対象者やテーマの異なる2Days開催となり、それぞれの視点からシステム運用の未来を徹底議論します。
【Day 1：4月15日（水）】 PagerDuty Tech Day 〜オンコールからAIまで。運用の"つらい"を変える技術カンファレンス〜
エンジニアに向けた技術特化型の1日です。システム運用の最前線に立つ第一人者が登壇する基調講演を予定。PagerDutyを活用して成果を上げているユーザーの事例紹介やアーキテクチャの共有もあり「明日から使えるヒント」を持ち帰れるイベントです。
最大の目玉は、名だたるテック企業が参加し、ファイナルへと駒を進めたチームにより繰り広げられる、インシデント対応能力を競うコンテスト「PagerDuty Challenge Cup」です。模擬障害環境で発生するインシデントに対し、PagerDutyを活用していかに迅速かつ的確に対応できるか ー ハッカソン（開発力）、GameDay（運用力）に続く、リアルタイムの「障害対応力」を問う最終決定戦の勝者が、この日決定します。
【Day 2：4月16日（木）】 PagerDuty on Tour Tokyo 2026 〜システム障害対応を徹底議論する1日〜
日本を代表する企業のITリーダーたちが登壇し、システム運用の未来について徹底議論します。インシデント管理の最新事例や、組織として「止まらない前提」をどう支えていくか、その成功の秘訣を共有する国内最大級のカンファレンスです。
■ 今後の展開について
本日公開した特設Webサイトでは、イベントの参加登録受付を開始しております。
登壇スピーカーの詳細やタイムテーブル、セッション内容などの追加コンテンツについては、同サイトにて順次公開してまいります。
■イベント概要
イベント名： PagerDuty on Tour 2026
日時： 2026年4月15日（水）〜16日（木）
形式： 対面イベント
内容： システム運用・インシデント対応の最新事例、成功事例の共有
参加費： 無料（事前登録制）
申込み： イベント詳細・申込ページ
https://www.pagerduty.co.jp/pagerdutyontourtokyo/?cpcode=press
PagerDutyは、本イベントを通じて、日本のIT運用の現場に新たな光を届けることを目指しています。
皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。
◾️PagerDutyについて
PagerDuty, Inc.（NYSE:PD）は、デジタルオペレーション管理のグローバルリーダーとして、PagerDuty Operations Cloudを通して大規模なIT運用業務の効率化を支援しています。PagerDuty Operations Cloudは、インシデント管理、AIOps、自動化、カスタマーサービスオペレーションを統合した、柔軟で拡張性のあるプラットフォームです。Operations Cloudを採用することで、企業は運用障害のリスクやコストを軽減し、イノベーションの速度を高めることで収益を拡大できます。Fortune500の半数以上、Fortune100の70%近くがPagerDutyを現代の企業に不可欠なインフラストラクチャーとして利用しています。日本における顧客事例はこちらをご覧ください。
https://www.pagerduty.co.jp/customers/
本件に関するお問合わせ先
PagerDuty株式会社
広報担当： 山下、宇佐美
Email： japan-pr@pagerduty.com
関連リンク
PagerDuty on Tour 公式サイト
https://www.pagerduty.co.jp/pagerdutyontourtokyo/?cpcode=press
