¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û²áµî3Ç¯Ê¬¤Î¹ñÆâ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ò½¸·×
2025Ç¯¤ÏÁí¿ô1,782·ï¤Ç²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÆÍ½Ð
¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óµ¯ÅÀ¤ÎÇÈµÚ·¿¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤È¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤¬¸²ºß²½
¡¡¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ»¶ñ¡¡ÅÐ»ÖÉ×¡¢°Ê²¼ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥Ä¡¢¾Ú·ô¥³¡¼¥É2326¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Î²áµî3Ç¯Ê¬¤Î¹ñÆâ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ò½¸·×¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Î¹ñÆâÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤òÆÈ¼«¤Ë½¸·×
¡¡2023Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Î¹ñÆâÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ò¡¢ÂÐ¾ÝÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ë¸ø³«Êó¹ð½ñ¤ª¤è¤Ó¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ëÊóÆ»»ñÎÁ¤ò¸µ¤ËÆÈ¼«¤Ë½¸·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¨1
¡¡2025Ç¯¤Î¹ñÆâ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÁí¿ô¤Ï1,782·ï¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Î1,344·ï¤òÄ¶¤¨¡¢Åö¼Ò½¸·×°ÊÍè²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÌõ¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯Æ±ÍÍ¡ÖÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤¬782·ï¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó4³ä¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¾åÈ¾´ü¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤òÁÀ¤Ã¤¿¹¶·â¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÊó¹ð¤¬¸²Ãø¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡ÖÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¡×¡Ö¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢´¶À÷¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³°Éô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÀÈ¼åÀ°ÍÑ¤ä¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤Ê¤É¡¢ÇÈµÚÀ¤Î¹â¤¤»ö°Æ¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²¼È¾´ü¤Ï¾åÈ¾´ü¤ËÈæ¤Ù°ÑÂ÷¸µ¤Î¾ðÊóÏ³¤¨¤¤Êó¹ð¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼òÎà»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑÉÊÄÌÈÎ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë´ë¶È¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤Ë¤è¤ë¼«¼Ò¤Î¾ðÊóÏ³¤¨¤¤Êó¹ð¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Ë¤è¤ëµ¡²ñÂ»¼º¤Ë·Ò¤¬¤ë»öÎã¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¿Þ1¡Û¡Ú¿Þ2¡Û
¡Ê¢¨1¡ËËÜ½¸·×¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ÎÏ¢º¿Åª±Æ¶Á¤ò¸ÄÊÌ¤Ë·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷Àè´ë¶È¤¬¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤ò¼õ¤±¡¢¾ðÊóÏ³¤¨¤¤Êó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ò1·ï¤È¤·¤Æ·×¾å¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÈï³²¤Ë¤è¤ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿°ÑÂ÷¸µ´ë¶È¤«¤é¤Î¾ðÊóÏ³¤¨¤¤Êó¹ð¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÎ©¤·¤¿¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤È¤·¤Æ·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÎã¡§¶ÈÌ³°ÑÂ÷ÀèA¼Ò¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¡Ê1·ï¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢°ÑÂ÷¸µ¤ÎB¼Ò¡¢C¼Ò¡¢D¼Ò¤«¤é¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¹ç·×4·ï¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢´¶À÷¡×¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤È¤·¤Æ½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡Ë2023Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¼Ò²ñÊÝ¸±¤ä¿Í»öÏ«Ì³¶ÈÌ³»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤Ëµ¯°ø¤·¤¿¾ðÊó¤¨¤¤¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÏ³¤¨¤¤ÅùÊó¹ð¤¬3,000·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ½¸·×¤Ç¤ÏÂÐ¾ÝÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ë¸ø³«Êó¹ð½ñ¤ª¤è¤Ó¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ëÊóÆ»»ñÎÁ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¤ß¡Ö¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢´¶À÷¡×¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤È¤·¤Æ½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø³«ºÑ¤ß¤Îµ»ö¡Ê¢¨3¡¢¢¨4¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÊ¬Îà¹àÌÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ôÃÍ¤ÎÁý¸º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ïµ»öºîÀ®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ÎÄÉ²Ã¤ä´ûÂ¸¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Î¹¹¿·¾ðÊó¤ÎÈ¿±Ç/Ê¬Îà¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´¾µÃÎ¤ª¤¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨3¡Ë¡¡[2025Ç¯3·î¸ø³«]²áµî3Ç¯Ê¬¤Î¹ñÆâ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È½¸·×¡¡https://www.daj.jp/security_reports/44/
¡Ê¢¨4¡Ë¡¡2025Ç¯¾åÈ¾´ü¹ñÆâ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È½¸·×¡¡https://www.daj.jp/security_reports/49/
¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³±Æ¶Á¤ÎÈ¯À¸
¡¡¼òÎà»ö¶È´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢µòÅÀ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡´ïÆÍÇË¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Þ¤Ç¿¯³²¤¬³ÈÂç¤·¡¢Ç§¾Ú´ÉÍý¤Î´Å¤µ¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤òÃ¥¼è¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤¬°Å¹æ²½¡¦Ää»ß¤·¡¢Ä¹´ü¤Î¶ÈÌ³±Æ¶Á¤Ë²Ã¤¨¡¢½¾¶È°÷¥Ç¡¼¥¿Î®½Ð¤Î²ÄÇ½À¤âÀ¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑÉÊÄÌÈÎ´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢MFA¡ÊÂ¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¡ËÌ¤Å¬ÍÑ¤Î°ÑÂ÷Àè´ÉÍý¼Ô¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬°ÍÑ¤µ¤ì¡¢Ä¹´üÀøÉú¤ÎËö¤Ë¿¯³²¤¬´ð´´¡¦ÊªÎ®¡¦¥¯¥é¥¦¥É¤Ø³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Æ»ë¡¦¸¢¸Â´ÉÍý¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×Àß·×¤ÎÉÔÈ÷¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¶ÈÌ³Ää»ß¤ä¾ðÊóÎ®½Ð¡¢¼è°úÀè¤ò´Þ¤à¹ÈÏ¤Ê±Æ¶Á¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶È³¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡¡¡ÊÝ¸±¶È³¦¡§¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óµ¯°ø¤Î¾ðÊóÏ³¤¨¤¤»öÎã¤Î¸øÉ½¤¬Áê¼¡¤°
¡¡2025Ç¯¤Ï¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¦ÂåÍýÅ¹¡¦ÊÝ¸±»ö¸ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óµ¯°ø¤Î¾ðÊó¤¨¤¤¤¬Áê¼¡¤®¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Õ¼±¤È´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¿Ê¤ó¤ÀÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¡¢¹ç·×Ìó1,740Ëü·ï¤Î¾ðÊóÏ³¤¨¤¤²ÄÇ½À¤ò¸øÉ½¤·¤¿»öÎã¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¡¢¹ç·×Ìó510Ëü·ï¤Î¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿»öÎã¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÝ¸±»ö¸ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤è¤ê°ìÉô¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬°Å¹æ²½¤µ¤ì¡¢°ÑÂ÷¸µ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò´Þ¤à¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤ò¸øÉ½¤·¤¿»öÎã¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¶È³¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¢¡¡³Ø¹»¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡§°ÑÂ÷Àèµ¯°ø¤Î±Æ¶Á¤¬¶µ°é¸½¾ì¤Ë¤âÇÈµÚ
¡¡³Ø¹»¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò½¸·×°ÊÍè²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢´¶À÷¡×¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï2025Ç¯¾åÈ¾´ü¹ñÆâ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È½¸·×¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤¿Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦2¼Ò¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÊó¹ð¤¬Áý²ÃÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¿Þ3¡Û
Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤ª¤è¤Ó°õºþ¶È¤òÃ´¤¦´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÑÂ÷Àè¤ÎÀßÄêÉÔÈ÷¤ÇÀ¸¤¸¤¿ÀÈ¼åÀ¤òÆÍ¤«¤ì¡¢Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à´ØÏ¢¤Î¥¯¥é¥¦¥É¤ËÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤¬È¯À¸¤·¡¢Ìó7Ëü·ï¤Î²èÁü¡¦»áÌ¾¤¬³°Éô±ÜÍ÷¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ»ö¶È¼Ô¤Ç¤âVPN¤ÎÇ§¾Ú¾ðÊóÏ³¤¨¤¤Åù¤òµ¯ÅÀ¤Ë¿¯Æþ¡¦¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤¬À©ºî¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ØÇÈµÚ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Ê¬Î¥¤äÇ§¾Ú´ÉÍýÉÔÈ÷¤Ë¤è¤êÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸Ä¿Í¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Î²ÄÇ½À¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÈÌ³°ÑÂ÷Àèµ¯°ø¤Î¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ï´ë¶È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³Ø¹»¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÐÊý¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¡¦µ¡Ì©¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É½ÅÍ×¾ðÊó»ñ»º¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤·¡¢¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÁý²Ã¤ÎÇØ·Ê¤È¤½¤ÎÂÐºöÊý¿Ë
¡¡2025Ç¯¤Î¹ñÆâ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ï¡¢Åö¼Ò½¸·×°ÊÍè²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢Èï³²¤ÎÃæ¿´¤ÏÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤ä¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿ÇÈµÚ·¿¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¡Ê¾ðÊóÀà¼è·¿¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¡Ë¤Ê¤É¤ÇÀà¼è¤µ¤ì¤¿Ç§¾Ú¾ðÊó¤äÇ§²Ä¾ðÊó¤ò¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤ä¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ°ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÀßÄêÉÔÈ÷¤äÇ§¾Ú´ÉÍý¤Î´Å¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Öµ»½ÑÅª¤Ê·ä¡×¤òÆÍ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Èï³²¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¹½¿Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¡Ê¾ðÊóÀà¼è·¿¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¡Ë¤È¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¿¯Æþ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤â¾Ü¤·¤¯¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥ó¥µ¥à¿¯Æþ¸¶°ø¤Î34%¤¬Ç§¾Ú¾ðÊó¡¢¥á¡¼¥ë¤ÈWeb¤«¤éÇ¦¤Ó´ó¤ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¤È¤Î´Ø·¸
https://www.daj.jp/security_reports/47/
¾Ü¤·¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¤³¤Á¤é
[2026Ç¯£±·î¸ø³«]²áµî3Ç¯Ê¬¤Î¹ñÆâ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È½¸·×
https://www.daj.jp/security_reports/52/
¢£¡Öi-FILTER¡×Ver.10 ¡¦¡Öm-FILTER¡×Ver.5 - ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Î¿·ÄêÈÖ ¥Û¥ï¥¤¥È±¿ÍÑ
https://www.daj.jp/bs/lp/white/
¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È±¿ÍÑ¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡ÈÄÌ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¡É¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£¹¶·â¤ä¥ê¥¹¥¯¤È¡ÈÀÜ¿¨¤·¤Ê¤¤¡ÉÁ°Äó¤Ç¡¢°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÄÌ¿®¤À¤±¤òµö²Ä¤¹¤ë±¿ÍÑÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¶¼°Ò¤Ë¤â¤µ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢Í½ËÉÅª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥¡¥¤¥ë°Å¹æ²½¡¦°Å¹æ²½¥½¥Õ¥È¤Ê¤é ¡ÖFinalCode¡×¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¡¼¥É¡Ë
https://www.finalcode.com/jp/
½ÅÍ×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò°Å¹æ²½¤·¤Æ¡¢ÍøÍÑ¾õ¶·¤òÄÉÀ×¡¢±ó³Öºï½ü¤â¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¹¶·â¤Ø¤ÎÂÐºö¡¢¼«¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÏ³¤¨¤¤ÂÐºö¤¬²ÄÇ½¤ÊIRM¡ÊInformation Rights Management¡Ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£SSE¡ÜIDaaS ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó ¡ÖZ-FILTER¡×
https://www.daj.jp/bs/z-filter/
¡ÖZ-FILTER¡×¤Ï¡¢Web¤ä¥¯¥é¥¦¥ÉÄÌ¿®¤òµö²Ä¥ê¥¹¥ÈÊý¼°¤ÇÀ©¸æ¤·¡¢URL¡¦¥É¥á¥¤¥ó¡¦¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥óÃ±°Ì¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼Å¬ÍÑ¡¢SaaS¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ»þ¤Ëµ¡Ç½Ã±°Ì¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤äÁàºî¤òÀ©¸æ¤¹¤ëµ¡Ç½¡¢ÄÌ¿®¤Î²Ä»ë²½¤È¥í¥°Ê¬ÀÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¹ñ»ºSSE¡ÊSecurity Service Edge¡Ë¡ÜIDaaS¡ÊIdentity as a Service¡Ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò³µÍ×
Web¡¢¥á¡¼¥ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÄó¶¡¤ò³Ë¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤¹¤ë¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
1995Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö¤è¤êÊØÍø¤Ê¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤·¡¢¾ðÊóÏ³¤¨¤¤ÂÐºö¤äÉ¸Åª·¿¹¶·â¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·âÂÐºö¤ò¼Â¸½¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¡¢´ë¶È¡¦´±¸øÄ£¡¦³Ø¹»¡¦²ÈÄí¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-5-1Âç¼êÄ®¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¡¡¥¦¥¨¥¹¥È¥¿¥ï¡¼14F¡¡▶URL: https://www.daj.jp/
¡ãËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÉô¡¡Ã«ºê¡¡¡¡TEL : 03-5220-1670/ E-mail : press@daj.co.jp
¢¨¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ´ØÏ¢¤Î³Æ¼ïÌ¾¾Î¡¦¥í¥´¡¦¥¢¥¤¥³¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÅùÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ï°Ê²¼ÊÀ¼ÒWeb¥µ¥¤¥È¤ËµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ https://www.daj.jp/sitepolicy/
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢¾å¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Û¥ï¥¤¥È±¿ÍÑ
https://www.daj.jp/bs/lp/white/
FinalCode
https://www.finalcode.com/jp/
Z-FILTER
https://www.daj.jp/bs/z-filter/
¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óµ¯ÅÀ¤ÎÇÈµÚ·¿¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤È¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤¬¸²ºß²½
¡¡¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ»¶ñ¡¡ÅÐ»ÖÉ×¡¢°Ê²¼ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥Ä¡¢¾Ú·ô¥³¡¼¥É2326¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Î²áµî3Ç¯Ê¬¤Î¹ñÆâ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ò½¸·×¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2023Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Î¹ñÆâÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ò¡¢ÂÐ¾ÝÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ë¸ø³«Êó¹ð½ñ¤ª¤è¤Ó¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ëÊóÆ»»ñÎÁ¤ò¸µ¤ËÆÈ¼«¤Ë½¸·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¨1
¡¡2025Ç¯¤Î¹ñÆâ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÁí¿ô¤Ï1,782·ï¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Î1,344·ï¤òÄ¶¤¨¡¢Åö¼Ò½¸·×°ÊÍè²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÌõ¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯Æ±ÍÍ¡ÖÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤¬782·ï¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó4³ä¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¾åÈ¾´ü¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤òÁÀ¤Ã¤¿¹¶·â¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÊó¹ð¤¬¸²Ãø¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡ÖÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¡×¡Ö¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢´¶À÷¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³°Éô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÀÈ¼åÀ°ÍÑ¤ä¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤Ê¤É¡¢ÇÈµÚÀ¤Î¹â¤¤»ö°Æ¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²¼È¾´ü¤Ï¾åÈ¾´ü¤ËÈæ¤Ù°ÑÂ÷¸µ¤Î¾ðÊóÏ³¤¨¤¤Êó¹ð¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼òÎà»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑÉÊÄÌÈÎ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë´ë¶È¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤Ë¤è¤ë¼«¼Ò¤Î¾ðÊóÏ³¤¨¤¤Êó¹ð¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Ë¤è¤ëµ¡²ñÂ»¼º¤Ë·Ò¤¬¤ë»öÎã¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¿Þ1¡Û¡Ú¿Þ2¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú¿Þ1¡Û2023¡Á2025Ç¯ ¹ñÆâ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú¿Þ2¡Û2023¡Á2025Ç¯ ¹ñÆâ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È È¾´üÊÌ
¡Ê¢¨1¡ËËÜ½¸·×¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ÎÏ¢º¿Åª±Æ¶Á¤ò¸ÄÊÌ¤Ë·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷Àè´ë¶È¤¬¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤ò¼õ¤±¡¢¾ðÊóÏ³¤¨¤¤Êó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ò1·ï¤È¤·¤Æ·×¾å¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÈï³²¤Ë¤è¤ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿°ÑÂ÷¸µ´ë¶È¤«¤é¤Î¾ðÊóÏ³¤¨¤¤Êó¹ð¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÎ©¤·¤¿¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤È¤·¤Æ·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÎã¡§¶ÈÌ³°ÑÂ÷ÀèA¼Ò¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¡Ê1·ï¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢°ÑÂ÷¸µ¤ÎB¼Ò¡¢C¼Ò¡¢D¼Ò¤«¤é¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¹ç·×4·ï¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢´¶À÷¡×¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤È¤·¤Æ½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡Ë2023Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¼Ò²ñÊÝ¸±¤ä¿Í»öÏ«Ì³¶ÈÌ³»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤Ëµ¯°ø¤·¤¿¾ðÊó¤¨¤¤¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÏ³¤¨¤¤ÅùÊó¹ð¤¬3,000·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ½¸·×¤Ç¤ÏÂÐ¾ÝÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ë¸ø³«Êó¹ð½ñ¤ª¤è¤Ó¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ëÊóÆ»»ñÎÁ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¤ß¡Ö¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢´¶À÷¡×¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤È¤·¤Æ½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø³«ºÑ¤ß¤Îµ»ö¡Ê¢¨3¡¢¢¨4¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÊ¬Îà¹àÌÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ôÃÍ¤ÎÁý¸º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ïµ»öºîÀ®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ÎÄÉ²Ã¤ä´ûÂ¸¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Î¹¹¿·¾ðÊó¤ÎÈ¿±Ç/Ê¬Îà¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´¾µÃÎ¤ª¤¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨3¡Ë¡¡[2025Ç¯3·î¸ø³«]²áµî3Ç¯Ê¬¤Î¹ñÆâ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È½¸·×¡¡https://www.daj.jp/security_reports/44/
¡Ê¢¨4¡Ë¡¡2025Ç¯¾åÈ¾´ü¹ñÆâ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È½¸·×¡¡https://www.daj.jp/security_reports/49/
¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³±Æ¶Á¤ÎÈ¯À¸
¡¡¼òÎà»ö¶È´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢µòÅÀ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡´ïÆÍÇË¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Þ¤Ç¿¯³²¤¬³ÈÂç¤·¡¢Ç§¾Ú´ÉÍý¤Î´Å¤µ¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤òÃ¥¼è¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤¬°Å¹æ²½¡¦Ää»ß¤·¡¢Ä¹´ü¤Î¶ÈÌ³±Æ¶Á¤Ë²Ã¤¨¡¢½¾¶È°÷¥Ç¡¼¥¿Î®½Ð¤Î²ÄÇ½À¤âÀ¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑÉÊÄÌÈÎ´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢MFA¡ÊÂ¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¡ËÌ¤Å¬ÍÑ¤Î°ÑÂ÷Àè´ÉÍý¼Ô¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬°ÍÑ¤µ¤ì¡¢Ä¹´üÀøÉú¤ÎËö¤Ë¿¯³²¤¬´ð´´¡¦ÊªÎ®¡¦¥¯¥é¥¦¥É¤Ø³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Æ»ë¡¦¸¢¸Â´ÉÍý¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×Àß·×¤ÎÉÔÈ÷¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¶ÈÌ³Ää»ß¤ä¾ðÊóÎ®½Ð¡¢¼è°úÀè¤ò´Þ¤à¹ÈÏ¤Ê±Æ¶Á¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶È³¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡¡¡ÊÝ¸±¶È³¦¡§¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óµ¯°ø¤Î¾ðÊóÏ³¤¨¤¤»öÎã¤Î¸øÉ½¤¬Áê¼¡¤°
¡¡2025Ç¯¤Ï¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¦ÂåÍýÅ¹¡¦ÊÝ¸±»ö¸ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óµ¯°ø¤Î¾ðÊó¤¨¤¤¤¬Áê¼¡¤®¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Õ¼±¤È´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¿Ê¤ó¤ÀÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¡¢¹ç·×Ìó1,740Ëü·ï¤Î¾ðÊóÏ³¤¨¤¤²ÄÇ½À¤ò¸øÉ½¤·¤¿»öÎã¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¡¢¹ç·×Ìó510Ëü·ï¤Î¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿»öÎã¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÝ¸±»ö¸ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤è¤ê°ìÉô¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬°Å¹æ²½¤µ¤ì¡¢°ÑÂ÷¸µ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò´Þ¤à¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤ò¸øÉ½¤·¤¿»öÎã¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¶È³¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¢¡¡³Ø¹»¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡§°ÑÂ÷Àèµ¯°ø¤Î±Æ¶Á¤¬¶µ°é¸½¾ì¤Ë¤âÇÈµÚ
¡¡³Ø¹»¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò½¸·×°ÊÍè²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢´¶À÷¡×¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï2025Ç¯¾åÈ¾´ü¹ñÆâ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È½¸·×¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤¿Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦2¼Ò¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÊó¹ð¤¬Áý²ÃÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¿Þ3¡Û
Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤ª¤è¤Ó°õºþ¶È¤òÃ´¤¦´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÑÂ÷Àè¤ÎÀßÄêÉÔÈ÷¤ÇÀ¸¤¸¤¿ÀÈ¼åÀ¤òÆÍ¤«¤ì¡¢Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à´ØÏ¢¤Î¥¯¥é¥¦¥É¤ËÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤¬È¯À¸¤·¡¢Ìó7Ëü·ï¤Î²èÁü¡¦»áÌ¾¤¬³°Éô±ÜÍ÷¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ»ö¶È¼Ô¤Ç¤âVPN¤ÎÇ§¾Ú¾ðÊóÏ³¤¨¤¤Åù¤òµ¯ÅÀ¤Ë¿¯Æþ¡¦¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤¬À©ºî¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ØÇÈµÚ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Ê¬Î¥¤äÇ§¾Ú´ÉÍýÉÔÈ÷¤Ë¤è¤êÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸Ä¿Í¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Î²ÄÇ½À¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÈÌ³°ÑÂ÷Àèµ¯°ø¤Î¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ï´ë¶È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³Ø¹»¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÐÊý¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¡¦µ¡Ì©¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É½ÅÍ×¾ðÊó»ñ»º¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤·¡¢¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú¿Þ3¡Û2023¡Á2025Ç¯ ³Ø¹»¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È
¹ñÆâ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÁý²Ã¤ÎÇØ·Ê¤È¤½¤ÎÂÐºöÊý¿Ë
¡¡2025Ç¯¤Î¹ñÆâ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ï¡¢Åö¼Ò½¸·×°ÊÍè²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢Èï³²¤ÎÃæ¿´¤ÏÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤ä¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿ÇÈµÚ·¿¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¡Ê¾ðÊóÀà¼è·¿¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¡Ë¤Ê¤É¤ÇÀà¼è¤µ¤ì¤¿Ç§¾Ú¾ðÊó¤äÇ§²Ä¾ðÊó¤ò¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤ä¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ°ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÀßÄêÉÔÈ÷¤äÇ§¾Ú´ÉÍý¤Î´Å¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Öµ»½ÑÅª¤Ê·ä¡×¤òÆÍ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Èï³²¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¹½¿Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¡Ê¾ðÊóÀà¼è·¿¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¡Ë¤È¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¿¯Æþ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤â¾Ü¤·¤¯¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥ó¥µ¥à¿¯Æþ¸¶°ø¤Î34%¤¬Ç§¾Ú¾ðÊó¡¢¥á¡¼¥ë¤ÈWeb¤«¤éÇ¦¤Ó´ó¤ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¤È¤Î´Ø·¸
https://www.daj.jp/security_reports/47/
¾Ü¤·¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¤³¤Á¤é
[2026Ç¯£±·î¸ø³«]²áµî3Ç¯Ê¬¤Î¹ñÆâ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È½¸·×
https://www.daj.jp/security_reports/52/
¢£¡Öi-FILTER¡×Ver.10 ¡¦¡Öm-FILTER¡×Ver.5 - ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Î¿·ÄêÈÖ ¥Û¥ï¥¤¥È±¿ÍÑ
https://www.daj.jp/bs/lp/white/
¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È±¿ÍÑ¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡ÈÄÌ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¡É¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£¹¶·â¤ä¥ê¥¹¥¯¤È¡ÈÀÜ¿¨¤·¤Ê¤¤¡ÉÁ°Äó¤Ç¡¢°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÄÌ¿®¤À¤±¤òµö²Ä¤¹¤ë±¿ÍÑÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¶¼°Ò¤Ë¤â¤µ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢Í½ËÉÅª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥¡¥¤¥ë°Å¹æ²½¡¦°Å¹æ²½¥½¥Õ¥È¤Ê¤é ¡ÖFinalCode¡×¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¡¼¥É¡Ë
https://www.finalcode.com/jp/
½ÅÍ×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò°Å¹æ²½¤·¤Æ¡¢ÍøÍÑ¾õ¶·¤òÄÉÀ×¡¢±ó³Öºï½ü¤â¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¹¶·â¤Ø¤ÎÂÐºö¡¢¼«¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÏ³¤¨¤¤ÂÐºö¤¬²ÄÇ½¤ÊIRM¡ÊInformation Rights Management¡Ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£SSE¡ÜIDaaS ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó ¡ÖZ-FILTER¡×
https://www.daj.jp/bs/z-filter/
¡ÖZ-FILTER¡×¤Ï¡¢Web¤ä¥¯¥é¥¦¥ÉÄÌ¿®¤òµö²Ä¥ê¥¹¥ÈÊý¼°¤ÇÀ©¸æ¤·¡¢URL¡¦¥É¥á¥¤¥ó¡¦¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥óÃ±°Ì¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼Å¬ÍÑ¡¢SaaS¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ»þ¤Ëµ¡Ç½Ã±°Ì¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤äÁàºî¤òÀ©¸æ¤¹¤ëµ¡Ç½¡¢ÄÌ¿®¤Î²Ä»ë²½¤È¥í¥°Ê¬ÀÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¹ñ»ºSSE¡ÊSecurity Service Edge¡Ë¡ÜIDaaS¡ÊIdentity as a Service¡Ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò³µÍ×
Web¡¢¥á¡¼¥ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÄó¶¡¤ò³Ë¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤¹¤ë¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
1995Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö¤è¤êÊØÍø¤Ê¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤·¡¢¾ðÊóÏ³¤¨¤¤ÂÐºö¤äÉ¸Åª·¿¹¶·â¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·âÂÐºö¤ò¼Â¸½¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¡¢´ë¶È¡¦´±¸øÄ£¡¦³Ø¹»¡¦²ÈÄí¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-5-1Âç¼êÄ®¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¡¡¥¦¥¨¥¹¥È¥¿¥ï¡¼14F¡¡▶URL: https://www.daj.jp/
¡ãËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÉô¡¡Ã«ºê¡¡¡¡TEL : 03-5220-1670/ E-mail : press@daj.co.jp
¢¨¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ´ØÏ¢¤Î³Æ¼ïÌ¾¾Î¡¦¥í¥´¡¦¥¢¥¤¥³¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÅùÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ï°Ê²¼ÊÀ¼ÒWeb¥µ¥¤¥È¤ËµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ https://www.daj.jp/sitepolicy/
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢¾å¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Û¥ï¥¤¥È±¿ÍÑ
https://www.daj.jp/bs/lp/white/
FinalCode
https://www.finalcode.com/jp/
Z-FILTER
https://www.daj.jp/bs/z-filter/