METEORA st.に新メンバー・國村諒河が加入！振付師・俳優・モデルとして活躍する新進気鋭の表現者が、レーベルの創造力をさらに拡張。

ISARIBI株式会社

REAL AKIBA GROUP、ISARIBI株式会社（代表取締役：田川浩巳／本社：東京都千代田区）が運営するインフルエンサーレーベル「METEORA st.（メテオラストリート）」は、この度、新メンバーとして國村諒河（くにむら・りょうが）が加入したことをお知らせいたします。

國村諒河は、振付師として多様なアーティストの作品に携わりながら、俳優・モデルとしても活動の幅を広げる新進気鋭のクリエイターです。高い身体能力と繊細な表現力を併せ持ち、ダンス・演技・メディア出演を横断するマルチな才能で注目を集めています。今回の加入により、METEORA st.の表現領域と創造力はさらに強化され、新たなカルチャー創出に向けた取り組みを加速してまいります。

ライブ・イベント出演、SNSを活用した新規コンテンツ制作、企業タイアップ、舞台・映像作品への出演など、多角的な活動を推進し、國村が持つ個性と才能がレーベルの新たな可能性を切り開くことを期待しています。

【國村諒河（くにむら・りょうが） コメント】

"アイドルから振付師へ"

5歳でダンスを始めてから、HIPHOPを軸にジャズ・ワック・ブレイキン・テーマパーク・ロックなど、いろんなジャンルを吸収してきました。 「カラフルダイヤモンド」ではリーダーとダンスリーダーを務め、解散後は振付師として活動しています。

コミカルでキャッチーな振り、フォーメーションで魅せる構成が大好きです。メンバーが“盛れる”、ステージが“きゅん”とする瞬間をつくります。 歌詞に沿った、ストーリー性のある振付はお任せください！

■ 國村諒河（くにむら・りょうが）

元アイドルグループ「カラフルダイヤモンド」出身。 “来世はAKBになりたい男”というユニークなキャッチコピーと、綺麗な言葉を愛する繊細な感性を併せ持つ表現者。現在は振付師としても活動し、ダンス・HIPHOP（WORLD HIPHOP CHAMPIONSHIP 3位）、アクロバティックなど高い身体能力を武器に、多方面で活躍しています。

舞台「REAL AKIBA BOYZ～Over The Future！～」皆守ワタリ役をはじめ、テレビ・ラジオ・イベント出演など活動は多岐にわたり、表現者としての幅を広げ続けています。 今後はMETEORA st.のメンバーとして、ダンス・演技・メディア出演を横断する新たな挑戦を展開していきます。

＜公式SNS＞

X：https://x.com/kuni_choreo_92

Instagram：https://www.instagram.com/kuni_choreo_92

TikTok：https://www.tiktok.com/@kuni_choreo_92

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/