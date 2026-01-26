MONKEY MAJIKなど出演者決定！大熊町 復興交流イベント おおくま学園祭 2026『OKUMA ODYSSEY』

ビジネスゲートウェイ株式会社

東日本大震災および福島第一原子力発電所の事故の被災地である福島県大熊町では、帰還促進やふるさととの結びつきの維持、交流人口増加や移住促進を目的とした「復興交流イベント おおくま学園祭」を2023年より実施しております。第3回となる昨年度は約100の出展が並び、過去最多となる3,262人の方々にご来場いただきました。

第4回となる本イベントでは、アーティストによるメインステージをはじめ、アート展示、飲食ブース、OIC入居企業等による出展コーナーを設置するほか、オープンから1周年を迎える大野駅西交流エリアでも吉本芸人によるステージやキッチンカー出店を実施。昨年度を上回る5,000人にご来場いただくことを目指しています。

また、昨年度に同時開催した「ゼロカーボンフェスティバル inおおくま」を合併吸収および拡大。大熊町の2040年までのゼロカーボン達成という目標について理解を深め、機運の醸成をはかります。

イベント内容

アクセス

- アーティスト出演：MONKEY MAJIK、田島貴男（Original Love）、スチャダラパー、GLIM SPANKY、Monaural mini plug、Rin音、Amber's- 飲食コーナー：HAVE A GOOD SLICE、幸福スタンド、東京スパイスカレーSmileSpice、つきほし果樹、 -Craft Sake Brewery-、つるを、流しのビリヤニ など約35店舗- ゼロカーボンフェスエリア：株式会社YONOMORI DENIM、福島日産株式会社、損害保険ジャパン株式会社、一般社団法人水素ドローン産業化推進協議会・R-Style、福島県エネルギー課、ふくしまハイドロサプライ株式会社、株式会社Cell-Enなど約40社- その他出展コーナー：株式会社AIBOD、一般社団法人Dream Forest Supporters・大阪大学福島拠点、株式会社Kukulcan、株式会社Oriai、株式会社いわきスポーツクラブ/いわきFC・READYSOCIAL株式会社/FUKUSHIMA WWW・独立行政法人都市再生機構など約30社- 企 画：- - 復興に向けた歩みの現在地と魅力たっぷりの大熊町の各スポットをバスで回る町内見学ツアー- - OICが運営する起業家育成プログラム「OICCC」および「エクストリーム大熊」最終発表会- - 各エリアを周遊して豪華景品を当てるスタンプラリー など詳細を見る :https://okuma-fes.jp/■ 会場- 学園祭・ゼロカーボンフェスエリア：大熊インキュベーションセンター（大熊町下野上清水230）- 大野駅西交流エリア：CREVAおおくま／クマSUNテラス（福島県双葉郡大熊町下野上大野390）■ 電車の方- JR常磐線大野駅→学園祭・ゼロカーボンフェスエリア：徒歩20分 当日は町内無料巡回バスおよび、大野駅西交流エリアから往復バス・人力車を運行- JR常磐線大野駅→大野駅西交流エリア：徒歩5分■ 車の方

第1～第8臨時駐車場をご利用いただけます。

■ 直通バスのご案内

東日本大震災により避難生活をしている方々にも現在の町の歩みをご覧いただきたい、また多くの方に大熊町を知っていただきたいという思いから、以下のルートで会場直通の往復バス（バスツアー）を運行いたします。

- 福島県庁（8:00）→OIC→福島県庁（18:30）- 郡山駅（8:00）→OIC→郡山駅（18:30）- 会津若松駅（7:30）→OIC→会津若松駅（19:00）- 東京駅（6:00）→OIC→東京駅（20:30）

詳細はイベント公式ホームページ(https://okuma-fes.jp/)をご確認ください。

おおくま学園祭2026メインビジュアル

開催概要

イベント名：大熊町 復興交流イベント おおくま学園祭 2026『OKUMA ODYSSEY』

主 催：大熊町

運 営：ビジネスゲートウェイ株式会社

協 力：一般社団法人HAMADOORI13、合同会社MiraRe、株式会社Oriai、株式会社Space Connect、

前田建設工業株式会社、Cheer Link

後 援：復興庁、環境省東北地方環境事務所、気象庁福島地方気象台、福島県、国立研究開発法人国立環境研究所、福島県地球温暖化防止活動推進センター、福島国際研究教育機構、公益社団法人福島相双復興推進機構、公益財団法人日本フードバンク連盟、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構、一般社団法人おおくままちづくり公社、一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会、独立行政法人都市再生機構、大熊町商工会、NHK福島放送局、テレビユー福島、福島テレビ、福島中央テレビ、福島放送、福島民報社、福島民友新聞社、FMいわき、ふくしまFM、ラジオ福島

日 時：2026年3月14日（土） 10:00-16:00

会 場：大熊インキュベーションセンター（大熊町下野上清水230）・ CREVAおおくま／クマSUNテラス（福島県双葉郡大熊町下野上大野390）

U R L：https://okuma-fes.jp/ , https://www.instagram.com/okuma_fes/

参加費：無 料

本イベントは、運営全体で「ゼロカーボン」の実現を目指します。FCV（燃料電池自動車）などの活用によりCO2排出を抑制し、発生したCO2についてはCO2削減活動への資金提供を通じてカーボン・オフセットを実施します。

▼ 関連プレスリリース

大熊町 復興交流イベント おおくま学園祭 2026『OKUMA ODYSSEY』 開催(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000173243.html)

事務局・お問い合わせ先

おおくま学園祭2026事務局（ビジネスゲートウェイ株式会社） 担当：直井、高橋、齋藤

Tel：0240-23-7721 Mail：info@okuma-ic.jp, k.saito@okuma-ic.jp