ÄÌ¾ïÈó¸ø³«¤ÎÄí±à¤ä´Ñ²»Îî¾ì¤ò½ä¤ë¡¡ÂèÏ»²ó ¸ÖÌî½äÎé¥Ä¥¢ー¡Ö¿´¤ÎÎ¹¡×»²²Ã¼ÔÊç½¸¡Ú2026Ç¯3·î22Æü³«ºÅ¡Û
ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈó¸ø³«¤ÎÊ¸²½ºâ¤ä°ËÀªÀ¾¹ñ»°½½»°½ê´Ñ²»Îî¾ì¤ò½ä¤ê¡¢¸ÖÌîÄ®¤¬°é¤ó¤Ç¤¤¿Àº¿ÀÊ¸²½¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢Ëè²ó¹¥É¾¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤¹¡£
¢£ ¿´¤ÎÎ¹¥Ä¥¢ー 3¤Ä¤Î¸«¤É¤³¤í
① ÄÌ¾ïÈó¸ø³«¤Î¡Ö²£»³Äí±à¡×¤òÆÃÊÌ¸«³Ø
¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÄí²È ½Å¿¹»°Îè»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ÀÐÄí¤È¡¢É½Àé²È µÈÅÄ¾Ò·É½¡¾¢¤¬Àß·×¤·¤¿Ãã¼¼¡Ö¿ÔÆü°Ã¡×¤òÍ¤¹¤ë²£»³Äí±à¤ò¸«³Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢ÆüËÜÄí±à¤ÈÃã¤ÎÊ¸²½¤Î±ü¿¼¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
② °ËÀªÀ¾¹ñ»°½½»°½ê´Ñ²»Îî¾ì¤ò½äÎé
°ËÀªÀ¾¹ñ»°½½»°½ê´Ñ²»Îî¾ì¤Î¤¦¤Á¡¢
¡¦»¥ÈÖ¸µ25ÈÖ Èø¹â»³ Èø¹â»³´Ñ²»Æ²
¡¦»¥ÈÖ¸µ26ÈÖ ¿ùÃ«´Ñ²»»³ »ü´ã»û
¤ÎÆó¥ö½ê¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÖÌî¤Î¼«Á³¤ÎÃæ¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Îò»Ë¤È¿®¶Ä¤Ë¿¨¤ì¤ë¡¢¿´ÀÅ¤Þ¤ë»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
③ Ê¸²½ºâ¡Ö¿å±À³Õ¡×¤ÈÌ¾Î¹´Û¤Ç¤ÎÃë¿©
Ãë¿©¤Ï¡¢Åò¤Î»³²¹Àô¤ÎÏ·ÊÞÎ¹´Û Î¹´Û¼÷Äâ¤Ë¤Æ¤´ÍÑ°Õ¡£
¿©¸å¤Ï¡¢¾¼ÏÂ4Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¡¢¹ñÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÌ´Û¡Ö¿å±À³Õ¡×¤ò¸«³Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ë·úÃÛÈþ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Ä¥¢ー³µÍ×
ÂèÏ»²ó ¸ÖÌî½äÎé¥Ä¥¢ー¡Ö¿´¤ÎÎ¹¡×
¡¦³«ºÅÆü¡§2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨±«Å··è¹Ô
¡¦»²²ÃÈñ¡§Âç¿Í 11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÊÃë¿©Âå¡ÒÎ¹´Û¼÷Äâ¡Ó¡¢ÊÝ¸±Âå¡¢¥¬¥¤¥ÉÂå¡¢Æüµ¢¤ê²¹ÀôÆþÍá·ôÉÕ¤¡Ë
¡¦Äê°÷¡§35Ì¾¡ÊºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í°÷20Ì¾¡Ë
¡¦Åº¾è°÷¡§Æ±¹Ô¤¢¤ê
¢¨Èæ³ÓÅªÄ¹¤¤µ÷Î¥¤òÊâ¤¯¹ÔÄø¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Êâ¤¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¡¦·¤¤Ç¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
¡¦¥Á¥é¥··ÇºÜ¤ÎQR¥³ー¥É
¡¦¤Þ¤¿¤Ï ¸ÖÌîÄ®´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ø¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¿Íµ¤¥Ä¥¢ー¤Î¤¿¤á¡¢ÀèÃå½ç¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Í¥Ã¥È¿½¹þ¤ß¤Ç¼õÉÕ´°Î»¤ÎÉ½¼¨¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Äê°÷Ä¶²á¤ÎºÝ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤Î¤´Ï¢Íí¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å¤Ï¡¢¸ÖÌîÄ®´Ñ¸÷¶¨²ñ¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÀßÄê¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ßÀè
¸ÖÌîÄ®´Ñ¸÷¶¨²ñ
TEL¡§059-394-0050¡Ê9:00～17:00¡Ë