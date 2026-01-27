■ いまの売上、3ヶ月先まで読めていますか？

受託が終わるたびにゼロに戻る。広告費は上がるのに、受注単価は下がる。採用しても定着しない。その根っこにあるのが「単発依存」です。スパイアソリューションは、構想→検証→販売導線→継続課金まで一気通貫で実装し、12ヶ月で第2の柱（ストック）を立てる実働CXO伴走を提供します。

■ 類似サービスの市況（当社調べの要点）

1）新規事業の伴走型支援・大手の伴走/共創はプログラムや仕組み構築の比重が高く、実装の最終局面は社内実行を前提とするケースが多い。2）フラクショナルCXO人材マッチング・CXO人材の副業/業務委託マッチングが増加。しかし人の紹介止まりになりやすく、事業全体の導線やKPI運用までを一体で請け負う枠組みは限定的。3）サブスク変革/基盤支援・大手SIのサブスク変革コンサルは予算規模が大きく、基幹・請求の再設計が主眼。販売導線やGRR/NRR運用は社内に宿題が残りがち。

スパイアソリューションの決定的な違い

・助言で終わらず、作る・売る・続かせるまで現場実装（価格/契約/営業導線/CS/広報の相互接続まで伴走）・「継続される理由」を月次価値で設計（コア＋アドオン、アップセル/クロスセル動線）・サブスクKPI（GRR・NRR・チャーン・CAC回収月）を役員会の意思決定に直結させ、営業の属人依存を脱却・単発の勝ちを積み上がる勝ちに変換する12ヶ月ロードマップ

正社員30名以上の社長がいま抱えている具体的な悩み（ヒアリング要約）

・来月の売上が読めない（単発依存で採用・投資の意思決定が遅れる）・広告費は上がるのにLTVが伸びず、CPAだけが話題になる・営業が属人化、紹介が切れると受注も切れる・「月額化＝ストック化」と誤解し、解約率（GRR）が安定しない・試験導入は受けられるが、年契約へ昇格しない

サービス概要（要点）

・対象：およそ正社員30名以上の企業の社長/経営陣・範囲：構想→検証→販売導線→契約→CS運用→広報まで実装・主要アウトプット：価格表・契約/約款・営業台本・DM/LP・オンボ資料・KPIダッシュボード（GRR/NRR/チャーン/CAC回収）・進め方：12ヶ月並走（前半で勝ち筋検証、後半で横展開/NRR最大化）・付帯：上司代行による会議設計/権限移譲の運用支援

導入後に変わる景色

・来期の売上が読める（サブスク収益が土台に）・営業は紹介/リファラル×NRR伸長に再設計・採用と教育が投資判断できる（人件費を積み上がる柱に連動）

代表コメント

「単発の勝ちを、積み上がる勝ちへ。更新前提の設計と導線を現場で再現できる粒度に落とし込み、12ヶ月で読める売上をつくります。」

日本全国10社限定・無料相談（社長 直対応）

結果の出る実装に集中するため毎月10社限定。初回30分は無料であなたの会社の課題感に合わせてご説明します。埋まり次第、次月以降のご案内になります。今すぐお申し込みください。

申込方法

下記URLからお申し込みくださいhttps://forms.gle/RFad3joZMeozTsdu5

会社概要

社名：スパイアソリューション株式会社所在地：福岡県福岡市中央区天神5丁目5番13号代表者：代表取締役 原 浩之助設立：2019年事業内容：BtoB・BtoC企業向けの集客・マーケティング支援Web広告運用（Google広告／Yahoo!広告／Meta広告／TikTok広告 ほか）D2C・ECのLTV最大化支援ソーシャルセリング支援（SNS運用・コンテンツ設計）など