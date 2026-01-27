¡Ú2/26¡Û¹ñÌ±ÉÂ¡¦¹øÄË¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤³¤ë¡©¸¶°ø¤ÈÂÐ½èË¡¤òÀ¾ÍÎ°å³Ø¤ÈÅìÍÎ°å³Ø¤«¤é³Ø¤Ö¸ø³«¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¡Ê¿¹¥ÎµÜ°åÎÅÂç³Ø¡Ë
¿¹¥ÎµÜ°åÎÅÂç³Ø¡ÊÂçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¡¢³ØÄ¹¡§ÀÄÌÚ¸µË®¡Ë¤Ï¡¢2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë2025Ç¯ÅÙÂè2²ó ÉíÂ°ïªµäÎ×¾²¥»¥ó¥¿ー¸ø³«¹ÖºÂ¡ÖÅìÀ¾°å³Ø¤«¤é¤ß¤ë¹øÄË¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¹øÄË¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬°ìÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ë°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹ñÌ±ÉÂ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¿È¶á¤Ê¾É¾õ¤Ç¤¹¡£Ä¹»þ´Ö¤Î¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î»ÈÍÑ¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¡¢»ÑÀª¤ÎÍð¤ì¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ËýÀÅª¤Ê¹øÄË¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ø¤ÎÄË¤ß¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢¹øÄË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤º¸½ÂåÀ¾ÍÎ°å³Ø¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¹øÄË¤Î¼ïÎà¤ä¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÅìÍÎ°å³Ø¤Ç¤Ï¹øÄË¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤äÂÎ¼Á¤È¤Î´Ø·¸¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¹øÄË¤Ë¸½ºßÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¹øÄË¤òÍ½ËÉ¤·¤¿¤¤Êý¡¢¤´²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£ÀìÌç²È¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹øÄË¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¤·¤¯ÃÎ¤ê¡¢¤´¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ÅìÀ¾°å³Ø¤«¤é¤ß¤ë¹øÄËÆü»þ¡§2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë13¡§00～15¡§00¡Ê12¡§30¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¡Ë¾ì½ê¡§¿¹¥ÎµÜ°åÎÅÂç³Ø ÅìÅï1³¬ ¥³¥¹¥â¥Ûー¥ë¡ÊÂçºå»Ô½»Ç·¹¾¶èÆî¹ÁËÌ1-26-16¡Ë¡¡¡¡¡¡Âçºå¥á¥È¥í Ãæ±ûÀþ¡Ö¥³¥¹¥â¥¹¥¯¥¨¥¢¡×±Ø2ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¿½¹þ¡§É¬Í×¡Ê²¼µ»²¾È¡ËÈñÍÑ¡§ÌµÎÁÆâÍÆ¡§¡ý13¡§00～¹Ö±é¡¡¡¡¡¡¡¡¿¹¥ÎµÜ°åÎÅÂç³Ø °åÎÅµ»½Ñ³ØÉô ïªµä³Ø²Ê ¹Ö»Õ¡¡¡¡¡¡¡¡ïªµäÎ×¾²¥»¥ó¥¿ー Éû¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡ïªµä»Õ¡¡ÂçÀîÍ´À¤¡¡¡¡¡¡¡»14¡§00～¥Ä¥ÜÁêÃÌ²ñ¡Ü¤ªµäÂÎ¸³¤â¼Â»Ü¡ª
¢£¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
インターネットかFAXいずれかの方法でお申込みください。(1)インターネットでのお申込み  下記URLから申込フォームにアクセスしてください。  https://forms.office.com/r/F0UCqVcL4c(2)FAXでのお申込み  下記添付の送信状に必要事項を記入のうえ、お送りください。※定員になり次第、締め切りとなります。
¿¹¥ÎµÜ°åÎÅÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
森ノ宮医療大学は、多岐にわたる医療系専門職養成学科を擁する西日本最大級の医療系総合大学です。各学部・各学科・専攻科・大学院はそれぞれ高度な医学教育・研究を展開しており、また専門領域の垣根を超えた横断的医療教育プログラムにより魅力的な多職種連携チーム医療教育を実践しています。■看護学部:看護学科■総合リハビリテーション学部:理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科■医療技術学部:臨床検査学科、臨床工学科、診療放射線学科、鍼灸学科■大学院  保健医療学研究科■助産学専攻科■森ノ宮医療大学附属 大阪ベイクリニック■森ノ宮医療大学附属 鍼灸臨床センター
