バックオフィスの人材育成を支援する新たな選択肢業務効率化ソフト「リテラアップ」がバックオフィス World 2026 春 東京に出展！

報道機関各位

2026年1月27日



株式会社リベンリ





バックオフィスの人材育成を支援する新たな選択肢



業務効率化ソフト「リテラアップ」がバックオフィス World 2026 春 東京に出展！





株式会社リベンリ（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：倉橋康友）は、2026年2月4日（水）から2月6日（金）まで幕張メッセにて開催される「バックオフィス World 2026 春 東京」に出展いたします。

弊社が提供する「Litera App（リテラアップ）」は、日々のPC操作をリアルタイムに解析し、最適なショートカットや機能をポップアップ形式でアドバイスする特許取得済みの業務効率化ソフトウェアです。業務の生産性向上にとどまらず、ユーザーのリスキリング・PCスキル習得も支援します。











展示会名：バックオフィス World 2026 春 東京会期：2026年2月4日（水）〜6日（金）会場：幕張メッセ4〜7ホール ブース：ST-02主催：バックオフィス World 実行委員会入場料：無料公式サイト： https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo 出展の見どころ■ リスキリング支援ツールとしての「リテラアップ」リテラアップは、社員一人ひとりのPC操作を学習機会に変える「現場発・育成支援ソリューション」です。未経験者の基本操作習得を自然にサポート中堅社員のスキル定着と時短を同時に実現研修では届かない現場レベルの改善に効果操作内容に応じたヒントがリアルタイムで表示され、業務効率とPCスキルを同時に高めます。可視化された操作ログを通じて、スキルアップ状況の定量評価も可能です。

リテラアップで実現する「育成の現場DX」

育成やOJTに頼らず、自走型学習の環境を提供スキル定着や操作改善をデータで見える化既存PC業務に自然に溶け込む低負荷での導入が可能これからの人材育成において、「教育の場」だけでなく「業務の場」での成長支援が求められています。リテラアップはその実現をお手伝いします。■リテラアップとは特許取得済みの「Litera App（リテラアップ）」は、PCにインストールすることで、日々の操作に合わせて最適なショートカットキーや便利機能をポップアップでアドバイスする業務効率化ソフトウェアです。

さらに、リテラアップは単なる業務効率化ツールにとどまらず、ユーザーが新たなPC操作方法を学ぶ機会を提供し、PCスキルの向上と個人の価値創出をサポートします。リテラアップを活用することで、オフィスワークから現場作業までのあらゆる業務シーンで生産性向上を実現します。実際の業務削減時間やショートカットキー利用率の可視化も可能で、効果を実感しやすいツールとなっています。











【会社概要】会社名： 株式会社リベンリ所在地： 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-1 アイクロス湘南8階代表者： 代表取締役 倉橋 康友設立日： 2018年5月22日ＵＲＬ： https://litera.app/company/本件に関するお問合わせ先株式会社リベンリ大石廉人oishi.rento@libenri.com070-1385-9535関連リンクバックオフィス World 2026 春 東京https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo