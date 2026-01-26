Cue Company主催、TipTap20周年記念公演 第一弾『星の数ほど夜を数えて』が2026年3月5日 (木) ～ 2026年3月15日 (日)にすみだパークシアター倉（東京都墨田区横川1-1-10）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて1月26日(月)19:00より発売開始です。

https://www.confetti-web.com/events/13303

東宝作品をはじめ、数多くのミュージカル作品を演出する上田一豪の劇団TipTapが、活動20周年を迎える今年、記念公演第一弾として『星の数ほど夜を数えて』を再演します。2023年に初演された認知症と夫婦の愛を描いたオリジナルミュージカル。本作にて読売演劇大賞スタッフ賞を受賞した小澤時史の音楽や、心震える切ない物語が好評を博しました。それぞれの持ち味を活かし生々しくも共感できるキャラクター達をゼロから創り上げた今井清隆、白木美貴子、内藤大希、音くり寿ら、オリジナルキャストに加え、実力と魅力溢れる宮川浩、土居裕子、敷村珠夕、竹内將人ら、新キャストを迎えWキャストで上演されます。＜作品概要/あらすじ＞大学の天文サークルで出会った夫婦。娘も自立し、仕事をリタイアして悠々自適の老後を送ろうとしていた矢先。妻が認知症だと診断される。薄れていく記憶の中、妻は夫にあるお願いをする。夫はその願いを叶えることができるのか。愛する妻と人生の終わりに向かって歩き始めた夫。二人が選び取る幸せとは？

公演概要

TipTap20周年記念公演 第一弾『星の数ほど夜を数えて』公演期間：2026年3月5日 (木) ～ 2026年3月15日 (日)会場：すみだパークシアター倉（東京都墨田区横川1-1-10）

■公演スケジュール2026年3月5日(木)～3月15日(日)3月5日(木)19:00公演 ★3月6日(金)14:00公演 ☆3月7日(土)13:00公演 ★／18:00公演 ☆3月8日(日)13:00公演 ☆／18:00公演 ★3月9日(月)19:00公演 ☆3月10日(火)休演日3月11日(水)14:00公演 ★3月12日(木)14:00公演 ☆3月13日(金)19:00公演 ★3月14日(土)13:00公演 ☆／18:00公演 ★3月15日(日)13:00公演 ★／18:00公演 ☆＜出演者＞★ 今井清隆 白木美貴子 音くり寿 内藤大希 石田佳名子☆ 宮川 浩 土居裕子 敷村珠夕 竹内將人 田宮華苗※出演者、演奏者に変更がある場合がございますので予めご了承ください。■スタッフ作・演出 上田一豪作曲 小澤時史美術 柴田麻衣子照明 関口大和(ASG)音響 高橋秀雄(Entr'acte Inc.)舞台監督 安達徳仁プロデューサー 柴田麻衣子■チケット料金全席指定：9,500円（税込）＜カンフェティ限定＞1,000円割引！全席指定：9,500円 → カンフェティ席8,500円！

チケットサイト「カンフェティ」

