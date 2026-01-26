【新製品発売】鹿田産業、業界初※の防炎製品に認定された装飾材「ココモザイクタイル」を発売

株式会社鹿田産業

■概要

株式会社鹿田産業（本社：福岡県八女郡広川町）は、天然素材内装カタログ「鹿田室礼ナチュラルマテリアルコレクション（SHIKADA SHITSURAI Natural Materials Collection）」に収録する新製品として、装飾用モザイクタイル「ココモザイクタイル」を、2026年1月27日（火）より発売いたします。

本製品は、本来廃棄されるココナッツ殻をチップ化し、内装材として再利用したアップサイクル素材から生まれた、天然素材の装飾用モザイクタイルです。家具・建具・間仕切りなどの装飾用途を想定し、天然素材を商空間で“使える意匠”として成立させることを目的に開発されました。

ココモザイクタイルは、一般空間向けの非防炎仕様を基本としながら、用途や空間条件に応じて「防炎製品として認定された仕様」を選択できる点が特長です。天然素材由来の装飾用モザイクタイルとして、防炎製品に認定された仕様を選択可能とするのは業界初となります。

※当社調べ（天然素材由来の装飾用モザイクタイルとして。2026年1月配信時点において。）

■ 鹿田室礼ナチュラルマテリアルコレクションとは

「鹿田室礼ナチュラルマテリアルコレクション」は、鹿田産業が竹すだれメーカーとして創業以来向き合ってきた天然素材と防炎技術の知見をもとに、商空間で実装可能な天然素材内装を体系的に提案するカタログです。本コレクションに収録する各製品は、素材特性や用途に応じて非防炎仕様と、防炎性能に配慮した仕様を用意しており、適用される防炎の区分や基準は製品ごとに異なります。

新製品であるココモザイクタイルおよび、昨年発売したラタン編み生地は、防炎製品として認定された仕様を選択できることが特長です。一方、ラタンタイルカーペットは、床材として適用される消防法に定められた防炎物品に関する基準に基づいた仕様を展開しています。

ラタン編み生地は、幅1000mm×長さ15mの特注ロール対応により、半間幅の造作物にも無駄なく使用できる点や、コントラクト用途を前提に、全量A級品のみを選別したうえでコンテナ輸入を行うことで、製品ごとのバラツキを抑え、設計段階で安心して仕様指定できる品質の安定性が高く評価されています。本コレクションは、天然素材でありながら、防炎性能や供給品質といったコントラクト市場で求められる要件を満たす素材群として、設計者にとって実装しやすい選択肢を提案します。

■ 新製品開発の背景

近年、ホテルや商業施設、飲食店などの商空間において、環境配慮型素材の採用が進む一方で、用途や空間条件に応じた防炎製品など難燃性能への配慮が求められています。しかし、天然素材やアップサイクル素材は、意匠性や素材感に優れる反面、商空間で求められる防炎性能への対応が難しく、用途が限定されるケースも少なくありませんでした。

弊社は、竹すだれをはじめとする天然素材内装を通じて培ってきた防炎加工技術の知見を活かし、本来廃棄されるココナッツ殻という未活用資源を、商空間で使用可能な装飾用内装素材として再構築しました。

１.原材料のココヤシの実

２.廃棄されるココナッツの殻

３.殻をチップ化し、再利用

４.手作業でタイル材を製作

■ 製品概要｜ココモザイクタイル

製品名：ココモザイクタイル

用途：家具、建具、間仕切り用装飾材（家具扉、壁面装飾、什器・カウンター装飾など屋内用途）

素材・環境配慮：廃棄されるココナッツ殻をチップ化。内装材として再利用したアップサイクル素材。天然素材ならではの色幅・質感・表情を活かした意匠。

仕様：一般空間向けの非防炎仕様に加え、用途や空間条件に応じて防炎製品として認定された仕様を選択可能

安全性能：防炎製品として認定された仕様を選択可能（業界初※）※当社調べ（天然素材由来の装飾用モザイクタイルとして）

意匠特長：ナチュラルでありながら存在感のある素材表情・ 設計意図に応じた多様なデザイン展開

・天然素材を空間の主役として扱える装飾性

6種のラインナップ

ナチュラル

カラーも3種から選択

ブラウン

質感・形状も多彩

ブラック

価格幅もございます

細長

■ 設計者・デザイナーのための素材提案

ココモザイクタイルは、床材ではなく、家具・建具・間仕切りといった造作要素への使用を前提に設計されています。

・天然素材・アップサイクル材でありながら、商空間で使用可能

・用途や空間条件に応じて、防炎製品として認定された仕様を選択可能

・図面指定・素材指定がしやすい規格設計

・現物確認を前提とした設計プロセスに対応

※ココモザイクタイルは、床材として適用される防炎物品には該当しません。

造作カウンター

造作テーブル

ヘッドボード

カウンター腰壁

■ 販促・サンプル提供について

本製品の発売にあたり、以下の販促ツールを用意しています。

・製品カタログ

「鹿田室礼 ナチュラルマテリアルズコレクション」（ココモザイクタイル仕様・施工注意点・意匠写真を掲載） https://shikada.co.jp/dl よりダウンロード可能です。

・現物サンプル帖：6cm角の実素材サンプルをまとめたサンプル帖を用意。実際の色味・質感を確認したうえでの設計指定が可能です。 https://shikada.co.jp/contact よりご請求ください。

■ 今後の展開

鹿田産業は、「鹿田室礼ナチュラルマテリアルコレクション」を通じて、天然素材を商空間で使うための“室礼”という考え方を軸に、コントラクト市場向け内装材の開発・展開を進めていきます。ココモザイクタイルは、その第一弾となる本格的な提案素材です。

■ 会社概要

株式会社鹿田産業

所在地：〒834-0114 福岡県八女郡広川町太田428

事業内容：天然素材内装材・装飾材・コントラクト向けインテリア製品の企画・製造・販売

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社鹿田産業

TEL：0943-32-1141

FAX：0943-32-3500

E-mail：info@shikada.co.jp

Web：https://shikada.co.jp/