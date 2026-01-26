QT DIG∞ League of Legends部門の活動休止および、競技環境整備に向けた拠点提供のお知らせ

株式会社戦国

プロeスポーツチーム「QT DIG∞」は、League of Legends部門（以下、LoL部門）に関する競技運営体制の見直しの一環として、 同部門の活動を一定期間休止することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

QT DIG∞ LoL部門は2018年の発足以来、多くの選手・スタッフ、ご協賛企業の皆様、そして何よりファンの皆様の温かいご声援に支えられ、国内外の大会への挑戦や次世代の人材育成において、数多くの経験と実績を積み重ねてまいりました。

これまでの取り組みを通じて得られた成果は、QT DIG∞にとってかけがえのない財産であり、関わってくださったすべての皆様に心より感謝申し上げます。また、中長期的な視点から競技環境の最適化を図る取り組みの一環として、株式会社Fennel（以下、FENNEL）とのパートナーシップに基づき、弊社が運営する「QT DIG∞ BASE」の環境を、FENNEL LoL部門へ提供することをお知らせいたします。これは、同競技タイトルにおける国内シーンの練習環境の維持・向上に寄与することを目的としております。

なお、本決定はLeague of Legendsというタイトルや、これまで当部門が築いてきた実績・挑戦を否定するものではございません。 QT DIG∞は今後も、各部門ごとの特性を踏まえた柔軟な運営を行いながら、eスポーツシーン全体のさらなる発展に貢献してまいります。

引き続き、QT DIG∞への変わらぬご支援・ご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

【株式会社戦国 QT DIG∞について】

株式会社戦国は、eスポーツの無限の可能性を追求し、プロeスポーツチーム「QT DIG∞」の運営や、イベントの企画、選手育成・教育など、eスポーツに関わる事業を展開。

QT DIG∞は福岡天神「esports Challenger’s Park」をホームスタジアムとして活動するプロeスポーツチーム。海外選手を含め40名を超える選手が所属しており、現在扱っているゲームタイトルは「VALORANT」「Fortnite」等の7部門。

プロ選手のスキルと人間性を高め、世界から憧れの対象となるようなeスポーツチームを創り、社会的に活躍できる場を広げるとともに、礼儀・礼節を重んじるクリーンなチーム作りや、日本らしいスポーツ文化・情熱を国外発信することで、子供たちの憧れや夢となるチームを目指しています。