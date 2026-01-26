こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ピーバンドットコム、2026年３月期 第3四半期決算説明会オンライン開催のお知らせ
各位
プリント基板のネット通販「P板.com」を運営する株式会社ピーバンドットコム（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：後藤 康進、東証スタンダード・名証メイン：3559、以下「当社」）は、2026年3月期 第3四半期 決算説明会を以下の通りオンラインにて開催いたします。本説明会では、2026年3月期 第3四半期の業績概要、事業の進捗状況、および今後の取り組みについて、代表取締役社長の後藤康進と取締役会長 ファウンダーの田坂正樹よりご説明いたします。
■開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/1293/127033/127033_web_1.png
２月12日（木）開示の決算関係資料はIR情報ページ（https://www.p-ban.com/corporate/ir/） よりご確認いただけます。
トップページ「IRニュース」よりご参照ください。
■関連リンク
・株式会社ピーバンドットコム IRページ：https://www.p-ban.com/corporate/ir/
・IRTVページ：https://irtv.jp/
【会社概要】
■株式会社ピーバンドットコム
「アイデアと探究心で、“あたりまえ”を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P板.com」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供し、試作から量産まで30,000社超の取引実績を有しています。
所 在 地 ： 〒102-0076 東京都千代田区五番町 14 五番町光ビル 4F
代表取締役社長 ： 後藤 康進
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社ピーバンドットコム
公式サイト： https://www.p-ban.com/corporate/
電話番号：03-3261-3431 E-mail：ir@p-ban.com
問い合わせフォーム：https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.html
X：https://x.com/pban_ir
IRメールマガジン：https://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.html
note： https://note.com/p_ban_ir
関連リンク
株式会社ピーバンドットコム IRページ
https://www.p-ban.com/corporate/ir/
IRTV
https://irtv.jp/
2026年01月26日
株式会社ピーバンドットコム
株式会社ピーバンドットコム
ピーバンドットコム、2026年３月期 第3四半期決算説明会オンライン開催のお知らせ
〜２月17日（火）18:30よりIRTVにてライブ配信〜
〜２月17日（火）18:30よりIRTVにてライブ配信〜
プリント基板のネット通販「P板.com」を運営する株式会社ピーバンドットコム（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：後藤 康進、東証スタンダード・名証メイン：3559、以下「当社」）は、2026年3月期 第3四半期 決算説明会を以下の通りオンラインにて開催いたします。本説明会では、2026年3月期 第3四半期の業績概要、事業の進捗状況、および今後の取り組みについて、代表取締役社長の後藤康進と取締役会長 ファウンダーの田坂正樹よりご説明いたします。
■開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/1293/127033/127033_web_1.png
２月12日（木）開示の決算関係資料はIR情報ページ（https://www.p-ban.com/corporate/ir/） よりご確認いただけます。
トップページ「IRニュース」よりご参照ください。
■関連リンク
・株式会社ピーバンドットコム IRページ：https://www.p-ban.com/corporate/ir/
・IRTVページ：https://irtv.jp/
【会社概要】
■株式会社ピーバンドットコム
「アイデアと探究心で、“あたりまえ”を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P板.com」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供し、試作から量産まで30,000社超の取引実績を有しています。
所 在 地 ： 〒102-0076 東京都千代田区五番町 14 五番町光ビル 4F
代表取締役社長 ： 後藤 康進
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社ピーバンドットコム
公式サイト： https://www.p-ban.com/corporate/
電話番号：03-3261-3431 E-mail：ir@p-ban.com
問い合わせフォーム：https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.html
X：https://x.com/pban_ir
IRメールマガジン：https://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.html
note： https://note.com/p_ban_ir
関連リンク
株式会社ピーバンドットコム IRページ
https://www.p-ban.com/corporate/ir/
IRTV
https://irtv.jp/