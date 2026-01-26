ピーバンドットコム、2026年３月期 第3四半期決算説明会オンライン開催のお知らせ

2026年01月26日

株式会社ピーバンドットコム



ピーバンドットコム、2026年３月期 第3四半期決算説明会オンライン開催のお知らせ

〜２月17日（火）18:30よりIRTVにてライブ配信〜



　プリント基板のネット通販「P板.com」を運営する株式会社ピーバンドットコム（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：後藤 康進、東証スタンダード・名証メイン：3559、以下「当社」）は、2026年3月期 第3四半期 決算説明会を以下の通りオンラインにて開催いたします。本説明会では、2026年3月期 第3四半期の業績概要、事業の進捗状況、および今後の取り組みについて、代表取締役社長の後藤康進と取締役会長 ファウンダーの田坂正樹よりご説明いたします。







■開催概要

https://digitalpr.jp/table_img/1293/127033/127033_web_1.png

２月12日（木）開示の決算関係資料はIR情報ページ（https://www.p-ban.com/corporate/ir/） よりご確認いただけます。

トップページ「IRニュース」よりご参照ください。

【会社概要】

■株式会社ピーバンドットコム

「アイデアと探究心で、“あたりまえ”を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P板.com」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供し、試作から量産まで30,000社超の取引実績を有しています。

所 在 地 ： 〒102-0076 東京都千代田区五番町 14 五番町光ビル 4F

代表取締役社長 ： 後藤 康進

本件に関するお問合わせ先

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ピーバンドットコム

公式サイト： https://www.p-ban.com/corporate/

電話番号：03-3261-3431 　E-mail：ir@p-ban.com

問い合わせフォーム：https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.html

X：https://x.com/pban_ir

IRメールマガジン：https://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.html

note： https://note.com/p_ban_ir

