日本の光通信市場規模、シェアレポート、成長分析およびメーカー別動向（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「日本の光通信市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発刊を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう設計されています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
市場概要
光通信とは、光ファイバーを通じて光信号を用いてデータを伝送する技術であり、超高速、低遅延、長距離通信を可能にします。光通信システムの主要構成要素には、光ファイバーケーブル、光送信機・受信機、光増幅器、スイッチ、トランシーバー、ネットワーク管理システムなどが含まれます。これらの技術は、通信ネットワーク、データセンター、企業向け接続、次世代デジタルサービスの基盤を形成しています。
日本における光通信市場は、世界でも最先端の光ファイバーインフラに支えられた、戦略的かつ成熟しながらもイノベーション主導の市場です。日本はFTTH（Fiber to the Home）の早期導入国であり、5G、クラウドコンピューティング、AIワークロード、IoT、将来の6G開発を支えるため、光ネットワークへの継続的な投資を行っています。また、強力なエレクトロニクスおよびフォトニクスのエコシステムが、国内生産と技術的リーダーシップをさらに強化しています。
市場規模およびシェア
日本の光通信市場規模は約180億～220億米ドルと推定されており、アジア太平洋地域の光ネットワーキング産業において大きなシェアを占めています。同市場は今後10年間で年平均成長率（CAGR）5～7％で成長すると予測されています。
セグメント別では、継続的なネットワーク更新および保守需要により、光ファイバーおよびケーブルインフラが最大の収益シェアを占めています。一方、データセンター相互接続（DCI）の拡大や帯域幅要件の増大を背景に、光伝送装置およびトランシーバーは急成長セグメントとなっています。エンドユーザー別では通信事業者が最大の需要を占める一方、データセンターおよびクラウドサービスプロバイダーが最も成長の速い顧客層となっています。
主な成長要因
5Gの拡大および6Gへの準備：光ネットワークはフロントホール、ミッドホール、バックホール接続に不可欠です。
データセンターの成長：クラウド導入やAI処理の増加により、高容量の光相互接続が求められています。
データトラフィックの増加：動画配信、リモートワーク、デジタルサービスが持続的な帯域需要を押し上げています。
FTTHの早期普及：日本の高い光ファイバー普及率が、より高速な規格への継続的なアップグレードを支えています。
フォトニクス分野での技術的優位性：強力なR&D能力により、高度な光技術の迅速な導入が可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340058/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
