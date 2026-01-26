満員の東京体育館で和菓子をお渡し 創業50周年の明日香野が「東京インドア 全日本ソフトテニス大会」に参加

満員の東京体育館で和菓子をお渡し 創業50周年の明日香野が「東京インドア 全日本ソフトテニス大会」に参加