満員の東京体育館で和菓子をお渡し 創業50周年の明日香野が「東京インドア 全日本ソフトテニス大会」に参加
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は、ソフトテニスの男女トップ選手による各8ペアが頂点を争う大型大会「ルーセントカップ 第66回 東京インドア 全日本ソフトテニス大会」（1/18・東京体育館）に参加。約4,500名が訪れた会場で、来場者の皆さまに和菓子をお渡しして「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339973/images/bodyimage1】
「東京インドア」は、明日香野のグループ会社である株式会社ルーセント、昭和ホールディングス、株式会社ウェッジホールディングス、そして明日香野が特別協賛している大会です。大会は用意されていたチケットがほぼ完売し、3階席もほぼ埋まる盛況ぶりでした。
出場した各ぺアは、ルーセントの新作ウェア『ルーセント』ならびに、大人のスポーツウェア『LUC＋』を身にまとって1試合目から躍動。ビッグタイトルを手にした選手ばかりの大会とあって、白熱した試合に惜しみない拍手が送られ、ビッグプレーが繰り出されるたびに歓声が会場に響きました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339973/images/bodyimage2】
大会が終わって熱戦の余韻に浸り、帰路につく来場者の皆さまに、明日香野は「ちょっと大きめごまとくるみの大福」「THE草餅・道明寺」をお配りしました。手に汗握る激闘が続き、応援にも力が入り、カロリー消費が激しかった今大会。ほどよい甘さの和菓子は糖分補給にもぴったりでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339973/images/bodyimage3】
明日香野はどこでも、色々なシチュエーションで＝「毎日」皆さまに『「ちょっと食べる」喜び』をお届けするための活動を続けています。東京インドアでの取り組みも、その一環です。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げております。今後もスポーツ、地域、アウトドアなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、“ちょっと食べる喜び”を届けてまいります。
【大会概要】
大会名 ：ルーセントカップ 第66回 東京インドア 全日本ソフトテニス大会
開催日 ：2026年1月18日（日）AM9:00～（開場）
会場 ：東京体育館 メインアリーナ（東京都渋谷区千駄ケ谷）
主催 ：東京都ソフトテニス連盟、毎日新聞社
後援 ：（公財）日本ソフトテニス連盟・東京都・（公財）東京都スポーツ協会・（株）ベースボールマガジン社・（株）ベイエフエム
特別協賛：昭和ホールディングス（株）・（株）ルーセント・（株）ウェッジホールディングス・明日香野
協賛 ：ダイドードリンコ（株）
協力 ：関東学生ソフトテニス連盟・アカエムクラブ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339973/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
