AtomMan、デスクトップ版RTX 5060搭載ゲーミングミニPC「G1 Pro」発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、デスクトップ向けNVIDIA GeForce RTX 5060搭載 高性能ゲーミングミニPC AtomMan G1 Proを2026年1月下旬より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて順次発売いたします。
◆AtomMan G1 Pro
AtomMan G1 Proは、AMD RyzenTM 9 8945HX、デスクトップ向けNVIDIA GeForce RTX 5060を搭載した高性能ゲーミングミニPCです。16コア32スレッド、最大5.4 GHz動作の高性能CPUと32 GBもの大容量メインメモリを搭載し、従来のミニPCの範疇を超えた処理能力を実現します。省スペース化を含め、クリエイティブ用途やゲーミングに至るまで様々な用途に高いパフォーマンスを発揮します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340056/images/bodyimage1】
◆AtomMan G1 Pro製品特徴
・DDR5 5200MHz 32 GBメモリ
DDR5 5200 MHzのメモリを32 GBの大容量で標準搭載し、AMD RyzenTM 9 8945HXの高い性能をフル活用し、従来のミニPCを遥かに上回るパフォーマンスを発揮します。
・様々な用途に対応する充実のインターフェース
アクセスしやすい本体正面のUSB 3.2 Type-A ポート(Gen2)やUSB3.2 Type-C ポート(Gen2データのみ)端子を始め、背面にはRJ45 5G イーサネットポート、USB 3.2 Type-A ポート（Gen2）×2、USB3.2 Type-C ポート（Gen2,データのみ）×1、HDMI 2.1 ×1、DP2.1b ×2、DP1.4a ×1を搭載し通常のミニPCを凌駕するインターフェースを多数搭載しています。
・Windows 11 Proプリインストール
Windows 11 Proをプリインストールし、数多くの最新機能を活用できます。
【発売詳細】
◆型番
AtomMan G1 Pro-32/1T-W11Pro (8945HX+5060)
◆発売日
2026年1月下旬
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/atomman-g1-pro/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/AtomMan-G1-Pro.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
